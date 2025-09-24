Miliardowy kontrakt dla WZŁ Nr 1 S.A. Program "Wisła" nabiera mocy

Polska wzmacnia swoją obronę powietrzną, inwestując w nowoczesne technologie, które zapewnią bezpieczeństwo kraju.

Podpisano umowę na dostawę 56 Mobilnych Węzłów Łączności (MCC) dla programu WISŁA o wartości ponad 2 miliardów złotych.

Te polskie rozwiązania technologiczne mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa kraju, zapewniając bezpieczną komunikację w zintegrowanym systemie obrony.

24 września w Zegrzu w siedzibie Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1 S.A. (WZŁ Nr 1 S.A.) podpisano umowę na dostawę Mobilnych Węzłów Łączności (MCC). Kontrakt, zawarty pomiędzy Skarbem Państwa – Agencją Uzbrojenia a WZŁ Nr 1 S.A., opiewa na kwotę ponad 2 miliardów złotych i jest kluczowym elementem drugiej fazy Programu WISŁA, jednego z najważniejszych przedsięwzięć modernizacyjnych polskiej armii. Celem Programu WISŁA jest stworzenie kompleksowej i wielowarstwowej obrony powietrznej, wykorzystującej najnowocześniejsze technologie, w pełni kompatybilne z systemami obronnymi NATO.

Wicepremier i Minister Obrony Narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, podczas uroczystości podpisania umowy, podkreślił strategiczne znaczenie tego wydarzenia.

„To jest ważny moment, kiedy podpisujemy kolejną umowę z polską firmą, z Polską Grupą Zbrojeniową, z polskim przemysłem zbrojeniowym. To jest jeszcze ważniejszy moment, bo budujemy wielowarstwową obronę powietrzną państwa polskiego. Tarczę antydronową, tarczę antyrakietową” – powiedział wicepremier.

Dodał również, że to właśnie z Polski wypływa „najlepsza zdolność w komunikowaniu się pomiędzy sensorem a efektorem, czyli z obrazowaniem, uwidocznieniem, odkryciem do przekazania, do efektora, do oddziaływania na dron, na rakietę, na samolot, na statek powietrzny, który wchodzi w naszą przestrzeń, który zagraża naszemu bezpieczeństwu”.

Zewnętrzna wystawa uzbrojenia Wojska Polskiego na MSPO 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Rola Mobilnych Węzłów Łączności w systemie obrony powietrznej

Mobilne Węzły Łączności produkowane przez WZŁ Nr 1 S.A. odgrywają kluczową rolę w architekturze łączności całego systemu obrony powietrznej. Zapewniają one bezpieczną, odporną na zakłócenia i szyfrowaną komunikację zarówno na poziomie taktycznym, jak i operacyjnym. Umowa przewiduje dostawy 56 sztuk MCC w latach 2027–2030, wraz z kompleksowym pakietem logistycznym i szkoleniowym. Wartość kontraktu to 2,09 miliarda złotych brutto, co czyni go jednym z największych w historii spółki i stanowi solidny impuls dla polskiego przemysłu obronnego.

Szef MON podkreślił, że inwestycje w rodzimy przemysł zbrojeniowy są kluczowe dla rozwoju gospodarczego kraju.

„Bardzo się cieszę, że ta inwestycja na 2 miliardy 90 milionów złotych jest zawierana z polską firmą, w polskim przemyśle zbrojeniowym. (…) Rząd inwestuje w polską gospodarkę, buduje nowe miejsca pracy. Przemysł zbrojeniowy staje się kołem zamachowym dla polskiego wzrostu gospodarczego, dla polskiej gospodarki, dla polskich rodzin” – mówił wicepremier Kosiniak-Kamysz.

Podziękował również podatnikom za „ogromne przyzwolenie na inwestowanie w uzbrojenie”, podkreślając, że to dzięki ich wkładowi możliwe jest finansowanie tak strategicznych projektów.

Współpraca międzynarodowa i program PAC-3 MSE

W ramach Programu WISŁA, istotne są również działania związane z międzynarodową współpracą technologiczną. Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. (WZE S.A.) oraz Lockheed Martin przeprowadziły walidację linii produkcyjnej dla dwóch kluczowych procesów w ramach programu Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE). Działania te są częścią zobowiązań offsetowych programu WISŁA.

Dokładny audyt, prowadzony z udziałem rządu Stanów Zjednoczonych, ma na celu potwierdzenie, że komponenty sekcji kontroli położenia (ACS) i silnika kontroli położenia (ACM) produkowane przez WZE S.A. spełniają rygorystyczne normy jakości, bezpieczeństwa i zgodności. Jest to kluczowy etap przed uruchomieniem produkcji i zakończeniem projektów offsetowych.

Damian Gorzelany, prezes Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A., zaznaczył:

„Przeprowadzenie walidacji linii produkcyjnych jest ogromnym krokiem WZE na drodze do dołączenia do globalnego łańcucha dostaw PAC-3 MSE i ważnym kamieniem milowym w zobowiązaniu offsetowym E4a programu WISŁA. Po pięciu latach realizacji umowy offsetowej jasne jest, że jest to owocna i korzystna dla obu stron forma współpracy, ponieważ otwiera ona przed partnerami z USA i Polski nowe możliwości”.

PAC-3 MSE to zaawansowany pocisk, wykorzystujący technologię „hit-to-kill”, która umożliwia bezpośrednie wykrywanie, śledzenie i niszczenie szerokiego spektrum zagrożeń, takich jak pociski balistyczne, manewrujące, zaawansowane cele powietrzne czy samoloty. ACS i ACM PAC-3 MSE są kluczowymi komponentami, odpowiadającymi za precyzyjną kontrolę trajektorii lotu pocisku.

Robert Orzyłowski, dyrektor Lockheed Martin na Polskę oraz Europę Środkową i Wschodnią (CEE), podkreślił obopólne korzyści płynące ze współpracy:

„Współpraca z polskim przemysłem jest korzystna dla USA, Polski i naszych użytkowników PAC-3 na całym świecie. Nowe linie produkcyjne ACS i ACM pozwolą WZE S.A. dołączyć do globalnego łańcucha dostaw PAC-3 MSE i jeszcze bardziej umocnią nasze długoterminowe partnerstwo z polskim przemysłem obronnym”.