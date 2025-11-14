Kamień milowy osiągnięty. Przełomowy test w USA dla programu Wisła

13 listopada konto Lockheed Martin Europe na platformie X poinformowało ważnym osiągnięciu w ramach współpracy z Polską Grupą Zbrojeniową (PGZ). Jak napisano:

"Kamień milowy! Zakończyliśmy demonstrację typu hardware-in-the-loop z PGZ w Teksasie w ramach offsetu programu WISŁA dla Polski. Kolejny przystanek: Polska - gdzie projekt przyczyni się do rozwoju nowej technologii rakietowej."

Kamień milowy! Zakończyliśmy demonstrację typu hardware-in-the-loop z @PGZ_pl w Teksasie w ramach offsetu programu WISŁA dla Polski. Kolejny przystanek: Polska - gdzie projekt przyczyni się do rozwoju nowej technologii rakietowej. pic.twitter.com/HIb6C5VemU— Lockheed Martin Europe (@LMEuropeNews) November 13, 2025

Wzmianka o "hardware-in-the-loop" (HWIL) odnosi się do techniki testowania systemów w czasie rzeczywistym, gdzie rzeczywiste komponenty sprzętowe (np. elementy rakietowe) są łączone z symulowanym środowiskiem cyfrowym. HIL pozwala na weryfikację złożonych systemów osadzonych, takich jak systemy obronne, poprzez naśladowanie warunków operacyjnych bez konieczności pełnych testów w terenie.

W grudniu 2021 roku, grupa PGZ S.A. wraz ze spółkami PCO S.A., WZE S.A. oraz PIT-RADWAR S.A., podpisały porozumienie w sprawie utworzenia nowoczesnego Laboratorium Hardware-In-The-Loop (HWIL). Inwestycja, zlokalizowana na terenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. w Zielonce, służy do testowania układów naprowadzania pocisków rakietowych, znacząco redukując koszty i przyspieszając rozwój polskich programów rakietowych. Jak mówił ówczesny prezes PGZ Sebastian Chwałek: „Budowa laboratorium wydatnie zwiększy możliwości Grupy PGZ w zakresie rozwoju polskich systemów rakietowych, w tym samych rakiet”. Laboratorium HWIL umożliwia przeniesienie większości kosztownych prób poligonowych do środowiska wirtualnego. To innowacyjne podejście ma na celu znaczne zredukowanie kosztów oraz przyspieszenie dostaw gotowych produktów.

5 czerwca 2024 roku, nastąpiło oficjalne otwarcie laboratorium Hardware-In-The-Loop (HWIL) w Zielonce. W nowo oddanym do użytku budynku zainstalowano system gimbala, który pozwala na symulację lotu pocisków rakietowych.

Laboratorium HWIL, wyposażone w pięcioosiowy gimbal (Flight Motion Simulator, FMS), stanowi pierwszy tego typu ośrodek badawczy w Polsce i jest jednym z nielicznych w Europie. Jego głównym zadaniem będzie modelowanie i symulacja systemów rakietowych, ze szczególnym naciskiem na osiągi rakiet oraz proces ich naprowadzania. Dzięki temu możliwe będzie przeniesienie większości kosztownych prób poligonowych do środowiska badawczego, co znacząco zredukuje koszty i przyspieszy dostawy gotowych produktów.

Zarządzanie laboratorium HWIL powierzono PGZ S.A., która koordynuje działania spółek wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej: PCO S.A., WZE S.A., PIT-RADWAR S.A. oraz MESKO S.A.

Żelazny Obrońca 25: Ustka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Program Wisła

Powstanie laboratorium do badań symulacyjnych pocisków rakietowych jest bezpośrednim następstwem umowy o realizacji zobowiązań offsetowych, podpisanej 26 marca 2019 roku w ramach pierwszej fazy programu Wisła. Lockheed Martin zawarł wówczas umowy z pięcioma spółkami konsorcjum PGZ-Wisła: PGZ S.A., WZE S.A., WZU S.A., WZL nr 1 Oddział w Dęblinie oraz WZL nr 2.

W ramach tych zobowiązań Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 Oddział w Dęblinie wybudowały halę produkcyjną do instalacji linii produkcyjnych dla obu faz programu Wisła. Obecnie produkowane są tam kontenery startowe pocisków PAC-3 MSE systemu Patriot. Spółka uzyskała również status członka globalnego łańcucha dostaw Lockheed Martin i jest kluczowym dostawcą w programie, posiadając certyfikat rządu Stanów Zjednoczonych i Lockheed Martin na produkcję elementów systemu Patriot PAC-3 MSE.

Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. rozwinęły nowe kompetencje w zakresie produkcji i projektowania, uzyskując pełną gotowość do realizacji zamówień dla II fazy programu Wisła w obszarze podsystemów ELES i J-Box, wykorzystywanych w wyrzutniach M903 systemu Patriot. Dodatkowo, trwają prace nad uruchomieniem linii produkcyjnej komponentów ACS (attitude control section) i ACM (attitude control motors) rakiety PAC-3 MSE, co otwiera drogę do produkcji seryjnej na dużą skalę.

Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. produkują wysoko wyspecjalizowane wiązki kablowe do wyrzutni Patriot oraz pracują nad sterownikiem podgrzewacza (HCU), który kontroluje dystrybucję prądu elektrycznego do elementów grzejnych w kontenerach startowych.

Bydgoskie Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. zakończyły wszystkie trzy projekty realizowane w ramach I fazy programu Wisła, obejmujące transfer technologii, przekazanie wyposażenia i szkolenia w zakresie serwisowania komponentów samolotów F-16 i C-130.

Wszystkie te działania potwierdzają efektywną współpracę między spółkami Polskiej Grupy Zbrojeniowej a Lockheed Martin, umożliwiając polskiemu przemysłowi obronnemu zdobycie nowych kompetencji i dołączenie do grona certyfikowanych dostawców w międzynarodowym sektorze zbrojeniowym.

Program Wisła to polski program modernizacyjny, mający na celu wyposażenie Wojska Polskiego w zintegrowany system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej średniego zasięgu (do 100 km), oparty na amerykańskim systemie Patriot. Program realizowany jest w dwóch fazach: pierwsza, sfinalizowana w 2018 roku za 16,6 mld zł, obejmuje zakup dwóch baterii MIM-104F Patriot PAC-3+ wraz z systemem zarządzania polem walki IBCS, co uczyniło Polskę 15. krajem-użytkownikiem tego systemu; druga faza, uruchomiona w 2023 roku, zakłada pozyskanie sześciu kolejnych baterii (12 jednostek ogniowych) z nowymi radarami LTAMDS i pociskami PAC-3 MSE za ponad 60 mld zł, z polskim offsetem w wysokości ok. 950 mln zł, w tym produkcją komponentów przez spółki Polskiej Grupy Zbrojeniowej (np. PIT-RADWAR, Wojskowe Zakłady Elektroniczne).

System ma zwalczać rakiety balistyczne krótkiego zasięgu, pociski manewrujące, samoloty, integrując się z innymi elementami wielowarstwowej obrony powietrznej Polski, takimi jak programy Narew czy Pilica+. W 2024 roku podpisano umowy na wsparcie logistyczne i szkoleniowe za ok. 2 mld USD, a dostawy pierwszej fazy są już realizowane, z planowanym pełnym wdrożeniem do 2028 roku.