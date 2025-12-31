Wojska Obrony Terytorialnej na granicy. Tak żołnierze przygotowują się do interwencji

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej przechodzą intensywne szkolenie, by wspierać Straż Graniczną w ochronie granic kraju.

Kurs obejmuje taktyki interwencji, użycie środków przymusu bezpośredniego oraz patrolowanie i zatrzymywanie osób.

Jakie konkretnie umiejętności zdobyli Terytorialsi i jak przygotowują się na trudne warunki?

Terytorialsi przygotowują się do ochrony granic

W dniach 15–19 2025 r. grudnia w Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej, we współpracy z Ośrodkiem Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, przeprowadzono intensywny kurs taktyki i technik interwencji z użyciem środków przymusu bezpośredniego. W szkoleniu wzięło udział kilkudziesięciu żołnierzy WOT z brygad zlokalizowanych w różnych częściach kraju.

Przygotowanie do służby w rejonach przygranicznych

Głównym celem szkolenia było przygotowanie Terytorialsów do realizacji zadań w rejonach przygranicznych, gdzie Wojska Obrony Terytorialnej coraz częściej wspierają działania Straży Granicznej. Kurs miał charakter praktyczny i był ukierunkowany na sytuacje, z jakimi żołnierze mogą zetknąć się podczas realnych patroli i interwencji.

Zgodnie z ustawą o obronie Ojczyzny, żołnierze WOT mają prawo używać środków przymusu bezpośredniego m.in. podczas realizacji zadań konstytucyjnych, takich jak ochrona niepodległości i granic państwa. Szkolenie miało na celu nie tylko przypomnienie podstaw prawnych, ale przede wszystkim przełożenie przepisów na konkretne działania w terenie.

Od teorii do praktyki

Pięciodniowy kurs został podzielony na moduł teoretyczny oraz praktyczny. W części teoretycznej instruktorzy omawiali obowiązujące przepisy prawa, zasady użycia środków przymusu bezpośredniego oraz odpowiedzialność żołnierzy podczas interwencji.

Zajęcia praktyczne obejmowały m.in. patrolowanie i wzajemną asekurację, legitymowanie, przeszukiwanie oraz zatrzymywanie osób. Duży nacisk położono na pracę zespołową i reagowanie w dynamicznych, często stresujących sytuacjach.

Identyfikacja, pierwsza pomoc i sytuacje kryzysowe

Istotnym elementem szkolenia była również identyfikacja osób na podstawie odrębności kulturowych oraz cech zachowania. Żołnierze ćwiczyli także udzielanie pomocy przedmedycznej osobom, wobec których zastosowano środki przymusu bezpośredniego.

Instruktorzy zwrócili uwagę na reagowanie w sytuacjach wychłodzenia, hipotermii oraz odmrożeń – zagrożeń, które realnie występują podczas służby w trudnych warunkach terenowych i atmosferycznych.

„To było najlepsze szkolenie”

Jedna z uczestniczek kursu, żołnierz 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, podkreślała praktyczny charakter zajęć.

- W czasie szkolenia zyskaliśmy bardzo dużo wiedzy zarówno z przepisów prawa, jak i z realnych działań. Przećwiczyliśmy wiele sytuacji, w których konieczne może być użycie środków przymusu bezpośredniego. To było najlepsze szkolenie, w jakim dotąd uczestniczyłam, i z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że przygotowało mnie do służby w rejonie nadgranicznym - oceniła.

Zdobyte podczas kursu umiejętności mają być wykorzystywane podczas bieżących zadań realizowanych przez Wojska Obrony Terytorialnej we wsparciu Straży Granicznej.

Na podstawie informacji prasowej Wojsk Obrony Terytorialnej.