Samoloty, śmigłowce, rozpoznanie. Kluczowe rozmowy wiceministra Bejdy

oprac. Piotr Miedziński
2025-11-20 18:29

W dniu 20 listopada 2025 roku wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda odbył ważne spotkanie z Michaelem F. Millerem, dyrektorem Agencji Współpracy w Zakresie Bezpieczeństwa Obronnego (DSCA). Głównym celem rozmów było omówienie strategicznych aspektów polsko-amerykańskiej współpracy wojskowej, ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia roli polskiego przemysłu obronnego oraz postępów w realizacji kluczowych umów modernizacyjnych.

Podczas spotkania skupiono się na kwestiach związanych z przyszłością polskiego przemysłu obronnego. Wiceminister Bejda i dyrektor Miller dyskutowali o możliwościach zwiększenia zaangażowania polskich firm w projekty obronne, co może przyczynić się do rozwoju krajowej technologii i wzmocnienia potencjału obronnego Polski. Jak podano w komunikacie, rozmowy dotyczyły również „stanu realizacji kluczowych umów modernizacyjnych, związanych m.in. z samolotami wielozadaniowymi, śmigłowcami oraz systemami rozpoznawczymi”. 

Istotnym elementem spotkania była również bieżąca sytuacja w zakresie bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Obie strony podkreśliły wagę wspólnych działań na rzecz stabilności i odstraszania w regionie. Wzmacnianie wschodniej flanki NATO jest strategicznym celem zarówno Polski, jak i Stanów Zjednoczonych, co znalazło odzwierciedlenie w treści prowadzonych rozmów.

