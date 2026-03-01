Francuska tarcza nad Bałtykiem. Fregata „Chevalier Paul” w Gdyni, „Charles de Gaulle” w Malmö i rosyjskie testy odporności

Fregata w Gdyni – parametry i cel wizyty

Francuska fregata obrony powietrznej „Chevalier Paul” typu Horizon zawinęła do Gdyni na kilka dni w ramach misji pk. „La Fayette 26” i zacumowała przy Nabrzeżu Indyjskim. Jednostka ma około 153 metry długości, ponad 7 tys. ton wyporności i załogę liczącą ok. 220 marynarzy, co plasuje ją w gronie dużych fregat pierwszej linii przeznaczonych do osłony zgrupowań floty.

„Chevalier Paul” specjalizuje się w obronie przeciwlotniczej i przeciwrakietowej – jej głównym zadaniem na Bałtyku jest ochrona lotniskowca „Charles de Gaulle” i pozostałych jednostek grupy przed atakami z powietrza, w tym pociskami manewrującymi i bombami szybującymi. W Gdyni okręt pełni równocześnie rolę narzędzia dyplomacji obronnej: dowódca fregaty kmdr Jean‑Ythier Verly zaprosił na pokład konsula honorowego Francji na Pomorzu Alaina Momperta, prezydent Gdyni Aleksandrę Kosiorek oraz przedstawicieli Marynarki Wojennej, a marynarze udostępnili jednostkę dziennikarzom i mieszkańcom.

Escale historique à @MiastoGdynia pour le centenaire de la ville ! 🇫🇷🇵🇱​Le CDT Jean-Ythier Verly a accueilli à bord du #ChevalierPaul la Maire @AKosiorek, l'Attaché de Défense 🇫🇷 et des officiers de la Marine 🇵🇱. @MarineNationale https://t.co/E0Er43eo9s— Alain Mompert (@AMompert) February 26, 2026

„Charles de Gaulle” w Malmö i incydent z dronem

Lotniskowiec „Charles de Gaulle” wyszedł z Tulonu 27 stycznia, aby po udziale w manewrach „Orion 26” przejść na północny Atlantyk i Bałtyk w ramach misji pk. „La Fayette 26”, której cele obejmują wzmocnienie postawy odstraszania NATO, zabezpieczenie szlaków morskich i rozwój interoperacyjności z sojusznikami. Wejście okrętu do Malmö – 25 lutego 2026 roku – jest pierwszą w historii wizytą francuskiego lotniskowca o napędzie atomowym w Szwecji, a zarazem wyraźnym sygnałem włączenia szwedzkich portów w planowanie operacji morskich Sojuszu na Bałtyku.

Podczas pobytu „Charles de Gaulle” w Malmö doszło do incydentu z rosyjskim bezzałogowcem: szwedzkie siły zbrojne wykryły drona, który zbliżał się do strefy wokół lotniskowca, uruchomiły środki walki radioelektronicznej i unieszkodliwiły urządzenie. Według dostępnych informacji bezzałogowiec wystartował z rosyjskiej jednostki rozpoznania elektronicznego operującej na Bałtyku, co wskazuje na próbę rozpoznania emisji zespołu lotniskowca oraz jego procedur reagowania na zagrożenia w domenie bezzałogowej.

Incydent wpisał się w szerszy wzorzec rosyjskich działań towarzyszących dużym ćwiczeniom NATO – od lotów samolotów nad rejonami operacji, po użycie bezzałogowców do obserwacji portów i okrętów. Utrzymanie harmonogramu misji pk. „La Fayette 26” oraz dalsze wejścia eskorty, w tym „Chevalier Paul”, do portów sojuszniczych pokazują, że tego rodzaju próby nie zatrzymują demonstracji zdolności, ale wymuszają jej prowadzenie w warunkach stałego kontaktu operacyjnego z Rosją.

Dziedzictwo patrona – od Morza Śródziemnego po Bałtyk

Współczesna fregata obrony powietrznej „Chevalier Paul” weszła do służby operacyjnej w Marine Nationale w 2011 roku jako druga francuska jednostka typu Horizon i od początku przewidziana była do osłony lotniskowca „Charles de Gaulle”. Nazwę zaczerpnięto od Jeana‑Paula de Saumeur, znanego jako Chevalier Paul, siedemnastowiecznego oficera, który wsławił się w walkach z korsarzami barbarzyńskimi i flotami osmańskimi na Morzu Śródziemnym.

Kariera Jeana‑Paula de Saumeur'a obejmowała (m.in.) udział w zwycięstwach pod Guetarią i Kartaginą, liczne awanse oraz funkcję doradcy księcia de Beaufort przy operacjach królewskich sił morskich, co utrwaliło jego wizerunek jako dowódcy łączącego inicjatywę z wysoką kulturą morską. Dzisiejsza fregata nosząca jego imię, osłaniająca „Charles de Gaulle” w regionie Morza Bałtyckiego i zawijająca do Gdyni, przenosi to dziedzictwo z historycznych akwenów walki z korsarstwem na współczesne, nasycone sensorami i bezzałogowcami środowisko akwenu Bałtyku – w bezpośrednim sąsiedztwie polskich portów i szlaków komunikacyjnych.

Fregata obrony powietrznej „Chevalier Paul” (D 621)

typ: fregata obrony powietrznej (Horizon)długość: ok. 153 mwyporność pełna: ok. 7 000–7 500 tzałoga: ok. 210–220 osóbgłówne zadanie: osłona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa zespołów z lotniskowcem „Charles de Gaulle”wejście do służby: 2011 r.

Źródło: Polska Agencja Prasowa