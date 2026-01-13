Niemiecki Rheinmetall dostarczy Ukrainie nowoczesne bojowe wozy piechoty Lynx KF41, z pierwszymi dostawami planowanymi na początek 2026 roku.

Kontrakt, finansowany przez Niemcy, przewiduje dostawę pierwszych pięciu pojazdów i zapowiada długoterminową współpracę, w tym produkcję Lynxów na Ukrainie.

Wozy Lynx KF41, wyposażone w wieże Lance, zostaną skonfigurowane pod specyficzne potrzeby ukraińskiej armii, co znacząco wzmocni jej zdolności obronne.

Lynx KF41 trafi na front w 2026 r.

Rheinmetall poinformował, że odpowiedni kontrakt został podpisany w grudniu 2025 r, a wartość zamówienia na pierwsze pięć wozów bojowych wynosi kilkadziesiąt milionów euro. Ich finansowanie zapewnia Republika Federalna Niemiec.

Niemiecki koncern podkreślił, że decyzja o wyborze Lynxa KF41 zapadła po szeroko zakrojonych testach bojowego wozu piechoty nowej generacji. Pojazdy zostaną wyposażone w dwuosobową wieżę Lance i skonfigurowane specjalnie pod wymagania Sił Zbrojnych Ukrainy. Kolejnym krokiem ma być zamówienie następnych partii, w tym uruchomienie produkcji na terytorium Ukrainy. Koncern zaznacza, że projekt ma długofalowy charakter i wpisuje się w szersze wsparcie dla zdolności obronnych Ukrainy.

Jesteśmy wdzięczni za zaufanie, jakim obdarzyła nas Ukraina - powiedział Armin Papperger, prezes Rheinmetall AG. - Dziękujemy również rządowi Niemiec za wsparcie. To zamówienie jest fundamentalnym sukcesem, który podkreśla nasze konsekwentne działania na rzecz wsparcia Ukrainy - dodał.

Lynx dla Ukrainy

Wozy bojowe piechoty Lynx KF41, zaprezentowane po raz pierwszy w 2016 roku na targach Eurosatory, zyskały zainteresowanie Ukrainy w 2023 roku, kiedy to CEO Rheinmetall Armin Papperger ogłosił w wywiadzie dla Bild plany uruchomienia produkcji pojazdów opancerzonych w Ukrainie w 2024 roku, w tym montażu Lynx z gotowych zestawów w nowej fabryce. W grudniu 2023 Papperger potwierdził w rozmowie z WirtschaftsWoche, że po podpisaniu kontraktu pierwszy Fuchs będzie gotowy w sześć-siedem miesięcy, a pierwszy Lynx w dwanaście-trzynaście miesięcy, z produkcją Lynx planowaną na lato 2025.

W maju 2023 powstało joint venture Rheinmetall z ukraińskim Ukroboronpromem o wartości 200 milionów dolarów na budowę fabryki o rocznej zdolności produkcyjnej 400 pojazdów, zlokalizowanej w zachodniej Ukrainie dla bezpieczeństwa, z inauguracją kilka miesięcy później. W czerwcu 2024, podczas konferencji Ukraine Recovery Conference w Berlinie, Rheinmetall podpisało umowę ramową na dostawę kilkuset Lynx KF41 dla Sił Zbrojnych Ukrainy, w tym szkolenia, utrzymanie i naprawy.

Minister strategicznych przemysłów Ukrainy Ołeksandr Kamyszyn zapowiedział wówczas w rozmowie z Ukrinform, że pierwszy Lynx zostanie wyprodukowany w Ukrainie do końca 2024 roku, podkreślając, że jest to jedna z najbardziej nowoczesnych platform bojowych piechoty. Papperger w oświadczeniu prasowym Rheinmetall dodał: "Chcemy dostarczyć pierwsze wozy Lynx w tym roku i rozpocząć produkcję tych systemów w Ukrainie w najbliższej przyszłości".

W sierpniu 2024 Rheinmetall ogłosiło, że pierwszy KF41 Lynx trafi do Ukrainy do grudnia 2024. Pod koniec 2024 dostarczono pierwszy gotowy KF41 Lynx wyprodukowany w fabryce w Unterlüß w Niemczech, który w styczniu 2025 rozpoczął testy w Siłach Zbrojnych Ukrainy, jak potwierdził Papperger w wywiadzie dla Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Pojazd jest obecnie testowany przez siły zbrojne, aby jak najszybciej złożyć zamówienie seryjne".

W lipcu 2025 Papperger w rozmowie z Bild stwierdził, że testy Lynx trwają "z dala od linii frontu" i że Ukraina potrzebuje 3000 takich wozów, ale budżet pozwala na kilkaset, z produkcją w Ukrainie możliwą do 2027 roku, choć to drugie przesunięcie harmonogram i niewykluczone, że pojawią się kolejne.