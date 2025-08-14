Strona rosyjska ujawnia szczegóły spotkania prezydentów USA i Rosji, m.in odbędą się w cztery oczy pomiędzy przywódcami, a także w formule rozszerzonej z udziałem delegacji obu stron.

Podczas rozmowy przywódcy będą mieli nieograniczony czas na wspólne omówienie wszystkich tematów.

Do spotkania ma dojść o 11:30 czasu lokalnego (21:30 czasu polskiego)

Według doradcy Kremla, Jurija Uszakowa, piątkowy program jest już szczegółowo zaplanowany. W planie znajdują się rozmowy liderów w wąskim gronie (formuła „cztery oczy” z tłumaczami), spotkanie w szerszym formacie z udziałem delegacji obu stron oraz wspólna konferencja prasowa po zakończeniu rozmów.

Uszakow podkreślił, że nie będzie formalnego limitu czasowego dla rozmów prezydentów, co jak zaznaczył, pozwoli w razie potrzeby kontynuować dyskusję tak długo, aż strony omówią wszystkie kluczowe kwestie. Według doradcy prezydenta Rosji zaplanowano dwa formaty rozmów, w węższym gronie oraz w formule rozszerzonej z udziałem delegacji obu państw. W skład delegacji towarzyszącej prezydentowi Władimirowi Putinowi wchodzą m.in.:

Siergiej Ławrow – minister spraw zagranicznych,

Andriej Biełousow – minister obrony,

Anton Siłuanow – minister finansów,

Kiriłł Dmitrijew – doradca prezydenta,

Jurij Uszakow – doradca ds. polityki zagranicznej.

Jak poinformował Uszakow, centralnym punktem agendy będzie „uregulowanie kryzysu ukraińskiego”. Oprócz tego przywódcy poruszą kwestie bezpieczeństwa międzynarodowego oraz relacji dwustronnych. W planie są także rozmowy na temat współpracy handlowej i gospodarczej. Doradca Kremla zaznaczył, że w tym obszarze „istnieje duży, niewykorzystany potencjał”. Spotkanie na Alasce będzie pierwszą od dłuższego czasu próbą znalezienia wspólnego języka w najważniejszych sprawach na linii Moskwa–Waszyngton.

Na nadchodzącym spotkaniu, które zostało zaplanowane na 15 sierpnia 2025 roku w bazie wojskowej Joint Base Elmendorf-Richardson w Anchorage, prezydent USA Donald Trump zaprosił prezydenta Rosji Władimira Putina, aby w neutralnym miejscu podjąć rozmowy na temat możliwego zakończenia wojny w Ukrainie. Istotnym elementem ma być negocjowanie warunków pokojowych, w tym ewentualnych zamianach terytorialnych, co wywołało silne oburzenie Kijowa, gdyż prezydent Wołodymyr Zełenski zdecydowanie odrzuca możliwość utraty jakiejkolwiek części ukraińskiego terytorium.

Spotkanie ma rozpocząć się o godzinie 11:30 czasu lokalnego (21:30 czasu polskiego). Strona amerykańska określiła spotkanie jako swego rodzaju „eksperyment słuchania”, którego celem jest przede wszystkim zrozumienie, czy w ogóle możliwe jest osiągnięcie zawieszenia broni, podczas gdy międzynarodowi eksperci i partnerzy z UE podkreślają, że jakiekolwiek ustalenia dotyczące terytorium Ukrainy mogą być legalne i trwałe tylko wtedy, gdy Ukraina będzie na bieżąco uczestniczyć w tych rozmowach. Unia Europejska, NATO i USA zagroziły poważnymi konsekwencjami, w tym sankcjami, jeśli Rosja nie zgodzi się na zawieszenie ognia.