Targi MSPO 2024. Wielka prezentacja polskiego sprzętu wojskowego i nie tylko [ZDJĘCIA]

Targi MSPO w Kielcach, to zawsze okazja do prezentacji bogatego wachlarza sprzętu wojskowego z Polski jak i innych krajów. W tym roku pojawiło się wiele nowości, ale także dobrze znanego sprzętu.

Leopard 2PL M1

Wersja Leopard 2PL jest modernizacją czołgów Leopard 2A4 będących na wyposażeniu polskiej armii. W stosunku do wersji Leoparda 2A4 zakres zmian obejmuje między innymi:

wprowadzenie do przyrządów obserwacyjno-celowniczych dowódcy i działonowego kamery III generacji,

dodatkową osłonę balistyczną wieży,

wymianę hydraulicznej stabilizacji armat i napędu wieży na elektryczną,

zastosowanie nowego systemu sterowania i monitoringu dowódcy,

modernizacja armaty wraz z przystosowaniem do stosowania nowych typów amunicji w tym programowalnej,

zastosowania dzienno-nocnej kamery cofania kierowcy.

Z kolei dodatkowa wersja Leoparda 2PL M1 zawiera:

wprowadzenie funkcji wyboru echa dalmierza laserowego,

zastosowanie automatycznego systemu gaszenia pożarów w przedziale APU,

aktywne chłodzenie przedziału elektroniki,

przystosowanie pojazdów do montażu systemu identyfikacji "swój - obcy".

i Autor: Piotr Miedziński / Portal Obronny Leopard 2PL M1

Otwarcie MSPO w Kielcach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Wóz Ewakuacji Medycznej

Wóz Ewakuacji Medycznej jest na Lekkim Podwoziu Gąsienicowym (LPG) i przeznaczony jest do zbiórki ewakuacji rannych z warunków bezpośredniej styczności z przeciwnikiem do punktów medycznych. Pojazd pierwotnie dedykowano pod zabudowę jako wóz dowódczo-sztabowy z przeznaczeniem dla dywizjonów artylerii 155 mm SH Krab oraz SH K9. Lekkie Podwozie Gąsienicowe posiada hydropneumatyczne zawieszenie wraz z hydraulicznym układem napinania gąsienic, dzięki czemu został poprawiony komfort jazdy.

Platform jest przystosowana do zabudowy wielu rodzajów pojazdów specjalnych. Gabaryty platformy pozwalają na zabudowę typu WEM. WEM został opracowany w oparciu o konstrukcje LPG, poprzez podwyższenie przedziału desantowego, którego wnętrze zostało przystosowane do potrzeb ewakuacji medycznej jednocześnie 2 rannych w pozycji leżącej i 2 -3 rannych siedzących lub 6 rannych w pozycji siedzącej.

Wóz wyposażony jest w system wspomagania załadunku noszy, instalację tlenową wraz z przepływomierzami i gniazdami tlenu, defibrylatorami, monitory do obserwacji funkcjonowania systemu krążeniowo-oddechowego rannego, instalacje elektryczną do zasilania urządzeń medycznych oraz podstawowy sprzęt ewakuacyjny.

W przedniej części transportera umieszczony jest przedział kierowcy oraz przedział napędowy w środkowej przedział medyczny z miejscami dla załogi. Załogę w WEM stanowi Grupa Ewakuacji Medycznej (GEM) w składzie: dowódca GEM (ratownik medyczny), ratownik, medyczny, kierowca - sanitariusz, sanitariusz.

Opancerzenie pojazdu zapewnia załodze i rannym podstawową ochronę balistyczną i przeciwminową.

i Autor: Piotr Miedziński / Portal Obronny Wóz Ewakuacji Medycznej

i Autor: Piotr Miedziński / Portal Obronny Wóz Ewakuacji Medycznej

Aparat Łączności Cyfrowej - Transmisyjna (AŁC-T)

Zapewnia możliwość budowy rozległej mobilnej polowej sieci telekomunikacyjnej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teleinformatycznych w zakresie świadczenia usług transmisyjnych i wymiany danych. AŁC-T zapewnia połączenia transmisyjne w szkielecie sieci pomiędzy węzłami łączności stanowisk dowodzenia i wykorzystaniem środków radioliniowych, radiowych oraz kablowych linii światłowodowych.

Aparatownia przygotowana jest do współpracy ze stacjonarnymi węzłami łączności, polowymi aparatowniami łączności eksploatowanymi w Siłach Zbrojnych RP, węzłami teleinformatycznymi oraz mobilnymi serwerowniami NATO NODE systemu teleinformatycznego PMN 2.0

AŁC-T wykonana jest na podwoziu samochodu ciężarowego marki Jelcz z kabiną czteroosobową opancerzoną. Elementem zasadniczym Aparatowni jest polowy router szkieletowy oraz radiolinie z systemami antenowymi zamontowanym na 34 - metrowym maszcie kratownicowym.

i Autor: Piotr Miedziński / Portal Obronny Aparat Łączności Cyfrowej - Transmisyjna (AŁC-T)

i Autor: Piotr Miedziński / Portal Obronny Aparat Łączności Cyfrowej - Transmisyjna (AŁC-T)

i Autor: Piotr Miedziński / Portal Obronny Aparat Łączności Cyfrowej - Transmisyjna (AŁC-T)

i Autor: Piotr Miedziński / Portal Obronny Aparat Łączności Cyfrowej - Transmisyjna (AŁC-T)

Zdalnie sterowany system wieżowy z wyrzutnią PPK "SPIKE" zintegrowany z KTO Rosomak

ZSSW KTO Rosomak jest przeznaczony do zwalczania, niszczenia celów lekko i silnie opancerzonych oraz innych obiektów przeciwnika w tym infrastruktury oraz do wsparcia ogniowego pododdziałów w czasie prowadzenia działań bojowych.

ZSSW z KTO Rosomak zapewnia w każdych warunkach klimatycznych, niezależnie od pory roku:

obserwacje pola walki, wykrywanie, rozpoznanie i śledzenie celów niezależnie przez dowódcę i operatora uzbrojenia pokładowego,

zwalczanie, niszczenie lub obserwacja celów lekko i silnie opancerzonych oraz stanowisk ogniowych przeciwnika z wykorzystaniem wyrzutni PPK SPIKE zintegrowanej z Systemem Kierowania Ogniem (SKO),

zwalczanie lekko opancerzonych celów oraz stanowisk ogniowych przeciwnika na odległości co najmniej 1500 m z wykorzystaniem 30 mm armaty, zarówno w ruchu jak i w miejscu, w tym zwalczanie celów powietrznych jak np. śmigłowców,

prowadzenie celnego ognia ze sprzężonego z armatą 7,62 m karabinu maszynowego na odległości nie mniejszej niż 400 m,

realizowanie funkcjonalności Hunter-Killer w zakresie wykrywanie, śledzenie, dodanie do systemu, przekazanie celu pomiędzy stanowiskami operatorskimi.

i Autor: Piotr Miedziński / Portal Obronny Zdalnie sterowany system wieżowy z wyrzutnią PPK "SPIKE" zintegrowany z KTO Rosomak

i Autor: Piotr Miedziński / Portal Obronny Zdalnie sterowany system wieżowy z wyrzutnią PPK "SPIKE" zintegrowany z KTO Rosomak

i Autor: Piotr Miedziński / Portal Obronny Zdalnie sterowany system wieżowy z wyrzutnią PPK "SPIKE" zintegrowany z KTO Rosomak

Kołowy transporter opancerzony "Rosomak" HITFIST-30

Kołowy transporter opancerzony "Rosomak" z załogową wieżą HITFT - 30 przeznaczony jest do przewozu drużyny zmechanizowanej oraz zwalczania lekko opancerzonych celów z odległości co najmniej 1500 m w dzień jak i nocy, zarówno w ruchu, jak i na postoju, a także do zwalczania celów powietrznych.

Masa pojazdu to 22,5 tony. Długość to 7,88 m, szerokość to 2,83 m, wysokość z wieżą to 3,27 m. Uzbrojenie stanowi 30 mm armata ATK Bushmaster Mk 44. 7,62 mm uniwersalny karabin maszynowy UKM 2000C. 6 wyrzutni granatników dymnych.

i Autor: Piotr Miedziński / Portal Obronny Kołowy transporter opancerzony "Rosomak" HITFIST-30

i Autor: Piotr Miedziński / Portal Obronny Kołowy transporter opancerzony "Rosomak" HITFIST-30

Bojowy Wóz Rozpoznawczy 1D

Przeznaczony jest główne do prowadzenia rozpoznania pola walki. Dodatkowo możliwe jest wykorzystanie wozu do lokalizacji źródeł ciepła i poszukiwania osób, a także do obserwacji ternu w nocy i w warunkach ograniczonej widoczności spowodowanej dymem lub mgłą. Wyposażenie umożliwia również wykrywanie i pomiar stopnia skażenia nuklidami promieniotwórczymi alfa, beta i gamma. Posiada nowoczesne środki łączności zdolne do wysyłania i odbierania informacji na dalekie odległości.

Pojazd może przewozić 6 zwiadowców i jest uzbrojony w armatę 2A28 grom 73 mm, karabin 7,62 mm czkm PKT, wyrzutnie granatów dymnych.

i Autor: Piotr Miedziński / Portal Obronny Bojowy Wóz Rozpoznawczy 1D