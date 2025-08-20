NATO szuka gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Tajne rozmowy szefów obrony po wirtualnej naradzie

Jak ustalił Reuters, niewielka grupa szefów obrony państw NATO kontynuowała obrady po zakończeniu w środę wirtualnej narady generałów Sojuszu. Źródłem informacji jest „zachodni urzędnik”, na którego powołuje się agencja.

Spotkanie w mniejszym gronie miało być poświęcone kwestii gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Rozmowy prowadził amerykański generał Dan Caine, szef Kolegium Połączonych Szefów Sztabów. W rozmowach uczestniczyło również „około pół tuzina” innych szefów obrony NATO.

Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy tematem rozmów

Według źródła Reutera, głównym tematem spotkania były gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Kwestia ta nie została jednak szczegółowo omówiona podczas wcześniejszej wideokonferencji wszystkich szefów obrony NATO.

Źródło agencji spodziewa się zwołania kolejnych spotkań szefów obrony w szerszym formacie, aby omówić wszelkie opcje wypracowane w mniejszym gronie.

Poranny Ring 7:50 - gen. Leon Komornicki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Polski przedstawiciel na naradzie NATO

Polskę na naradzie szefów sztabów reprezentował I zastępca szefa Sztabu Generalnego WP gen. broni Karol Dymanowski w związku z nieobecnością szefa sztabu gen. Wiesława Kukuły – poinformowała PAP rzeczniczka Sztabu Generalnego Wojska Polskiego płk Joanna Klejszmit.

Pierwszy udział nowego dowódcy sił NATO w Europie

W naradzie po raz pierwszy uczestniczył dowódca sił NATO w Europie gen. Alexus Grynkewich, który przekazał aktualne informacje „na temat środowiska bezpieczeństwa”. Grynkewich został dowódcą sił Sojuszu w Europie w tym roku w miejsce gen. Chrisa Cavoliego.

Wsparcie dla Ukrainy priorytetem NATO

Szef komitetu wojskowego Sojuszu, admirał Giuseppe Cavo Dragone, powiedział po spotkaniu, że dyskusja była „wspaniała” i „szczera”.

„W sprawie Ukrainy potwierdziliśmy nasze wsparcie. Priorytetem nadal jest sprawiedliwy, wiarygodny i trwały pokój” – podkreślił na platformie X Dragone.

Nie podał jednak, czy w trakcie spotkania omawiane były gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Jedność w NATO

Dragone zaznaczył, że podczas narady podziękował wszystkim za niezmiennie aktywny udział w tych spotkaniach. „Jesteśmy zjednoczeni i ta jedność była dziś prawdziwie namacalna, jak zawsze” – podkreślił.

Spotkanie w kontekście rozmów USA z Rosją i Ukrainą

Spotkanie szefów sztabów, które odbyło się zdalnie, miało służyć omówieniu kwestii bezpieczeństwa po spotkaniu prezydenta USA Donalda Trumpa z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem w piątek na Alasce, a następnie w poniedziałek w Waszyngtonie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, któremu towarzyszyli inni europejscy przywódcy.