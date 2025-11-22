Żołnierze WOT jak policjanci? Mogą legitymować i zatrzymywać

Operacja "Horyzont" to odpowiedź Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na zwiększone zagrożenie dla infrastruktury krytycznej kraju. Rozpoczęta 21 listopada 2025 roku, jest realizowana we współpracy ze służbami podległymi MSWiA. Głównym celem jest wzmocnienie ochrony strategicznych obiektów, takich jak szlaki komunikacyjne i węzły transportowe, w obliczu potencjalnych działań dywersyjnych i prób destabilizacji.

Celem operacji jest przede wszystkim wsparcie służb odpowiedzialnych na co dzień za bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej przez Wojsko Polskie. Będzie to kolejna operacja – po m.in. „Bezpiecznym Podlasiu”, w ramach którego kilka tysięcy żołnierzy wspiera Straż Graniczną i Policję w ochronie wschodniej granicy – w której wojsko zostanie zaangażowane do wsparcia służb. Maksymalnie w operację może zostać zaangażowanych 10 tys. żołnierzy z różnych rodzajów wojsk, wyposażonych m.in. w drony rozpoznawcze czy śmigłowce. Operacja ma potrwać do 28 lutego 2026 r.

Postanowienie o rozpoczęciu operacji wydał w czwartek (20 listopada) wieczorem prezydent Karol Nawrocki; formalnie operacja „Horyzont” rozpoczęła się w piątek (21 listopada) o północy. „Dowództwo Operacyjne RSZ 21 listopada 2025 roku Siły Zbrojne RP rozpoczęły nową operację Horyzont, której celem jest wzmocnienie ochrony infrastruktury krytycznej poprzez czasowe wsparcie służb podległych MSWiA” - czytamy w opublikowanym w piątek wpisie DORSZ na X.

Trzon sił wydzielonych do operacji stanowią Wojska Obrony Terytorialnej. "Ich rozproszona struktura, znajomość terenu i gotowość do natychmiastowego działania sprawiają, że są idealnie przystosowani do szybkiego rozmieszczenia patroli i punktów obserwacyjnych w miejscach wskazanych przez służby bezpieczeństwa" - podkreśla się w komunikacie. Jak informuje Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej:

„WOT realizuje zadania z wykorzystaniem nowoczesnych środków rozpoznania, systemów optoelektronicznych oraz bezzałogowych statków powietrznych, zapewniając pełniejsze pokrycie terenu i sprawniejszą wymianę informacji z pozostałymi służbami”.

Zakres uprawnień i ramy prawne

Działania żołnierzy WOT w ramach operacji "Horyzont" są ściśle określone przez przepisy prawa. Zgodnie z Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 20 listopada 2025 roku oraz Decyzją Ministra Obrony Narodowej, Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej będą wspierać Policję do 28 lutego 2026 roku. Kluczowym aktem prawnym jest art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, który stanowi podstawę prawną dla ich zaangażowania.

Na czas wsparcia Policji, żołnierze WOT uzyskują uprawnienia tożsame z policjantami. Obejmuje to:

Możliwość legitymowania osób.

osób. Uprawnienie do zatrzymywania .

. Prawo do stosowania środków przymusu bezpośredniego .

. Możliwość użycia broni palnej, o ile jest to konieczne do wykonania zadań mandatowych.

A typowanie miejsc newralgicznych dla systemu bezpieczeństwa państwa, które będą rejonem działania żołnierzy, będą dokonywać odpowiednie służby.

Jak podkreśla się w komunikacie prasowym WOT:

„Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej biorący udział w operacji „Horyzont” są wyposażeni w broń i amunicję, ponieważ wykonują zadania wynikające z decyzji władz państwowych i obowiązujących przepisów prawa. Na czas wsparcia Policji żołnierze mają takie same uprawnienia jak policjanci i mogą stosować te same środki co Policja, o ile jest to konieczne do wykonania zadań mandatowych m.in. uprawnienia opisane w art. 15 i 16 ustawy, czyli m.in. możliwość legitymowania, zatrzymywania i użycia środków przymusu bezpośredniego”.

Rzecznik prasowy Sztabu Generalnego Wojska Polskiego pułkownik Marek Pietrzak przekazał zaś na platformie X, że operacji Horyzont nie należy łączyć z doraźnymi działaniami prowadzonymi zaraz po wystąpieniu ostatniej akcji sabotażu. "Zapewniam, że siły i środki delegowane do op Horyzont będą zawsze adekwatne do zagrożenia" - napisał rzecznik. Dodając w odpowiedzi na pytania czy żołnierze innych rodzajów wojsk będą nosić broń bez amunicji, odpowiedział:

"Cyberżołnierze z DKWOC nie, operatorzy TB2, niekoniecznie, żołnierze w patrolach w rejonie zagrożonym sabotażem-tak, żołnierze w skrytych posterunkach- tak. Proszę zrozumieć że zakres operacji jest bardzo szeroki, jest ona bardzo elastycznie przygotowana żeby odpowiadać na różne zagrożenia identyfikowane przez służby".

Szkolenie i transparentność działań

Jak się zaznacza w komunikacie operacja "Horyzont" nie tylko wzmacnia bezpieczeństwo państwa, ale także pozytywnie wpływa na proces szkolenia Sił Zbrojnych. Jak zaznaczono w komunikacie, „część realizowanych zadań stanowi jednocześnie element doskonalenia procedur i współdziałania między instytucjami bezpieczeństwa”. Szczególny nacisk kładziony jest na działania w warunkach nocnych oraz w rejonach o utrudnionej obserwacji, gdzie nowoczesne technologie, takie jak systemy optoelektroniczne i bezzałogowe statki powietrzne, znacząco zwiększają skuteczność wykrywania potencjalnych zagrożeń.

Celem obecności żołnierzy w terenie jest wzmocnienie bezpieczeństwa obywateli i zapewnienie stabilności funkcjonowania państwa, w tym dostępności transportu oraz ciągłości procesów gospodarczych zależnych od infrastruktury krytycznej.

DORSZ poinformowało ponadto, że do prowadzenia operacji powołane został specjalne Zgrupowanie Zadaniowe „Horyzont”, na którego dowódcę wyznaczony został generał brygady Marcin Siudziński, zastępca dowódcy WOT gen. Krzysztofa Stańczyka. Podobne zgrupowanie zadaniowe funkcjonuje już m.in. do prowadzenia operacji „Bezpieczne Podlasie” na granicy z Białorusią.