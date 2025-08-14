Generalskie awanse w Wojsku Polskim. Generał Maciej Klisz - generałem broni

W czwartek, 14 sierpnia, o godz. 14 na dziedzińcu Belwederu odbyła się uroczystość wręczenia przez Prezydenta RP Karola Nawrockiego nominacji generalskich w Siłach Zbrojnych RP. Prezydent podkreślił, że to święto każdego polskiego żołnierza, ale także „całej naszej narodowej wspólnoty, całego polskiego narodu, który staje dzisiaj i jutro we wdzięczności dla polskich żołnierzy i polskich oficerów”.

"Tych nominacji bardzo panom generałom gratuluję - są one dowodem tego, jaką niesiecie wartość dla naszej ukochanej ojczyzny" - zwrócił się Nawrocki do oficerów, zaznaczając, że są oni żołnierzami doświadczonymi i odważnymi.

Podkreślił, że przyjmują oni „nominacje w czasie, kiedy na całym świecie jest niespokojnie. W czasie, w którym dochodzi do pewnego przetasowania, zmiany potencjału sił na całej arenie międzynarodowej, geopolitycznej”.

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że Polskie wojsko zasługuje na najlepszych dowódców, bo ma najlepszych żołnierzy. Uczestniczący w uroczystości szef MON stwierdził, że są to „bardzo dobre nominacje”. Pogratulował generałom podkreślając, że Wojsko Polskie „zasługuje na najlepszych dowódców, bo ma najlepszych żołnierzy”. Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że bez mądrego dowodzenia nawet „najliczniejsza i najlepiej wyposażona armia nie będzie efektywna”. „Liczę na efekty waszej pracy, na efektywność i na mądrość” - zwrócił się szef MON do oficerów.

Podkreślił też, że to moment docenienia przez wszystkich w Polsce, bo - jak powiedział - „jest coś, co nas bardzo łączy w różnych podziałach, w emocjach, sporach i w normalnym życiu”.

Lista awansowanych oficerów Wojska Polskiego

Na podstawie decyzji prezydenta Karola Nawrockiego na wyższe stopnie generalskie zostali mianowani następujący oficerowie:

Na stopień generała broni Wojska Polskiego:

Generał dywizji Maciej Klisz – Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych;

Na stopień generała dywizji Wojska Polskiego:

Generał brygady Mirosław Polakow – Zastępca Szefa Sztabu Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) Sojuszniczego Dowództwa Operacyjnego (ACO);

Generał brygady Adam Rzeczkowski – Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego;

Generał brygady Krzysztof Zielski – Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;

Na stopień generała brygady Wojska Polskiego:

Pułkownik Norbert Chojnacki – Dowódca 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego;

Pułkownik Mariusz Kubarek – Zastępca Dyrektora Centrum Operacyjnego MON;

Pułkownik Mieczysław Malec – Szef Pionu Operacyjnego ds. NATO – Zastępca Polskiego Przedstawiciela Wojskowego przy Komitetach Wojskowych NATO i UE;

Pułkownik Wacław Samocik – Dowódca 2 Brygady Zmechanizowanej;

W przeddzień Święta Wojska Polskiego prezydent RP wręczył żołnierzom nominacje generalskie na dziedzińcu Belwederu.Wśród mianowanych jest gen. dyw. Krzysztof Zielski - zastępca szefa Sztabu Generalnego WP oraz gen. dyw. Mirosław Polakow – zastępca szefa sztabu Sojuszniczego… pic.twitter.com/qRBL4cnXGP— Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) August 14, 2025