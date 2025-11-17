Magdalena Bartoś nową dyrektor finansową ICEYE

Dołączenie Magdaleny Bartoś do zarządu ICEYE jest strategicznym posunięciem, mającym na celu kierowanie strategią finansową firmy, utrzymanie elastyczności oraz wzmacnianie długoterminowej odporności. W obliczu szybkiego rozwoju i geopolitycznej niepewności, jej wiedza i doświadczenie w zarządzaniu finansami w okresach ekspansji są nieocenione.

Rafał Modrzewski, CEO i współzałożyciel ICEYE, podkreślił znaczenie nowej dyrektor finansowej dla firmy:

„Magdalena nadzorowała sprawy finansowe w czasie prawdziwych przełomów. Jej determinacja i doświadczenie są dokładnie tym, czego potrzebujemy dla wsparcia kolejnego etapu globalnego przyspieszenia ICEYE. Cieszymy się, że Magdalena dołącza do zespołu w tak ekscytującym momencie”.

Magdalena Bartoś wyraziła swoje zadowolenie z dołączenia do zespołu:

„Ogromnie się cieszę, że mogę dołączyć do ICEYE w kluczowym okresie rozwoju firmy. Śmiała wizja i przełomowe technologie ICEYE zmieniają sposób, w jaki dane satelitarne wspierają obronność, wywiad i reagowanie kryzysowe.” Dodała również: „Jako nowa dyrektor finansowa liczę na to, że będę mogła pomagać w skalowaniu tego wpływu na całym świecie, budować finansową stabilność firmy, zacieśniać kluczowe partnerstwa strategiczne i wspierać niezwykłych specjalistów tworzących innowacje".

MSPO Kielce - Witold Witkowicz (ICEYE)

ICEYE jest kluczowym dostawcą infrastruktury ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) dla rządów i organizacji na całym świecie. Firma posiada i obsługuje największą na świecie konstelację satelitów SAR, oferując globalny dostęp, wysoką częstotliwość rewizyty oraz rozdzielczość obrazu do 16 cm, niezależnie od warunków pogodowych i oświetleniowych. Do tej pory ICEYE wyniosło na orbitę 57 satelitów SAR, zarówno na potrzeby własne, jak i dla swoich klientów.

Doświadczenie Bartoś – gwarancja stabilności

Doświadczenie Magdaleny Bartoś w nadzorowaniu debiutów giełdowych (IPO) i zarządzaniu finansami w globalnych korporacjach, takich jak ORLEN czy Nike, jest kluczowe dla ICEYE. Jej umiejętności w zakresie skalowania wpływu firmy na całym świecie i budowania stabilności finansowej będą miały bezpośrednie przełożenie na dalszy rozwój i innowacyjność. W obliczu rosnącego zapotrzebowania na rzetelne dane satelitarne, szczególnie w kontekście geopolitycznej niepewności, strategiczne zarządzanie finansami jest niezbędne do utrzymania pozycji lidera na rynku.

Rola danych satelitarnych w zmieniającym się świecie

Technologie SAR, rozwijane przez ICEYE, dostarczają dane niemal w czasie rzeczywistym, co jest nieocenione w sektorach obronności, wywiadu i reagowania kryzysowego. Konstelacja satelitów ICEYE jest w stanie monitorować Ziemię niezależnie od warunków atmosferycznych i oświetleniowych, co zapewnia ciągłość dostarczania kluczowych informacji. Wzrost znaczenia tych danych w obecnym krajobrazie geopolitycznym podkreśla wagę strategicznych decyzji finansowych i operacyjnych, które będą podejmowane pod kierownictwem Magdaleny Bartoś.

Na podstawie komunikatu prasowego ICEYE