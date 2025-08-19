Według danych przedstawionych przez The Korea Times, pięć głównych koreańskich firm zbrojeniowych – Hanwha Aerospace, LIG Nex1, Korea Aerospace Industries (KAI), Hyundai Rotem oraz Hanwha Systems – odnotowało w pierwszej połowie 2025 roku łączny zysk operacyjny na poziomie 2,3 biliona wonów (około 1,72 miliarda dolarów). To wzrost o imponujące 161,2% w porównaniu z 880,7 miliarda wonów (660,53 miliona dolarów) w analogicznym okresie 2024 roku. Warto zauważyć, że wynik ten stanowi już blisko 80% całkowitego zysku operacyjnego tych firm za cały rok 2024, który wyniósł 2,88 biliona wonów (około 2,16 miliarda dolarów).

Sprzedaż tych przedsiębiorstw również zanotowała dynamiczny wzrost, niemal podwajając się z 9,9 biliona wonów (7,43 miliarda dolarów) w pierwszej połowie 2024 roku do 19,2 biliona wonów (14,4 miliarda dolarów) 2025 roku. Tak spektakularne rezultaty są efektem rosnącego popytu na koreańskie systemy obronne na rynkach międzynarodowych, napędzanego przez napięcia geopolityczne, m.in. na Bliskim Wschodzie i w Europie.

Kluczowe firmy i ich osiągnięcia

Hanwha Aerospace – lider wzrostu

Największy gracz w sektorze, Hanwha Aerospace, osiągnął rekordowy zysk operacyjny w wysokości 1,43 biliona wonów (1,07 miliarda dolarów), co oznacza aż czterokrotny wzrost w porównaniu z 355 miliardami wonów (266,25 miliona dolarów) w pierwszej połowie 2024 roku. Sprzedaż firmy wzrosła ponad trzykrotnie, osiągając 11,8 biliona wonów (8,85 miliarda dolarów). Kluczowym czynnikiem sukcesu był eksport systemów obronnych, takich jak wieloprowadnicowa wyrzutnia rakiet Chunmoo, która w drugim kwartale 2025 roku zanotowała wzrost sprzedaży zagranicznej o 43%.

LIG Nex1 – stabilny wzrost

LIG Nex1, kolejny ważny gracz na rynku, odnotował wzrost zysku operacyjnego o 64,6%, osiągając 191,2 miliarda wonów (143,4 miliona dolarów). Sprzedaż firmy wzrosła o 35,4% do 1,9 biliona wonów (1,43 miliarda dolarów). Firma skorzystała na zwiększonym zapotrzebowaniu na swoje zaawansowane technologie obronne.

Korea Aerospace Industries (KAI) – sukces eksportu myśliwców

KAI zanotowało zysk operacyjny na poziomie 132 miliardów wonów (99 milionów dolarów), co stanowi wzrost o 7,9% w porównaniu z rokiem poprzednim. Chociaż sprzedaż firmy spadła o 6,4% do 1,5 biliona wonów (1,13 miliarda dolarów), kluczowym osiągnięciem był eksport myśliwców FA-50 do Polski i Malezji, który w drugim kwartale przyniósł 227,3 miliarda wonów (170,48 miliona dolarów) sprzedaży zagranicznej.

Hyundai Rotem – dynamiczny rozwój

Hyundai Rotem odnotował imponujący wzrost zysku operacyjnego o 192,4%, osiągając 460,4 miliarda wonów (345,3 miliona dolarów). Sprzedaż firmy wzrosła o 40% do 2,6 biliona wonów (1,95 miliarda dolarów). Firma skorzystała na rosnącym zapotrzebowaniu na swoje produkty, w tym pojazdy opancerzone i systemy kolejowe wykorzystywane w sektorze obronnym.

Hanwha Systems – mieszane wyniki

Hanwha Systems jako jedyna z grona odnotowała spadek zysku operacyjnego o 29,5%, osiągając 91,6 miliarda wonów (68,7 miliona dolarów). Jednak sprzedaż firmy wzrosła o 18,4% do 1,5 biliona wonów (1,13 miliarda dolarów), głównie dzięki dostawom wielofunkcyjnych radarów (MFR) dla systemu rakietowego Cheongung-II, eksportowanego do Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Arabii Saudyjskiej.

Porównanie z poprzednimi latami

W porównaniu z danymi z poprzednich lat, wyniki za pierwszą połowę 2025 roku są przełomowe. W 2024 roku łączny zysk operacyjny pięciu wymienionych firm wyniósł 2,88 biliona wonów (2,16 miliarda dolarów) za cały rok, co oznacza, że w zaledwie sześć miesięcy 2025 roku branża osiągnęła niemal 80% tego wyniku. W 2023 roku zyski operacyjne były niższe, oscylując na poziomie około 2 bilionów wonów (1,5 miliarda dolarów) za cały rok. Sprzedaż w 2023 roku wynosiła około 7,5 biliona wonów (5,63 miliarda dolarów), co pokazuje, że w ciągu dwóch lat sektor niemal potroił swoje przychody.