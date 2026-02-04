Morska armata schodzi na ląd? Leonardo prezentuje nowe rozwiązanie przeciwlotnicze

Leonardo rozwija Hystrix 76 ADS, lądowy system obrony powietrznej, wykorzystujący morską armatę kalibru 76/62 mm.

System będzie częścią Michelangelo Dome – włoskiej "kopuły obronnej" integrującej radary i sensory do zwalczania celów.

Prototyp mobilnej wersji Hystrix 76 ADS, montowany na przyczepie, ma być gotowy jeszcze w tym roku.

Chcesz dowiedzieć się więcej o możliwościach i zastosowaniach tego innowacyjnego systemu obrony?

Michelangelo Dome ma pełnić funkcję włoskiej „kopuły obronnej”, analogicznej koncepcyjnie do znanych systemów warstwowej obrony przeciwrakietowej, lecz dostosowanej do europejskich realiów operacyjnych i interoperacyjnej z systemami NATO.

Projekt zakłada stworzenie narodowej architektury obronnej zdolnej do wykrywania, śledzenia i zwalczania celów na bardzo dużych odległościach oraz na wysokich pułapach, w czasie rzeczywistym i w środowisku wielodomenowym. System Michelangelo Dome opiera się na integracji radarów nowej generacji, sensorów wczesnego ostrzegania, systemów dowodzenia i kierowania oraz efektorów, takich jak zestawy przeciwlotnicze i przeciwrakietowe SAMP/T NG.

Podczas briefingu w zakładach produkcyjnych w Brescii, w północnych Włoszech, firma Leonardo przedstawiła plany adaptacji do Michelangelo Dome sprawdzonych technologii artylerii morskiej, dostosowanej z założenia do rażenia celów powierzchniowych i powietrznych. Ta nowa rodzina systemów naziemnych otrzymała nazwę Hystrix, co po łacinie oznacza jeża.

i Autor: Leonardo/ Materiały prasowe Armata Hystrix 76 mm w wersji mobilnej

Pierwszym elementem artyleryjskim jest Hystrix 76 ADS (ang. Air Defence System), któty wykorzystuje działo morskie Leonardo kal. 76/62 mm, a konkretnie jego wariant „SP” (SovraPonte), zaprojektowane do montażu całkowicie nad pokładem. Oznacza to, że cały system jest umieszczony w wieży, co czyni go idealnym do opracowania systemu lądowego. W przyszłości mają tez powstać warianty Hystrix oparte o morskie armaty 40 mm i 35 mm.

Prototyp tego montowanego na przyczepie systemu Hystrix 76 ADS zostanie ukończony przed końcem roku. Aktualne wizualizacje przedstawiają dwuosiową naczepę niskopodłogową wyposażoną w cztery hydrauliczne stabilizatory . Armata jest umieszczona tuż przed przednią osią, podczas gdy przednia platforma podtrzymuje kontener mieszczący elektronikę kierowania ogniem, sprzęt komunikacyjny do integracji z sieciami dowodzenia i kontroli oraz generator prądu. Obecnie używany jest standardowy kontener (ok. 3 m), choć inżynierowie pracują nad zmniejszeniem jego gabarytów, masy i objętości. Jest to wersja mobilna, ale Hystrix 76 ADS może mieć też wariant stały, zabudowany do obrony punktowej obiektów.

System jest w pełni zdalnie sterowany. Zadania ogniowe są przesyłane dwukierunkowym łączem danych z centrum dowodzenia, a informacje zwrotne o stanie systemu i poziomie amunicji są przesyłane w czasie rzeczywistym, co pozwala architekturze C2 na dynamiczne przydzielanie zadań. Dzięki temu armaty mogą pozostać w gotowości w terenie bez konieczności obecności lokalnych operatorów.