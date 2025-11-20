Samoloty, śmigłowce, rozpoznanie. Kluczowe rozmowy wiceministra Bejdy

Podczas spotkania skupiono się na kwestiach związanych z przyszłością polskiego przemysłu obronnego. Wiceminister Bejda i dyrektor Miller dyskutowali o możliwościach zwiększenia zaangażowania polskich firm w projekty obronne, co może przyczynić się do rozwoju krajowej technologii i wzmocnienia potencjału obronnego Polski. Jak podano w komunikacie, rozmowy dotyczyły również „stanu realizacji kluczowych umów modernizacyjnych, związanych m.in. z samolotami wielozadaniowymi, śmigłowcami oraz systemami rozpoznawczymi”.

Istotnym elementem spotkania była również bieżąca sytuacja w zakresie bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Obie strony podkreśliły wagę wspólnych działań na rzecz stabilności i odstraszania w regionie. Wzmacnianie wschodniej flanki NATO jest strategicznym celem zarówno Polski, jak i Stanów Zjednoczonych, co znalazło odzwierciedlenie w treści prowadzonych rozmów.