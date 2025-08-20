Radom Air Show 2025: F-16, Eurofighter, Rafale i Su-22 na niebie nad Polską

W ostatni weekend sierpnia, 30–31 sierpnia, na lotnisku w Sadkowie odbędzie się kolejna edycja pokazów AirSHOW Radom. W programie znalazły się występy najnowszych myśliwców, zespołów akrobacyjnych oraz symboliczne pożegnanie samolotów Su-22, które po ponad czterdziestu latach kończą służbę w polskim lotnictwie.

Organizatorzy przewidują, że wydarzenie odwiedzi nawet 180 tysięcy widzów. W powietrzu zaprezentują się polskie F-16 z Tiger Demo Team, grecki zespół „Zeus”, francuskie Rafale, szwedzkie Gripeny oraz Eurofightery Typhoon z kilku państw europejskich. Wystąpią także Royal Jordanian Falcons i brytyjscy Red Arrows, a dodatkową atrakcją będą pokazy Phoenix Paramotor Display Team.

Szczególną częścią programu będzie pokaz Su-22, przygotowany jako pożegnanie tego typu maszyn w Siłach Powietrznych RP. Samolot weźmie udział w symulacji ataku na cele naziemne, a w niedzielę towarzyszyć mu będą MiG-29 i FA-50. Jeden z egzemplarzy Su-22 pojawi się również na wystawie statycznej. Organizatorzy spodziewają się, że liczba odwiedzających może sięgnąć nawet 180 tysięcy osób.

W powietrzu pojawią się najważniejsze współczesne myśliwce, które obecnie decydują o sile lotnictwa wielu państw. Publiczność będzie mogła zobaczyć polskie F-16, a także greckie samoloty tego typu w efektownym pokazie grupy „Zeus”. Francuzi zaprezentują myśliwce Rafale, z kolei Szwedzi pokażą swoje JAS 39 Gripen. Nie zabraknie również Eurofighterów Typhoon, które nad Radomiem pojawią się w wyjątkowej konfiguracji, ponieważ każdy z nich przyleci z innego państwa – Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch. Takie zestawienie pozwoli widzom porównać te same maszyny, lecz w barwach różnych sił powietrznych.

Silnym punktem programu będą zespoły akrobacyjne, które od lat przyciągają tłumy. Polacy pokażą swoje umiejętności w ramach Tiger Demo Team z 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego, Grecy zaprezentują spektakularne akrobacje w ramach Demo Team „Zeus”, a na niebie pojawią się także Royal Jordanian Falcons oraz znany na całym świecie zespół Red Arrows, czyli dumna formacja Royal Air Force latająca na maszynach BAE Hawk.

Dopełnieniem programu będą nietypowe, ale niezwykle widowiskowe występy Phoenix Paramotor Display Team, którzy latają na motoparalotniach, łącząc loty z efektami pirotechnicznymi i zsynchronizowanym oświetleniem LED. Każdy ich pokaz to dynamiczna i precyzyjna choreografia, w której wykorzystywanych jest ponad 15 tysięcy ładunków pirotechnicznych.

Emocjonalnym momentem dla fanów lotnictwa będzie pożegnanie samolotów Su-22, które od ponad czterdziestu lat pełniły służbę w polskim lotnictwie, a dziś są już całkowicie przestarzałe i stopniowo wycofywane ze służby. W Radomiu zostanie przygotowana specjalna symulacja uderzenia na cele naziemne, w której to właśnie Su-22 odegra główną rolę. W niedzielę jego lot uświetnią dodatkowo MiG-29 i FA-50, wspierając pokaz swoim udziałem.

Samolot pojawi się także na wystawie statycznej, gdzie widzowie będą mogli obejrzeć go z bliska i porozmawiać z pilotami oraz członkami obsługi technicznej. Dla wielu fanów lotnictwa będzie to wyjątkowa okazja do pożegnania maszyny, która była symbolem siły i niezawodności polskich Sił Powietrznych przez kilka dekad.

Na niebie zobaczymy legendarne F-4 Phantom – samoloty, które powstały w latach 60. XX wieku i przez dziesięciolecia były podstawą potęgi amerykańskich sił powietrznych. Nadal pozostają w użyciu w kilku państwach i uchodzą za jeden z symboli zimnej wojny. Obok nich zaprezentowane zostaną polskie MiG-29, a także samoloty szkolno-bojowe FA-50 i M-346 Bielik. Na wystawie statycznej będzie można z kolei podziwiać szeroką gamę maszyn – od F-16 i Su-22, przez transportowce C-130 Hercules i C-295 Casa, aż po rządowego Boeinga 737.

i Autor: st. chor. sztab. mar. Arkadiusz Dwulatek/Combat Camera/ Materiały prasowe Samoloty myśliwsko-bombowe Su-22M4 i dwumuejscowy SU-22UM3K

W strefie śmigłowców pojawią się m.in. AW101, AW149, S-70i Black Hawk, W-3 Sokół, a także bojowe Mi-24 i Mi-17. Tak szeroka prezentacja sprawi, że odwiedzający będą mogli w jednym miejscu zobaczyć zarówno sprzęt bojowy, transportowy, jak i szkoleniowy, który na co dzień służy w polskich i sojuszniczych jednostkach.

Jedną z najbardziej widowiskowych atrakcji będzie nocny pokaz dronów. Aż 700 maszyn stworzy świetlne figury, które osiągną szerokość ponad 220 metrów, a całość zostanie zsynchronizowana z dedykowaną muzyką i efektami animacji 3D. Ten spektakl ma opowiedzieć w skróconej formie historię polskiego lotnictwa od jego początków po współczesność i z pewnością stanie się jednym z najczęściej fotografowanych momentów całej imprezy.

AirSHOW Radom 2025 ma także wymiar symboliczny i historyczny, ponieważ dedykowany jest setnej rocznicy powstania Szkoły Orląt, obecnie funkcjonującej jako Lotnicza Akademia Wojskowa. To właśnie tradycjom tej uczelni poświęcona będzie duża część wydarzenia, a jej ambasadorami podczas pokazów zostaną piloci Zespołu Akrobacyjnego ORLIK z 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego.

Całość przedsięwzięcia organizują wspólnie Agencja Mienia Wojskowego oraz Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Radomskie pokazy odbywają się od 1991 roku i dziś są największą tego typu imprezą w Polsce, a także jedną z największych w Europie. Ostatnia edycja, w 2023 roku, przyciągnęła ponad 175 tysięcy widzów, a tegoroczna ma szansę ustanowić nowy rekord frekwencji.