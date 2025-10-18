Produkcja Lynx, naprawa Leopardów i Gepardów. Niemcy zacieśniają współpracę obronną z Ukrainą

W obliczu trwającego konfliktu, Ukraina i Niemcy zacieśniają swoje więzi w sektorze obronnym. Ministrowie obrony obu państw, Denys Szmyhal i Boris Pistorius, sfinalizowali porozumienie o współpracy w dziedzinie przemysłu obronnego 15 października. Jest to znaczący krok, który ma na celu nie tylko rozszerzenie dwustronnej kooperacji, ale także wzmocnienie potencjału obronnego Ukrainy. Umowa otwiera drzwi do wspólnych projektów przemysłowych, które mogą mieć długoterminowe konsekwencje dla bezpieczeństwa regionu.

Kluczowe obszary współpracy: Od produkcji po innowacje

Podpisana umowa stanowi fundament dla szerokiego zakresu działań. Jej celem jest rozszerzenie dwustronnej współpracy w zakresie przemysłu obronnego, technologii i innowacji. Dokument ten ma sprzyjać rozwojowi wspólnych projektów, które są kluczowe dla modernizacji ukraińskich sił zbrojnych.

Do najważniejszych punktów porozumienia należą:

Produkcja wozów bojowych Lynx oraz amunicji w Ukrainie

Naprawa systemów przeciwlotniczych Gepard i czołgów Leopard to zapewnienie ciągłości operacyjnej kluczowego sprzętu wojskowego.

Umowa obejmuje również wspieranie innowacji w przemyśle obronnym, wspólne badania (B+R), modernizację i wsparcie techniczne produkcji. Ponadto przewiduje zakupy oraz wymianę informacji technicznych, doświadczeń i najlepszych praktyk, a także wspólną realizację programów szkoleniowych i treningów.

Zewnętrzna wystawa uzbrojenia Wojska Polskiego na MSPO 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Zaangażowanie Niemiec i podziękowania z Kijowa

Minister Obrony Ukrainy, Denys Szmyhal, wyraził wdzięczność za wsparcie ze strony Niemiec. Podkreślił również osobiste zaangażowanie ministra Borisa Pistoriusa w pomoc narodowi ukraińskiemu.

„Dziękuję Niemcom za znaczące wsparcie dla Ukrainy, ogłoszone podczas posiedzenia UDCG. Chciałbym również podkreślić osobiste zaangażowanie ministra Pistoriusa w pomoc narodowi ukraińskiemu” – powiedział Denys Szmyhal.

15 października w Brukseli minister obrony Niemiec Boris Pistorius podczas spotkania Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy ujawnił także, że Niemcy udzielą Ukrainie dodatkowego pakietu pomocy wojskowej o wartości ponad 2 miliardów euro (2,3 miliarda dolarów). Pakiet będzie obejmował pociski przechwytujące Patriot, systemy radarowe, artylerię precyzyjnego rażenia, rakiety i amunicję - powiedział Pistorius.

„Możecie liczyć na Niemcy. Będziemy kontynuować i rozszerzać nasze wsparcie dla Ukrainy. Dzięki nowym umowom Niemcy zapewnią dodatkowe wsparcie w wysokości ponad 2 miliardów euro” – powiedział Pistorius.

Naprawa systemów przeciwlotniczych Gepard i czołgów Leopard

W sierpniu 2025 ukraiński przemysł obronny, we współpracy z niemieckim koncernem KNDS Deutschland, opanował naprawy samobieżnych zestawów przeciwlotniczych Gepard, remontując już pierwsze trzy egzemplarze, jak ogłosił minister obrony Denys Szmyhał podczas spotkania z przedstawicielami KNDS, podkreślając, że to kluczowe dla utrzymania zdolności obronnych przed atakami dronów i rakiet.

KNDS utworzyło joint venture KNDS Ukraine w Kijowie, które od października 2024 specjalizuje się w serwisowaniu Gepardów i Leopardów, z ukraińskimi specjalistami przeszkolonymi w Niemczech. Szef KNDS Deutschland Ralf Ketzel potwierdził we wrześniu 2025, że celem jest szybkie utrzymanie Gepardów, z ponad 800 systemami KNDS w użyciu lub kontrakcie, w tym dziesiątkami dostarczonymi Ukrainie od 2022 roku. Ukraina otrzymała ponad 100 Gepardów z Niemiec, Holandii, Kataru i Jordanii. Rheinmetall zapowiedział w październiku 2025 dostawy Skyranger 35 na podwoziu Leopard 1 jako następcy Gepardów, finansowane z zamrożonych rosyjskich aktywów, z CEO Arminem Pappergerem mówiąc: "Jesteśmy wdzięczni za zaufanie Ukrainy i wsparcie UE".

Jeśli chodzi o czołgi Leopard, od lipca 2023 w Polsce działa hub remontowy w gliwickim Bumarze-Łabędy, gdzie wyremontowano Leopardy 2A4 i 2A6 dla Ukrainy, jak ogłosił wicepremier Mariusz Błaszczak: "Pierwsze czołgi przyjechały z Ukrainy, a hub zapewni szybki serwis". W kwietniu 2024 Polska Grupa Zbrojeniowa przekazała odnowione wozy na front. W lipcu 2025 Kanada przeznaczyła 20 milionów dolarów kanadyjskich na naprawy Leopardów 2 w polskim hubie, jak zapowiedział minister obrony David J. McGuinty: "To część naszego pakietu wsparcia".

Kiedy Lynx dla Ukrainy?

Wozy bojowe piechoty Lynx KF41, zaprojektowane przez niemiecką firmę Rheinmetall i zaprezentowane po raz pierwszy w 2016 roku na targach Eurosatory, zyskały zainteresowanie Ukrainy w 2023 roku, kiedy to CEO Rheinmetall Armin Papperger ogłosił w wywiadzie dla Bild plany uruchomienia produkcji pojazdów opancerzonych w Ukrainie w 2024 roku, w tym montażu Lynx z gotowych zestawów w nowej fabryce. W grudniu 2023 Papperger potwierdził w rozmowie z WirtschaftsWoche, że po podpisaniu kontraktu pierwszy Fuchs będzie gotowy w sześć-siedem miesięcy, a pierwszy Lynx w dwanaście-trzynaście miesięcy, z produkcją Lynx planowaną na lato 2025.

W maju 2023 powstało joint venture Rheinmetall z ukraińskim Ukroboronpromem o wartości 200 milionów dolarów na budowę fabryki o rocznej zdolności produkcyjnej 400 pojazdów, zlokalizowanej w zachodniej Ukrainie dla bezpieczeństwa, z inauguracją kilka miesięcy później. W czerwcu 2024, podczas konferencji Ukraine Recovery Conference w Berlinie, Rheinmetall podpisało umowę ramową na dostawę kilkuset Lynx KF41 dla Sił Zbrojnych Ukrainy, w tym szkolenia, utrzymanie i naprawy, a minister strategicznych przemysłów Ukrainy Ołeksandr Kamyszyn zapowiedział w rozmowie z Ukrinform, że pierwszy Lynx zostanie wyprodukowany w Ukrainie do końca 2024 roku, podkreślając, że jest to jedna z najbardziej nowoczesnych platform bojowych piechoty. Papperger w oświadczeniu prasowym Rheinmetall dodał: "Chcemy dostarczyć pierwsze wozy Lynx w tym roku i rozpocząć produkcję tych systemów w Ukrainie w najbliższej przyszłości".

W sierpniu 2024 Rheinmetall ogłosiło, że pierwszy KF41 Lynx trafi do Ukrainy do grudnia 2024. Pod koniec 2024 dostarczono pierwszy gotowy KF41 Lynx wyprodukowany w fabryce w Unterlüß w Niemczech, który w styczniu 2025 rozpoczął testy w Siłach Zbrojnych Ukrainy, jak potwierdził Papperger w wywiadzie dla Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Pojazd jest obecnie testowany przez siły zbrojne, aby jak najszybciej złożyć zamówienie seryjne". W lipcu 2025 Papperger w rozmowie z Bild stwierdził, że testy Lynx trwają "z dala od linii frontu" i że Ukraina potrzebuje 3000 takich wozów, ale budżet pozwala na kilkaset, z produkcją w Ukrainie możliwą do 2027 roku, choć to drugie przesunięcie harmonogramu.