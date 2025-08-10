Niemcy zmagają się z nietypowym problemem a mianowicie masowymi lotami niezidentyfikowanych dronów nad obiektami o znaczeniu strategicznym. Według raportu Federalnego Urzędu Kryminalnego (BKA), opublikowanego przez niemiecki dziennik „Bild”, odnotowano 270 incydentów z udziałem 536 dronów, w tym 55 przypadków, gdy w jednym czasie zauważono dwa lub więcej dronów. Większość z nich pojawiała się wieczorami i w nocy, co utrudnia identyfikację operatorów.

„Bild”, wskazuje, że drony pojawiały się nad kluczowymi lokalizacjami, takimi jak bazy wojskowe, obiekty przemysłowe i infrastruktura krytyczna. Obiekty wojskowe były szczególnie obserwowane odnotowano 117 incydentów, w tym 10 w bazie morskiej w Wilhelmshaven. Jednocześnie nad amerykańską bazą lotniczą Ramstein i w Bremerhaven zaobserwowano nawet 15 dronów w formacji.

Oprócz instalacji wojskowych, drony obserwowano nad obiektami energetycznymi. Odnotowano 88 incydentów, w tym w pobliżu terminali skroplonego gazu ziemnego w Stade, Wilhelmshaven i Brunsbüttel. Ponadto drony zauważono nad cywilnymi lotniskami, portami i dworcami kolejowymi, przedsiębiorstwami zbrojeniowymi, budynkami rządowymi i administracyjnymi.

Według Bundeswehry, liczba takich obserwacji rośnie od początku wojny na Ukrainie. Po nieznacznym spadku w 2024 roku, ponownie wzrosła od tego roku.

Wiele dronów było niewidocznych dla radarów, co sugeruje użycie zaawansowanych technologicznie modeli lub konstrukcji amatorskich, trudnych do wykrycia. Pomimo 123 zgłoszeń, nie udało się ustalić tożsamości operatorów ani pochodzenia dronów.

Drony najczęściej obserwowano wieczorami (45%, od 18:00 do północy) i w nocy (28%, od północy do 6:00). W ciągu dnia odnotowano mniej obserwacji: 13% rano i 14% po południu. Najwięcej obserwacji przeprowadzono w środę (51), wtorek (48) i poniedziałek (42).

„The Sun”, wspominają o podobnych incydentach w innych krajach europejskich, takich jak Wielka Brytania, gdzie drony również zauważano nad obiektami strategicznymi, co wskazuje na szerszy problem w regionie.

Incydenty wywołały debatę na temat bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej w Niemczech. Władze rozważają zaostrzenie przepisów dotyczących użytkowania dronów oraz inwestycje w technologie antydronowe, takie jak zagłuszacze sygnału czy systemy laserowe. W styczniu 2025 roku Niemcy zaproponowały zmiany w prawie, które pozwoliłyby wojsku zestrzeliwać podejrzane drony w pobliżu obiektów wojskowych lub kluczowej infrastruktury. Obecnie niemieckie przepisy umożliwiają jedynie odstraszanie dronów, grożenie użyciem siły lub oddawanie strzałów ostrzegawczych, ale zestrzelenie drona, nawet w przypadku poważnego zagrożenia, jest zabronione.

Serwis BR24 napisał kilka dni temu, że niemieckie siły zbrojne chcą bronić się przed tego typu szpiegostwem i zwiększają teraz swoje możliwości wykrywania i obrony przed dronami. Według Bundeswehry, liczba systemów obronnych została znacznie zwiększona i że trwają prace nad zakupem kolejnych systemów. Bundeswehra nie ujawnia szczegółów ze względów bezpieczeństwa.

Problem dronów w Niemczech

Drony, które często operują w nocy, są trudne do przechwycenia, a ich pochodzenie pozostaje zagadką. Eksperci wskazują na kilka potencjalnych przyczyn: