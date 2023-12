Jak na razie, to już dwie rakiety uległy – jak to określają specjaliści od komunikacji społecznej w Siłach Obronnych Izraela (IDF) – awarii technicznej. Drugie takie zdarzenie przytrafiło się IDF w sobotę (2 grudnia ok. 22:00 czasu lokalnego).

Armia oświadczyła, że wszczyna dochodzenie w sprawie awarii rakiety przechwytującej, która rozbiła się w środkowym Izraelu.„Badana jest możliwość, że rakieta przechwytująca spadła na kraj w wyniku awarii technicznej”.

Do zdarzenia doszło, gdy system obrony przeciwrakietowej Żelaznej Kopuły próbował przechwycić (wieczorem 2 grudnia) rakiety wystrzelone ze Strefy Gazy w kierunku Tel Awiwu i okolic. Pocisk Tamir spotkał się z ziemią. Na szczęście nikt wskutek tego nie poniósł obrażeń. Media izraelskie wspominają w informacjach o (prawdopodobnie) wadliwym Tamirze, że i te pociski „czasami zawodzą, chociaż w większości przypadków nie powodują żadnych znaczących uszkodzeń”.

The IDF says it is investigating after footage shows an Iron Dome interceptor missile failing in central Israel this evening. There are no reports of injuries. Tamir missiles fail occasionally. pic.twitter.com/OAjpnwh2Tw— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) December 2, 2023

Pierwszy taki przypadek (pierwszy z ujawnionych) przytrafił się Żelaznej Kopule 5 listopada. Rakieta przechwytująca zamiast dolecieć do hamasowskich rakiet, to spadła nad Tel Awiwem.

Izrael ma co najmniej dziesięć baterii Żelaznej Kopuły rozmieszczonych w całym kraju w celu ochrony ludności cywilnej i infrastruktury krytycznej. Każda bateria ma chronić chronić do prawie 155 km kw. obszaru. Neutralizują rakiety, drony itd. wystrzelony w terytoria chronione z odległości do 70 km.

W przeszłości, gdy trzeba było zlikwidować lecących w cele izraelskie 200 rakiet (tak było w 2006 r.), to Iron Dome dał radę. Gorzej było, gdy 7 października doszło do ataku w wielokrotnie większej skali. Wówczas efektywność systemu bardzo spadła i nie ma się tu co dziwić, bo twórcy nie przewidzieli takiego obrotu sprawy. Zresztą, producent nigdy nie twierdził, że skuteczność Żelaznej Kopuły jest stuprocentowa. Określał ją jako 90-procentową.

W 2011 r., gdy system wchodził do użytkowania, chyba nikt nie wyobrażał sobie sytuacji, w której Iron Dome będzie musiał zmierzyć się z salwą z 10 tys. rakiet. W większości były to garażowe konstrukcje własne Hamasu, którym daleko jest do współczesnych rozwiązań...

