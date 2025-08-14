USS Harry S. Truman przechodzi największy remont w historii. Jak wygląda procedura?

Remont lotniskowca typu Nimitz jest wieloetapową procedurą, która trwa kilkadziesiąt miesięcy.

Tylko jedna stocznia na świecie posiada odpowiednią infrastrukturę i suchy dok, aby przyjąć lotniskowiec typu Nimitz. Sam suchy dok posiada wymiary 662x76 metrów.

Procedura remontu opóźniła się ze względu na potrzebę zaangażowania USS Harry S. Truman na Bliskim Wschodzie, jednak pomimo tego... prace już wtedy trwały.

USS Harry S. Truman idzie do remontu

Pierwszy etap Advance Planning, czyli planowanie wyprzedzające rozpoczął się w 2024 roku i ma potrwać do połowy 2026 roku. Jest to specyficzny proces przygotowań jednostki do remontu, ponieważ odbywa się on kiedy jeszcze najczęściej okrętu nie ma w samej stoczni. Jednocześnie stoczniowcy mogą już wejść na pokład jednostki, robiąc parametry i spisy potrzebnych materiałów, które będą potrzebne przy remoncie głównym.

Najczęściej tego typu operacjami zajmują się biura technologiczne, a sama cena, która w tym wypadku wynosi łącznie blisko 1 miliard dolarów, jest sumą zamawianych materiałów, części, kontraktorów i firm zewnętrznych, z których usług stocznia będzie korzystała przy remoncie okrętu. Jednak jest to dopiero faza przedwstępna całej operacji. Główną częścią jest RCOH (Refueling and Complex Overhaul), czyli remont główny jednostki, to właśnie na tym etapie okręt przychodzi do stoczni i zostaje wyłączony z eksploatacji na czas prac.

Jednak pracę te w przypadku USS Harry S. Truman mogą czekać w oczekiwaniu, ponieważ o rozpoczęciu prac, decyduje dostępność suchego doku nr 12 (Dry Dock 12) w stoczni w Newport News Shipbuilding (HII). De facto tylko ten zakład posiada odpowiednią infrastrukturę, aby przyjąć tak ogromne jednostki jak lotniskowiec typu Nimitz. Wyżej wspomniany suchy dok posiada wymiary 662x76 metrów, dlatego jedynie w tej lokalizacji można prowadzić tak skomplikowane prace.

Wieloetapowa procedura

Średnia długość remontu trybie RCOH (Refueling and Complex Overhual), czyli kompleksowy remont połączony z wymianą paliwa w reaktorach, trwa ok. 44-48 miesięcy. Jest to najbardziej skomplikowany i najdłuższy etap w całym cyklu życia jednostki. Samo przygotowanie i dokowanie jednostki trwa blisko pół roku. W skład tego czasu wchodzi zejście załogi, demontaż uzbrojenia, usunięcie paliwa lotniczego i samo wejście do doku.

Następnie wymieniane jest paliwo w reaktorach jądrowych, poprzez wyjęcie zużytych kaset paliwowych z dwóch reaktorów A4W, włożenie nowych i ponowne zamknięcie systemu. Jednocześnie prowadzone są prace przy osłonach biologicznych i systemach bezpieczeństwa jądrowego, etap ten trwa blisko 18 miesięcy.

W skład prac modernizacyjne samego okrętu wchodzą naprawy kadłuba i systemów okrętowych, takich jak radary, systemy dowodzenia i elektronika bojowa. Na drugim biegunie stoją kwestie napędowe okrętu, w tym wypadku mowa najczęściej o klimatyzacji, sieciach elektrycznych i hydraulicznych. Proces ten trwa kolejny rok czasu i mówimy tu już o pracach nad podstawowymi systemami, potrzebnych do funkcjonowania jednostki. Ostatnim etapem są testy okrętu i sam odbiór przez użytkownika, czyli w tym wypadku mowa o US Navy. Etap ten trwa do 9 miesięcy i ma pozwolić na powrót do pełnej służby operacyjnej na kolejne 20-25 lat.

Opóźnienie spowodowane sytuacją na Bliskim Wschodzie

USS Harry S.Truman (CVN-75) pierwotnie miał rozpocząć swój RCOH wcześniej, w harmonogramie US Navy zakładano, że okręt trafi do Newport News Shipbuilding niedługo po powrocie z typowej, 7–8-miesięcznej rotacji operacyjnej czyi w 2024 roku. Jednak sytuacja na Bliskim Wschodzie, wymusiła istotne przesunięcia.

W drugiej połowie 2024 roku i na początku 2025 roku doszło do wyraźnej eskalacji napięć w regionie. Doszło tam do rosnącego zagrożenie żeglugowego i przepływu towarów ze strony Iranu i jego sojuszników w postaci Huti, poprzez ataki w rejonie cieśniny Bab el-Mandeb. Przez tę sytuację obecność amerykańskiego lotniskowca w tym rejonie stała się priorytetem. Dodatkowo, działania koalicji morskiej USA i partnerów miały chronić strategiczne linie żeglugowe prowadzące przez Kanał Sueski, a także odstraszać potencjalne ataki na jednostki komercyjne i wojskowe.

Jednocześnie planowanie przedwstępne jednostki do remontu mogło już trwać nawet podczas jego misji na Bliskim Wschodzie, jednak aby zrealizować pełną formułę, okręt musi być w stoczni, aby zrealizować pełną inspekcję struktur kadłuba, reaktora i systemów napędowych oraz fizycznego przygotowania doku i infrastruktury pod remont. Dlatego cały proces został opóźniony, a remont główny USS Harry S. Truman ma zakończyć się w 2029 roku.