Pentagon tworzy nowe stanowisko do nadzoru nad B-21, F-47, Air Force One i programami ICBM

Nadzór nad kluczowymi dla US Air Force programami

Jak przekazały Siły Powietrzne USA, oficer, dotychczas pełniący funkcję wojskowego zastępcy sekretarza sił powietrznych ds. pozyskania uzbrojenia, uzyska nadzór nad programami międzykontynentalnych pocisków balistycznych (ICBM) - LGM-35A Sentinel oraz Minuteman III, a także nad rodziną systemów bombowca B-21, przyszłego myśliwca F-47 oraz samolotu VC-25B, znanego jako Air Force One, gdy na pokładzie znajduje się prezydent USA.

Nowa komórka DRPM zostanie wsparta niewielkim zespołem ekspertów pracujących w Pentagonie. Dotychczasowe struktury zajmujące się kluczowymi systemami uzbrojenia pozostaną na swoich miejscach, wspierając działania White’a. Jak podaje Breaking Defence, pełne uruchomienie stanowiska ma nastąpić w najbliższych miesiącach.

Termin przejęcia funkcji zależy jednak od Senatu, który musi zatwierdzić nominację generała. Przed końcem roku kalendarz prac jest ograniczony, a Kongres wciąż pracuje nad ustawą budżetową dla sił zbrojnych oraz sposobem finansowania amerykańskiego rządu po 30 stycznia. Na razie nie wiadomo też nic odnośnie planów utworzenia analogicznych stanowisk w innych rodzajach sił zbrojnych USA.

F-47 - myśliwiec 6. generacji coraz bliżej pierwszego lotu

Wśród programów, nad którymi nadzór obejmie gen. Dale White, znajduje się m.in. program budowy myśliwca 6. generacji NGAD. Obejmuje nie tylko nowy myśliwiec F-47, ale również rozwój samolotów bezzałogowych CCA, nowej generacji silników, systemów walki elektronicznej, sensorów, uzbrojenia i architektury zarządzania polem walki.

Prezydent Donald Trump ogłosił wybór Boeinga w marcu 2025 r. Niedługo później, bo podczas konferencji Air, Space & Cyber AFA w National Harbor, która miała miejsce 22 września 2025 r., szef sztabu Sił Powietrznych USA gen. David Allvin informował, że Boeing rozpoczął produkcję pierwszego myśliwca 6. generacji F-47 i maszyna odbędzie swój pierwszy lot w 2028 r.

Siły Powietrzne USA planują zakup co najmniej 185 egzemplarzy F-47, który ma stać się następcą F-22. W praktyce oznacza to, że liczba F-47 w USAF będzie równa lub przewyższy obecną liczbę F-22. Choć większość danych o projekcie pozostaje tajna, wiadomo, że F-47 to konstrukcja szóstej generacji. Samolot ma łączyć zaawansowaną technologię stealth, fuzję sensorów, adaptacyjny napęd i zdolność współpracy z autonomicznymi dronami CCA (Collaborative Combat Aircraft).

Maszyna osiągnie prędkość do Mach 2, zasięg ponad 1800 kilometrów i będzie mogła kierować rojem bezzałogowych skrzydłowych, działających samodzielnie lub w zespole. Maszyna ma też oferować około 25 proc. większy zasięg niż obecne myśliwce USAF i promień bojowy wynoszący ok. tysiąc mil morskich, czyli blisko 1852 km.