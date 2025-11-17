Szkolenia „wGotowości”. To już 17 tys. chętnych

Program „wGotowości” spotkał się z ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczy liczba 17 tysięcy zgłoszeń na pilotażową edycję. Generał Wiesław Kukuła zaznaczył w Radiowej Jedynce, że choć wiele osób znalazło się na listach rezerwowych, w przyszłym roku szkolenia zostaną zwielokrotnione, aby umożliwić udział praktycznie każdemu zainteresowanemu. Celem programu jest nie tylko przygotowanie obywateli na wypadek kryzysu, ale także wzmocnienie ogólnej polityki odstraszania.

„To jest tylko pierwszy krok, 17 tysięcy (przyp. red. osób), a my rozpoczynamy proces, który ma na nowo zdefiniować naszą politykę odstraszania. Na to składa się odporne społeczeństwo i silne siły zbrojne. I z tej perspektywy jako wojskowi musimy pamiętać, że siły zbrojne, które nie są osadzone na odpornym społeczeństwie, na odpornej infrastrukturze państwa, nie wygrają, nie obronią żadnej wojny, a w tym kontekście również nie zapewnią dostatecznego odstraszania” – podkreślił gen. Kukuła.

Postawa społeczeństwa ma kluczowe znaczenie w odstraszaniu potencjalnego agresora, dlatego budowanie kompetencji cywilnych jest tak ważne. Docelowo, 30 tysięcy uczestników programu rocznie ma zaspokoić potrzeby państwa w tym zakresie.

✅Chcesz wiedzieć więcej? Dołącz do projektu #wGotowości. Szkoleń skierowanych do wszystkich pełnoletnich obywateli, którzy chcą zwiększyć swoje bezpieczeństwo i być przygotowanym na sytuacje kryzysowe. Program obejmuje cztery moduły szkoleniowe do wyboru. To inicjatywa dla… https://t.co/BV4AfBC71f— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 17, 2025

Dwie ścieżki programu: "Odporność" i "Rezerwy"

Program „wGotowości” został zaprojektowany z myślą o różnorodnych potrzebach obywateli, oferując dwie główne ścieżki szkoleniowe.

Ścieżka „Odporność”: Skierowana jest do osób bez wcześniejszego przeszkolenia wojskowego. Obejmuje cztery jednodniowe moduły, każdy trwający 8 godzin:

Bezpieczeństwo: Jak przygotować siebie i dom na sytuacje zagrożenia, reagować na sygnały alarmowe i przeprowadzić ewakuację.

Pierwsza pomoc: Podstawy ratownictwa przedmedycznego, elementy medycyny pola walki, obsługa defibrylatora AED.

Przetrwanie: Przygotowanie plecaka ewakuacyjnego, planowanie ukrycia, terenoznawstwo i elementy survivalu.

Cyberbezpieczeństwo: Jak chronić dane, rozpoznawać phishing, fake newsy i ataki socjotechniczne, jak bezpiecznie korzystać z AI i mediów społecznościowych.

2. Ścieżka „Rezerwy”: Ma na celu rozwijanie systemu szkoleń wojskowych i obejmuje:

Dobrowolne przeszkolenie podstawowe.

Doskonalenie żołnierzy rezerwy w formie ćwiczeń wojskowych.

Ochotnicze szkolenia studentów oraz kandydatów na oficerów rezerwy.

W pierwszym etapie, czyli pilotażu, do końca grudnia 2025 roku, realizowana będzie wyłącznie ścieżka „Odporność”, która ma charakter obywatelski i powszechny. Wdrażanie ścieżki „Rezerwa” rozpocznie się w drugiej połowie 2026 roku.

Jak dołączyć do programu "wGotowości"?

Zapisy na szkolenia odbywają się za pośrednictwem aplikacji mObywatel. Dodatkowo, uruchomiono specjalną stronę internetową www.wojsko-polskie.pl/wgotowosci, na której na bieżąco aktualizowane są wszystkie informacje dotyczące programu i nadchodzących szkoleń. Dzięki temu każdy zainteresowany może łatwo znaleźć potrzebne dane i dołączyć do inicjatywy.

Program „wGotowości” stanowi istotny element strategii obronnej państwa, łącząc wzmocnienie sił zbrojnych z budowaniem odpornego i świadomego społeczeństwa. Duże zainteresowanie pilotażem pokazuje, że obywatele są gotowi aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz bezpieczeństwa kraju.