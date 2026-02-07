Przez siedem miesięcy dowodził oddziałem, który poniósł największe straty w historii polskiej misji w Afganistanie.

Prawie rok służył w kwaterze głównej w Kabulu, gdzie planował największe operacje wojskowe.

W podziękowaniu za służbę Amerykanie odznaczyli go Medalem za Chwalebną Służbę.

Tak wysokim odznaczenie wyróżniono zaledwie kilku polskich oficerów służących w Afganistanie.

Po wypowiedzi prezydenta Donalda Trumpa, oficer postanowił je oddać.

Polaków, którzy otrzymali Defense Meritorious Service Medal, czyli Medal za Chwalebną Służbę, można policzyć na palcach.

- Jestem dumny z tego odznaczenia. Wnioskowali o nie moi amerykańscy towarzysze broni. Ale po wypowiedzi prezydenta Donalda Trumpa, że „w Afganistanie sojusznicy pozostali nieco z tyłu, z dala od linii frontu”, postanowiłem je oddać - wyjaśnia ppłk rez. Andrzej Pawelski.

Oficer nie chce wpisywać się w bieżącą walkę polityczną, ogłaszać, że wyśle order pocztą, zostawi pod drzwiami.

– Dlatego do Ambasady USA wysłałem prośbę o spotkanie. Planowałem na nie pójść w mundurze, spotkać się z oficerem armii USA. Krótkie spojrzenie w oczy, oddaję medal, żołnierski salut i zamykamy temat. Z szacunkiem dla obu stron. Nie dostałem odpowiedzi, dlatego postanowiłem opowiedzieć o mojej historii - kontynuuje oficer.

Piekło w bazie Warrior

W marcu 2010 r., trafił na najbardziej krwawą zmianę polskiej misji w Afganistanie. Stacjonował w prawdziwym piekle - w bazie Warrior. Dowodził 40-osobowym oddziałem, który zajmował się szkoleniem armii afgańskiej.

- Tam talibowie polowali na nas, nie my na talibów - wspomina.

W boju poległo dwóch żołnierzy: plut Miłosz Górka i st. kpr. Dariusz Tylenda. Sześciu bardzo ciężko rannych ewakuowano do Polski. Kilkunastu innych odniosło rany, ale po leczeniu w szpitalach polowych wróciło do oddziału. Czterech nie wytrzymało psychicznie, poprosiło o powrót do Polski. Na ostatniej zbiórce stanęło zaledwie 20 kilka osób.

- Z tej misji pozostał mi olbrzymi szacunek dla Amerykanów. Wbrew procedurom, pod ostrzałem piloci śmigłowców medycznych lądowali, żeby ratować moich ludzi - mówi oficer.

Medal za Chwalebną Służbę

Wiosną 2017 r. na wrócił do Afganistanu. Przez 11 miesięcy służył w kwaterze głównej sił koalicyjnych w Kabulu. Tam zajmował się prowadzeniem bieżących działań wojennych oraz planowaniem nawet na rok do przodu.

- To bardzo obciążająca praca. Na mapach były pinezki. A realu to oddziały z setkami żołnierzy, o których w życiu decydujesz. Każdy błąd oznacza czyjąś śmierć - wspomina.

To wtedy amerykańscy przełożeni wystąpili z wnioskiem do Waszyngtonu o odznaczenie Polaka Medalem za Chwalebną Służbę.

To nie jest odznaczenie za osobiste bohaterstwo na polu walki, ale za wybitne umiejętności planowania i budowania relacji sojuszniczych. Amerykanie honorują weteranów i bohaterów wojennych. Ale wiedzą, że na wojnach najważniejsze jest planowanie i przewidywanie rozwoju sytuacji.

W certyfikacie dołączonym do medalu, napisano, że Polaka wyróżniono za „wyjątkową zasłużoną służbę. (…) Wyjątkowe osiągnięcia ppłk. Pawelskiego przynoszą wielką chwałę jego osobie, sojuszniczemu dowództwu w Afganistanie oraz Wojsku Polskiemu”.

Odpowiedź z Ambasady USA

W odpowiedzi na prośbę Ambasady USA o komentarz dotyczący decyzji oficera czytamy:

„Jak mówił publicznie Ambasador USA w Polsce, Thomas Rose, Stany Zjednoczone mają głęboki szacunek dla ofiary i niezachwianego zaangażowania Polski w Sojusz Północnoatlantycki, włączając w to solidarność i służbę polskich żołnierzy wraz z sojusznikami w Iraku i Afganistanie. Jest to przedmiotem głębokiego podziwu i szacunku wszystkich Amerykanów. Ambasador Rose złożył także niedawno wieniec pod pomnikiem polskich żołnierzy poległych na misjach zagranicznych, składając hołd ich odwadze i zaangażowaniu, i podkreślając, iż Stany Zjednoczone oddają cześć Polsce i polskim weteranom.”

Czy ktoś z ambasady spotka się z polskim weteranem, aby odebrać medal? Odpowiedź jest krótka: „Nie istnieje procedura rozpatrywania tego typu wniosków”.

Afganistan zbudował nasz sojusz

Andrzej Pawelski do dziś nie może bez emocji mówić o poświęceniu swoich żołnierzy. Czy więc polski kontyngent wojskowy w Afganistanie miał sens?

- Koszty były olbrzymie. Ale weszliśmy na zupełnie inny poziom. Zdobyliśmy doświadczenie, wiarygodność wśród sojuszników. Mam nadzieję, że wypowiedź prezydenta Trumpa nie popsuje dobrych relacji z naszym głównym sojusznikiem jakim są Stany Zjednoczone. Jesteśmy partnerami sprawdzonymi w boju i oczekuję, że będziemy się wzajemnie szanować - kończy ppłk rez. Andrzej Pawelski.