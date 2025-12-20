Michelangelo Dome nabiera kształtów. Włochy zamawiają radary do obrony przed rakietami balistycznymi

Radary nowej generacji przeciw zagrożeniom balistycznym

Leonardo wykonuje istotny krok w rozwoju i wdrażaniu technologicznych elementów umożliwiających funkcjonowanie zaawansowanego, zintegrowanego systemu obrony Michelangelo Dome, podpisując kontrakt z włoską TELEDIFE (Direzione Informatica Telematica e Tecnologie Avanzate) na opracowanie i dostawę czterech radarów nowej generacji, zaprojektowanych do zwalczania zagrożeń balistycznych w zasięgu do 3000 km.

Podpisanie umowy stanowi drugi kamień milowy dla systemu Michelangelo Dome od czasu jego oficjalnej prezentacji w listopadzie 2025 r. Kontrakt następuje po udanym pierwszym kwalifikacyjnym strzelaniu włoskiego systemu przeciwlotniczego SAMP/T NG, przeprowadzonym na początku grudnia, wyposażonego w radar sensorowy wysokiej mocy KRONOS Grand Mobile najnowszej generacji firmy Leonardo.

Wczesne ostrzeganie i śledzenie w czasie rzeczywistym

Umowa obejmuje dostawę naziemnego radaru bazowego (Ground Based Radar, GBR) oraz mobilnego radaru dalekiego zasięgu (Mobile Long Range Radar, MLRR). Systemy te wykorzystują w pełni cyfrową technologię AESA GaN (Active Electronically Scanned Array - azotek galu), zapewniającą wysoką efektywność i rozszerzony zasięg wykrywania.

Umożliwiają one zaawansowane dozór i wczesne ostrzeganie, precyzyjną identyfikację oraz terminowe śledzenie celów, co pozwala na bieżącą aktualizację obrazu sytuacji taktycznej w czasie rzeczywistym oraz skuteczne naprowadzanie radarów kierowania ogniem (FCR) i odpowiednich efektorów. Odbywa się to zgodnie z otwartą architekturą oraz wszechstronnymi możliwościami integracji zasobów w środowisku wielodomenowym, spójnymi z koncepcją projektową i filozofią operacyjną systemu Michelangelo Dome.

Cechy te, w połączeniu z innymi zaawansowanymi zdolnościami, czynią nowe radary jednym z kluczowych i skutecznych środków spełniających wymagania zintegrowanej obrony balistycznej, pozycjonując tę technologię w ścisłej czołówce europejskich zaawansowanych sensorów radarowych. Dzięki temu programowi Włochy stają się pierwszym krajem europejskim dysponującym narodowymi, zintegrowanymi zdolnościami obrony powietrznej i przeciwrakietowej zdolnymi do przeciwdziałania nowym zagrożeniom dalekiego zasięgu.

Czym jest Michelangelo Dome?

Warto przypomnieć, że „Michelangelo Security Dome” to zintegrowany system obrony powietrznej i przeciwrakietowej, którego celem jest ochrona terytorium państwa przed nowoczesnymi zagrożeniami z powietrza, w tym przed rakietami balistycznymi dalekiego zasięgu. Projekt zakłada stworzenie narodowej architektury obronnej zdolnej do wykrywania, śledzenia i zwalczania celów na bardzo dużych odległościach oraz na wysokich pułapach, w czasie rzeczywistym i w środowisku wielodomenowym.

System Michelangelo Dome opiera się na integracji radarów nowej generacji, sensorów wczesnego ostrzegania, systemów dowodzenia i kierowania oraz efektorów, takich jak zestawy przeciwlotnicze i przeciwrakietowe SAMP/T NG. Kluczową rolę odgrywają tu zaawansowane radary AESA w technologii GaN, które umożliwiają długodystansowe wykrywanie zagrożeń balistycznych, precyzyjną identyfikację celów oraz naprowadzanie środków rażenia w ramach jednej, spójnej sieci obronnej.

W praktyce Michelangelo Dome ma pełnić funkcję włoskiej „kopuły obronnej”, analogicznej koncepcyjnie do znanych systemów warstwowej obrony przeciwrakietowej, lecz dostosowanej do europejskich realiów operacyjnych i interoperacyjnej z systemami NATO. Program ten ma zapewnić Włochom suwerenne zdolności w zakresie obrony przed rakietami balistycznymi oraz wzmocnić bezpieczeństwo południowej flanki Sojuszu, wpisując się w szerszy trend rozwoju europejskich systemów obrony przeciwrakietowej.

Na podstawie informacji prasowej firmy Leonardo.