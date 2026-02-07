Centrum napraw Rheinmetall w Rumunii. Szybsze naprawy sprzętu dla Ukrainy

Jednym z największych wyzwań, przed jakimi stoi ukraińska armia, jest utrzymanie w gotowości bojowej ciężkiego sprzętu. Pojazdy uszkodzone w wyniku ostrzału artyleryjskiego lub na minach musiały być dotychczas transportowane tysiące kilometrów do fabryk w Niemczech, co powodowało wielotygodniowe przestoje i osłabiało zdolności operacyjne. Inauguracja „Centrum Serwisowego Satu Mare” jest bezpośrednią odpowiedzią na ten problem.

Jak czytamy w komunikacie Rheinmetall:

"Centrum Serwisowe Satu Mare to centrum naprawcze zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie granicy z Ukrainą, w północnej części Rumunii. W bardzo krótkim czasie powstało tu w pełni wyposażone centrum naprawcze do napraw uszkodzeń bojowych (BDR), aby zapewnić gotowość operacyjną bojowego wozu piechoty Marder dostarczonego Ukrainie przez Rheinmetall. Aby zapewnić szybkie i jednoczesne korzystanie z centrum serwisowego, RLS wprowadziło standaryzację koncepcji i wyposażenia warsztatu. W zależności od wymagań i systemów wymagających naprawy, udźwig dźwigu lub pojemność magazynowa mogą być dostosowane. Celem tej standaryzacji i modułowości jest zapewnienie szybkiej dostępności operacyjnej na całym świecie. W przypadku Centrum Serwisowego w Rumunii cel ten został osiągnięty w ciągu kilku tygodni od złożenia pierwszego zamówienia".

Lokalizacja obiektu, zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od granicy z Ukrainą, pozwala na błyskawiczną rotację sprzętu na polu walki. Czas potrzebny na transport i naprawę ulega radykalnemu skróceniu, co oznacza, że wozy bojowe mogą znacznie szybciej wracać na front. Zdolność operacyjna Ukrainy w coraz większym stopniu zależy nie od całkowitej liczby otrzymanych pojazdów, a od sprawności w utrzymaniu istniejących jednostek.

Początkowo centrum skupi się na obsłudze i naprawach bojowych wozów piechoty Marder 1A3, (których Niemcy dostarczyły Ukrainie już ponad 250 sztuk) w tym naprawę silników, systemów uzbrojenia i konstrukcji nośnych. Dzięki temu, według Defense Romania, każda część zamienna lub procedura techniczna może zostać zastosowana natychmiast, niezależnie od specyfikacji dostarczonych partii pojazdów.

Infrastruktura opracowana przez Rheinmetall jest jednak przygotowana do serwisowania szerokiej gamy zachodniego sprzętu, w tym:

czołgów Leopard 2 i Challenger,

transporterów opancerzonych Fuchs,

wojskowych ciężarówek logistycznych,

haubic samobieżnych.

Innowacyjna koncepcja i błyskawiczna realizacja

Skuteczność centrum w Satu Mare wynika z modułowej i standaryzowanej koncepcji wdrożonej przez Rheinmetall. Jak informuje koncern na swojej oficjalnej stronie, obiekt powstał w ciągu zaledwie kilku tygodni dzięki wykorzystaniu prefabrykowanych konstrukcji. Takie podejście zapewnia ogromną elastyczność.

W pełni wyposażony zakład napraw uszkodzeń bojowych może być szybko adaptowany do bieżących potrzeb. W zależności od stopnia złożoności uszkodzeń zgłaszanych pojazdów, można dynamicznie dostosowywać udźwig dźwigów czy powierzchnię magazynową na części zamienne. Celem tej standaryzacji jest zapewnienie szybkiej dostępności operacyjnej sprzętu.

Strategiczne znaczenie dla Rumunii i wschodniej flanki NATO

Uruchomienie hubu serwisowego w Satu Mare to wydarzenie o znacznie szerszych implikacjach niż tylko wsparcie techniczne dla Ukrainy. Koncentrując kluczowe usługi naprawcze w jednym, bezpiecznym miejscu na terytorium państwa członkowskiego NATO, Rumunia umacnia swoją pozycję jako filar logistyczny na wschodniej flance NATO.

Unia Europejska inwestuje miliardy euro w rewitalizację i modernizację przemysłu amunicyjnego w Bułgarii i Rumunii, krajach o bogatej tradycji w tej dziedzinie, sięgającej czasów ZSRR. Według Bloomberga, niemiecki Rheinmetall AG prowadzi serię dużych inwestycji w obu krajach w ramach szerszych działań mających na celu uzupełnienie krytycznego niedoboru pocisków w Europie.

W Rumunii firma Rheinmetall podpisała w sierpniu 2025 roku umowę na budowę nowej fabryki prochu o wartości 550 milionów euro. Niemiecka firma będzie posiadać 51% udziałów w tym projekcie.

Perspektywy rozwoju i bezpieczeństwo regionalne

Obecność Rheinmetall w Rumunii to także istotny impuls dla lokalnego przemysłu obronnego. Zakład jest nie tylko warsztatem, ale również centrum technologicznym, które umożliwia transfer specjalistycznej wiedzy do regionalnych struktur. Modułowy charakter systemu daje możliwość szybkiej rozbudowy centrum w przypadku eskalacji konfliktu lub pojawienia się potrzeby serwisowania nowszych systemów uzbrojenia, takich jak bojowe wozy piechoty Puma, które stopniowo zastępują Mardery w armii niemieckiej.