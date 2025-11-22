Rekordowe zainteresowanie programem "wGotowości". Prawie 18 tysięcy zgłoszeń w dwa tygodnie

Program „wGotowości” to inicjatywa Ministerstwa Obrony Narodowej, realizowana we współpracy ze Sztabem Generalnym WP, mająca na celu zapewnienie obywatelom praktycznych umiejętności niezbędnych w sytuacjach kryzysowych. Jak wyjaśnił szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, są to szkolenia prowadzone przez wojsko dla osób cywilnych, które nie zamierzają wstępować do armii. Program jest odpowiedzią na potrzebę budowania silnego i odpornego społeczeństwa, zdolnego do skutecznego reagowania na różnego rodzaju zagrożenia, zarówno w czasie wojny, jak i w codziennych sytuacjach kryzysowych.

Szkolenie składa się z czterech jednodniowych modułów, każdy trwający 8 godzin:

Bezpieczeństwo : Moduł ten uczy, jak przygotować siebie i dom na sytuacje zagrożenia, jak reagować na sygnały alarmowe oraz jak przeprowadzić ewakuację. Uczestnicy dowiadują się, jak planować działania w przypadku zagrożeń i jak zabezpieczyć swoje otoczenie.

: Moduł ten uczy, jak przygotować siebie i dom na sytuacje zagrożenia, jak reagować na sygnały alarmowe oraz jak przeprowadzić ewakuację. Uczestnicy dowiadują się, jak planować działania w przypadku zagrożeń i jak zabezpieczyć swoje otoczenie. Pierwsza pomoc : Ten moduł koncentruje się na podstawach ratownictwa przedmedycznego, elementach medycyny pola walki oraz obsłudze defibrylatora AED. Wiedza zdobyta podczas tego kursu może okazać się kluczowa w ratowaniu życia, np. w sytuacji zasłabnięcia kogoś w miejscu publicznym.

: Ten moduł koncentruje się na podstawach ratownictwa przedmedycznego, elementach medycyny pola walki oraz obsłudze defibrylatora AED. Wiedza zdobyta podczas tego kursu może okazać się kluczowa w ratowaniu życia, np. w sytuacji zasłabnięcia kogoś w miejscu publicznym. Przetrwanie : Uczestnicy uczą się, jak przygotować plecak ewakuacyjny, jak planować ukrycie, a także zdobywają wiedzę z zakresu terenoznawstwa i elementów survivalu. Jest to kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa w trudnych warunkach.

: Uczestnicy uczą się, jak przygotować plecak ewakuacyjny, jak planować ukrycie, a także zdobywają wiedzę z zakresu terenoznawstwa i elementów survivalu. Jest to kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa w trudnych warunkach. Cyberbezpieczeństwo: W dobie cyfryzacji ten moduł jest niezwykle istotny. Uczy, jak chronić dane, rozpoznawać phishing, fake newsy i ataki socjotechniczne, a także jak bezpiecznie korzystać z AI i mediów społecznościowych.

Można wybrać kurs jednodniowy lub czterodniowy, w zależności od preferencji i dostępności. Szkolenia będą prowadzone przez najbliższe cztery weekendy w różnych jednostkach wojskowych na terenie całej Polski.

Ogromne zainteresowanie i zaskakujące statystyki

Władysław Kosiniak-Kamysz z dumą poinformował, że w zaledwie dwa tygodnie od uruchomienia programu „wGotowości”, zgłosiło się do niego prawie 18 tysięcy osób. To wynik, który „bardzo dobry wynik” i „szacowaliśmy, że taką liczbę osiągniemy po miesiącu, może dłuższym czasie zaangażowania w promocję tego projektu” – ocenił szef MON. Świadczy to o rosnącej świadomości społecznej i potrzebie posiadania umiejętności związanych z bezpieczeństwem.

W pierwszym dniu szkolenia w 130 jednostkach w całej Polsce udział zadeklarowało około 11,5 tys. osób. Mimo że nie wszyscy, którzy się zgłosili, faktycznie stawili się na miejscu, frekwencja stawiennictwa jest wysoka i wynosi 70 proc.

Wicepremier W. @KosiniakKamysz: dziś rozpoczynają się zajęcia w ramach pilotażowego programu #wGotowosci. Prawie 18 000 osób zgłosiło się do programu w ciągu dwóch tygodni. To są szkolenia cywilne dla osób, które nie planują zostać żołnierzami, ale chcą budować swoje kompetencje… pic.twitter.com/iUR5Y4qTOm— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 22, 2025

Co ciekawe, program cieszy się dużym udziałem kobiet. Jak podał Kosiniak-Kamysz, „pierwsze statystyki pokazują, że 55 proc. (przyp. red. uczestników ) stanowią mężczyźni, ale 45 proc. stanowią kobiety. To jest bardzo dobry wynik”. To pokazuje, że kobiety również aktywnie angażują się w kwestie obronności i bezpieczeństwa państwa.

Największe zainteresowanie programem odnotowano w województwach:

mazowiecki;

małopolskim;

śląskim;

dolnośląskim;

Minister zaapelował również do osób, które z jakichś powodów nie mogą wziąć udziału w szkoleniu, aby zgłaszały to wcześniej. Jest to ważne ze względów logistycznych, zwłaszcza w kontekście zapewnienia ciepłego posiłku na zakończenie spotkania.

Budowanie silnego państwa: filary bezpieczeństwa

Wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślił, że zajęcia w ramach programu „wGotowości” mają na celu „podnoszenie sprawności, umiejętności, budowanie siły i odporności społeczeństwa”. Zaznaczył, że „nie da się budować silnego państwa bez spokoju społeczeństwa”.

W swoim wystąpieniu, minister obrony narodowej wymienił kluczowe filary bezpieczeństwa państwa:

Silna armia: Obejmująca proces transformacji i rozwój zdolności operacyjnych.

Silne sojusze: Ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej i sojuszu północnoatlantyckiego.

Wicepremier zwrócił uwagę na fakt, że Polacy przeznaczają 5 proc. swojego PKB na transformację i wyposażenie wojska. W związku z tym, „wojsko też chce się odwdzięczyć, chce podziękować obywatelom” poprzez oferowanie szkoleń. Podkreślił, że kursy te służą budowaniu strategii bezpieczeństwa narodowego, wyposażając obywateli w wiedzę, „jak się zachować nie tylko w czasie wojny, ale też w sytuacjach kryzysowych”. Przykłady obejmują udzielanie pierwszej pomocy osobie, która zasłabnie w tramwaju, czy postępowanie w przypadku ogłoszenia ewakuacji.

Jak dołączyć do programu? Szybka rejestracja i przyszłość inicjatywy

Władysław Kosiniak-Kamysz zachęcał do udziału w programie, podkreślając prostotę rejestracji: „Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich, którzy się jeszcze nie zarejestrowali. W mObywatelu zajmuje to osiem sekund”.

Po zakończeniu kursu uczestnicy będą proszeni o wypełnienie ankiet. Zebrane w ten sposób opinie posłużą do ewaluacji projektu i jego dalszego ulepszania, aby „osiągnąć najlepszy kurs, najlepsze zajęcia, którymi ludzie będą się interesować”.

Minister obrony narodowej zaznaczył, że ćwiczenia „wGotowości” są innowacyjne.