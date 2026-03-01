Donald Trump ostrzega Iran. Politycy w USA i Europie obawiają się terroru

Senator Chris Coons wyraził obawy, że działania prezydenta Trumpa mogą doprowadzić do powstania bardziej represyjnego reżimu w Iranie i potencjalnej wojny.

Prezydent Trump ostrzegł Iran przed eskalacją ataków, grożąc odpowiedzią "z siłą, której nigdy wcześniej nie widziano".

Minister obrony Izraela nazwał zabójstwo Chameneiego "punktem zwrotnym" i zapowiedział kontynuację operacji mającej na celu zmianę rządu w Iranie.

W związku z napiętą sytuacją, Niemcy ostrzegają przed potencjalnymi działaniami odwetowymi Iranu w Europie i wzrostem zagrożenia dla ludności żydowskiej.

Prezydent Donald Trump w niedzielę (1 marca) po ogłoszeniu przez Iran gróźb odwetowych za zabójstwo ajatollaha Alego Chameneiego, wystosował ostrzeżenie na platformie Truth Social. Trump napisał: „Iran właśnie oświadczył, że zamierza uderzyć dziś bardzo mocno, mocniej niż kiedykolwiek wcześniej”. Następnie dodał: „LEPIEJ, ŻEBY TEGO NIE ROBILI, BO JEŚLI TO ZROBIĄ, UDERZYMY W NICH Z SIŁĄ, JAKĄ NIGDY WCZEŚNIEJ NIE WIDZIANO!”.

Obawy senatora Coonsa o konsekwencje działań USA

Senator Chris Coons, demokrata z Delaware i członek senackiej Komisji Spraw Zagranicznych, wyraził zaniepokojenie, że decyzje administracji Trumpa mogą prowadzić do niepożądanych skutków. Coons stwierdził, że istnieje ryzyko powstania „bardziej represyjnego i agresywnego reżimu w Iranie” poprzez „wybieranie drogi wojny, gdy dyplomacja była jeszcze w zasięgu ręki”. Senator podkreślił również nadzieję, że „nasz aparat bezpieczeństwa narodowego jest jak najlepiej przygotowany na ataki na Stany Zjednoczone i nasze interesy w dowolnym miejscu na świecie”. Mimo iż Coons przyznał, że Trump „podjął odważne ryzyko” ze względu na „słabe” irańskie przywództwo, to jednak zaznaczył, że „w tym momencie nie zgadzam się z tym ryzykiem”.

Reakcje Izraela i Niemiec na rozwój wydarzeń

Zabójstwo ajatollaha Alego Chameneiego zostało określone przez ministra obrony Izraela, Israela Katza, jako „punkt zwrotny”. Katz podkreślił, że Najwyższy Przywódca Iranu „był tym, który poprowadził kampanię zniszczenia państwa Izrael”. Po konsultacjach operacyjnych z szefami izraelskich służb bezpieczeństwa, Katz zapowiedział, że „operacja będzie kontynuowana tak długo, jak będzie to konieczne”. Izraelscy przywódcy i wojsko wskazują na „stworzenie warunków” do zmiany rządu w Iranie jako jeden z celów.

W Niemczech, szef parlamentarnego zespołu ds. kontroli służb specjalnych, Marc Henrichmann, nie wykluczył działań odwetowych ze strony uśpionych komórek irańskich w Europie. W rozmowie z gazetą Sueddeutsche Zeitung Henrichmann zaznaczył, że „Irański reżim wielokrotnie w przeszłości udowadniał, że prowadzi terror poza własnymi granicami”. Dodał, że w razie potrzeby należy dostosować środki ochrony.

Jednocześnie niemiecki komisarz ds. antysemityzmu, Felix Klein, wyraził obawę o wzrost zagrożenia dla ludności żydowskiej w kraju, mówiąc, że „Należy się spodziewać, że Iran wykorzysta swoje sieci w tym kraju do przeprowadzania ataków terrorystycznych na instytucje żydowskie i izraelskie”.