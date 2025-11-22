Rekordowe zainteresowanie programem "wGotowości". Prawie 18 tysięcy zgłoszeń w dwa tygodnie

Program „wGotowości” to inicjatywa Ministerstwa Obrony Narodowej, realizowana we współpracy ze Sztabem Generalnym WP, mająca na celu zapewnienie obywatelom praktycznych umiejętności niezbędnych w sytuacjach kryzysowych. Jak wyjaśnił szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, są to szkolenia prowadzone przez wojsko dla osób cywilnych, które nie zamierzają wstępować do armii. Program jest odpowiedzią na potrzebę budowania silnego i odpornego społeczeństwa, zdolnego do skutecznego reagowania na różnego rodzaju zagrożenia, zarówno w czasie wojny, jak i w codziennych sytuacjach kryzysowych.
Szkolenie składa się z czterech jednodniowych modułów, każdy trwający 8 godzin:
- Bezpieczeństwo: Moduł ten uczy, jak przygotować siebie i dom na sytuacje zagrożenia, jak reagować na sygnały alarmowe oraz jak przeprowadzić ewakuację. Uczestnicy dowiadują się, jak planować działania w przypadku zagrożeń i jak zabezpieczyć swoje otoczenie.
- Pierwsza pomoc: Ten moduł koncentruje się na podstawach ratownictwa przedmedycznego, elementach medycyny pola walki oraz obsłudze defibrylatora AED. Wiedza zdobyta podczas tego kursu może okazać się kluczowa w ratowaniu życia, np. w sytuacji zasłabnięcia kogoś w miejscu publicznym.
- Przetrwanie: Uczestnicy uczą się, jak przygotować plecak ewakuacyjny, jak planować ukrycie, a także zdobywają wiedzę z zakresu terenoznawstwa i elementów survivalu. Jest to kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa w trudnych warunkach.
- Cyberbezpieczeństwo: W dobie cyfryzacji ten moduł jest niezwykle istotny. Uczy, jak chronić dane, rozpoznawać phishing, fake newsy i ataki socjotechniczne, a także jak bezpiecznie korzystać z AI i mediów społecznościowych.
Można wybrać kurs jednodniowy lub czterodniowy, w zależności od preferencji i dostępności. Szkolenia będą prowadzone przez najbliższe cztery weekendy w różnych jednostkach wojskowych na terenie całej Polski.
Ogromne zainteresowanie i zaskakujące statystyki
Władysław Kosiniak-Kamysz z dumą poinformował, że w zaledwie dwa tygodnie od uruchomienia programu „wGotowości”, zgłosiło się do niego prawie 18 tysięcy osób. To wynik, który „bardzo dobry wynik” i „szacowaliśmy, że taką liczbę osiągniemy po miesiącu, może dłuższym czasie zaangażowania w promocję tego projektu” – ocenił szef MON. Świadczy to o rosnącej świadomości społecznej i potrzebie posiadania umiejętności związanych z bezpieczeństwem.
W pierwszym dniu szkolenia w 130 jednostkach w całej Polsce udział zadeklarowało około 11,5 tys. osób. Mimo że nie wszyscy, którzy się zgłosili, faktycznie stawili się na miejscu, frekwencja stawiennictwa jest wysoka i wynosi 70 proc.
Co ciekawe, program cieszy się dużym udziałem kobiet. Jak podał Kosiniak-Kamysz, „pierwsze statystyki pokazują, że 55 proc. (przyp. red. uczestników ) stanowią mężczyźni, ale 45 proc. stanowią kobiety. To jest bardzo dobry wynik”. To pokazuje, że kobiety również aktywnie angażują się w kwestie obronności i bezpieczeństwa państwa.
Największe zainteresowanie programem odnotowano w województwach:
- mazowiecki;
- małopolskim;
- śląskim;
- dolnośląskim;
Minister zaapelował również do osób, które z jakichś powodów nie mogą wziąć udziału w szkoleniu, aby zgłaszały to wcześniej. Jest to ważne ze względów logistycznych, zwłaszcza w kontekście zapewnienia ciepłego posiłku na zakończenie spotkania.
Budowanie silnego państwa: filary bezpieczeństwa
Wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślił, że zajęcia w ramach programu „wGotowości” mają na celu „podnoszenie sprawności, umiejętności, budowanie siły i odporności społeczeństwa”. Zaznaczył, że „nie da się budować silnego państwa bez spokoju społeczeństwa”.
W swoim wystąpieniu, minister obrony narodowej wymienił kluczowe filary bezpieczeństwa państwa:
- Silna armia: Obejmująca proces transformacji i rozwój zdolności operacyjnych.
- Silne sojusze: Ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej i sojuszu północnoatlantyckiego.
Wicepremier zwrócił uwagę na fakt, że Polacy przeznaczają 5 proc. swojego PKB na transformację i wyposażenie wojska. W związku z tym, „wojsko też chce się odwdzięczyć, chce podziękować obywatelom” poprzez oferowanie szkoleń. Podkreślił, że kursy te służą budowaniu strategii bezpieczeństwa narodowego, wyposażając obywateli w wiedzę, „jak się zachować nie tylko w czasie wojny, ale też w sytuacjach kryzysowych”. Przykłady obejmują udzielanie pierwszej pomocy osobie, która zasłabnie w tramwaju, czy postępowanie w przypadku ogłoszenia ewakuacji.
Jak dołączyć do programu? Szybka rejestracja i przyszłość inicjatywy
Władysław Kosiniak-Kamysz zachęcał do udziału w programie, podkreślając prostotę rejestracji: „Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich, którzy się jeszcze nie zarejestrowali. W mObywatelu zajmuje to osiem sekund”.
Po zakończeniu kursu uczestnicy będą proszeni o wypełnienie ankiet. Zebrane w ten sposób opinie posłużą do ewaluacji projektu i jego dalszego ulepszania, aby „osiągnąć najlepszy kurs, najlepsze zajęcia, którymi ludzie będą się interesować”.
Minister obrony narodowej zaznaczył, że ćwiczenia „wGotowości” są innowacyjne.
„Na taką skalę w jednym dniu jeszcze nigdy nie mieliśmy tak dużo osób do przeszkolenia, więc tym bardziej jest to wyzwanie dla sił zbrojnych, któremu podołamy, któremu wojsko da radę, bo jest bardzo dobrze do tego przygotowane” – stwierdził.
