Prezes Targów Kielce o planach na MSPO 2025. Czy padnie historyczny rekord?

Józef Leśniewski, Portal Obronny: W tym roku liczy pan na kolejny rekord jeśli chodzi o frekwencję podczas MSPO?

Andrzej Mochoń, prezes Targów Kielce: To będzie mocna edycja, choć na ostateczne liczby musimy jeszcze poczekać. Cała dostępna powierzchnia wystawiennicza została już wynajęta, a wciąż napływają zgłoszenia podwystawców. Produkty branży obronnej, jak np. czołgi, to efekt współpracy wielu firm – od dostawców silników po producentów systemów optoelektronicznych. Szacujemy, że liczba wystawców zamknie się w przedziale 700–800 firm. W ubiegłym roku było ich 761, więc wynik będzie podobny. Liczymy na historyczny rekord w przyszłym roku – dzięki nowej hali zyskamy dodatkową przestrzeń.

Czyli nowa hala otworzy kolejne możliwości?

Zdecydowanie. Infrastruktura rośnie razem z potencjałem wydarzenia. MSPO to już nie tylko krajowa, ale międzynarodowa marka. W tym roku zaprezentują się firmy z około 35 krajów. Wiele państw, takich jak te z Półwyspu Arabskiego, choć nie produkują uzbrojenia, uczestniczą jako ważni klienci. Polska natomiast konsekwentnie dąży do uniezależnienia się w tym sektorze, co znajduje odbicie w dynamice rozwoju Salonu.

Budowa nowej hali stanowi pewne organizacyjne utrudnienie podczas targów?

To logistyczne wyzwanie, ale jesteśmy do niego przygotowani. Zmieniamy organizację wejść, a wykonawca – firma Strabag – wstrzyma najcięższe prace na czas targów. Już teraz korzystamy z nowoczesnej hali tymczasowej i maksymalizujemy dostępną przestrzeń, a na wrześniowy Salon dobudujemy jeszcze jedną dodatkową halę. Śmigłowce, z racji prac budowlanych, nie będą lądowały na terenie targów, lecz przyjeżdżały na lawetach – to jedyna zmiana w ekspozycji zewnętrznej.

Które kraje będą najmocniej reprezentowane?

Tradycyjnie liderem są Stany Zjednoczone – spodziewamy się 50–60 firm zza oceanu. Obecni będą także wystawcy między innymi z: Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Kanady i Australii.

Jaka część wystawców to podmioty zagraniczne?

Pod względem proporcji: ok. 60% to firmy polskie, 40% zagraniczne. Choć czasami ten stosunek bywał niemal równy.

Jak wygląda udział polskiego przemysłu obronnego?

Partner strategiczny MSPO, czyli Polska Grupa Zbrojeniowa, to największy krajowy wystawca – skupia około 40 podmiotów. PGZ prezentuje się jako zintegrowany organizm, eksponując finalne produkty, a nie pojedyncze firmy. Wśród 400 polskich uczestników dużą rolę odgrywają też firmy prywatne i z mieszanym kapitałem. Przykład? Grupa WB – bardzo innowacyjna i rozpoznawalna, również na arenie międzynarodowej.

MSPO to nie tylko ekspozycje, ale też wydarzenia towarzyszące. Wielu ważnych gości odwiedzi Targi Kielce?

To intensywne cztery dni – spodziewamy się obecności nowego prezydenta, ministra obrony i wicepremiera. Zaplanowane są też wizyty delegacji z około 50 krajów. Organizujemy szereg konferencji, w tym m.in. o współpracy z armią USA, co wiąże się z przewidywanym wzrostem zamówień i produkcji. Nasze sale konferencyjne – od tych kameralnych po największą, zawsze są pełne życia przez cały czas trwania MSPO i podobnie będzie w tym roku.

Czy aktualna sytuacja geopolityczna znajduje odzwierciedlenie na targach?

Z jednej strony należy podkreślić, że niezależnie od sytuacji geopolitycznej Salon od pierwszej edycji ma niezmiennie tendencję wzrostową, w nawias możemy wziąć oczywiście czas pandemii. Z pewnością jednak wojna w Ukrainie zmieniła spojrzenie na współczesne konflikty. Rośnie znaczenie dronów, radarów czy systemów cyberbezpieczeństwa. Bayraktary, polskie bezzałogowce Grupy WB, systemy przeciwdronowe – to tylko przykłady nowości, które zobaczymy w Kielcach. Oczywiście nie zabraknie również klasyki – śmigłowców, transporterów, artylerii i wyposażenia żołnierza. Obecna będzie też jak zawsze ekpozycja Sił Zbrojnych RP.