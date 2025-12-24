Orlen i Grupa WB łączą siły. Morska infrastruktura będzie bezpieczniejsza

Podpisana umowa między Orlenem a Grupą WB koncentruje się na kluczowych wyzwaniach związanych z bezpieczeństwem infrastruktury, zwłaszcza w kontekście obiektów morskich. Współpraca obejmie szereg działań, takich jak wdrażanie innowacyjnych systemów bezzałogowych, testowanie zaawansowanych technologii monitoringu, realizację wspólnych projektów badawczo-rozwojowych oraz organizację szkoleń, które mają podnieść kompetencje zespołów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w Orlenie.

„Orlen ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa nie tylko Polski, ale całego regionu. Naszym celem jest zapewnianie stabilnych dostaw energii. Abyśmy mogli to robić, ważne jest fizyczne i cyfrowe bezpieczeństwo naszych aktywów. To szczególnie istotne w dzisiejszych czasach” – podkreślił Ireneusz Fąfara, prezes zarządu Orlenu, podczas ceremonii podpisania umowy.

Synergia polskiego przemysłu dla większej odporności

Obie firmy podkreślają strategiczny charakter zawartego porozumienia. Grupa WB, jako lider w dziedzinie systemów bezzałogowych i bezpiecznej komunikacji, wnosi do współpracy swoje doświadczenie i zaawansowane technologie.

„Grupa WB, dokładnie tak samo jak Orlen, jest polskim podmiotem o znaczeniu strategicznym. Naturalna wydaje się współpraca między koncernem zapewniającym bezpieczeństwo energetyczne Polski, a sprawdzonym dostawcą zaawansowanych rozwiązań dla obronności, zwiększających też odporność kluczowych obiektów infrastruktury krytycznej” – oświadczył Piotr Wojciechowski, prezes Grupy WB.

Wspólne działania mają na celu nie tylko poprawę bezpieczeństwa aktywów Orlenu, ale także budowanie i rozwój kompetencji w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej w skali krajowej.

Przeciwdziałanie zagrożeniom i rozwój innowacji

Współpraca obejmuje szeroki zakres inicjatyw, w tym profilaktykę, edukację, przekazywanie informacji oraz analizy eksperckie, które mają podnieść poziom bezpieczeństwa obiektów Grupy Orlen. Działania te mają skutecznie przeciwdziałać czynom przestępczym, takim jak akty terrorystyczne, dywersja czy sabotaż.

„Współpraca dwóch polskich firm umożliwia wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które zwiększają odporność infrastruktury krytycznej. To przykład efektywnego łączenia kompetencji w obszarze bezpieczeństwa i technologii, a jednocześnie ważny krok w budowaniu siły polskiego przemysłu” – dodał Ireneusz Fąfara.

Podpisana umowa jest kolejnym krokiem w kierunku budowania nowoczesnych standardów ochrony kluczowych aktywów oraz wzmacniania potencjału polskich firm w obszarze bezpieczeństwa i innowacji.

Na podstawie komunikatu prasowego Grupy WB