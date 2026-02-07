Żelazna Dywizja jeszcze silniejsza. Kolejne czołgi Abrams M1A2 SEPv3 dotarły

7 lutego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało na Facebooku, że do 18. Dywizji Zmechanizowanej dotarła kolejna partia czołgów Abrams M1A2 SEPv3. Jak dodano we wpisie „to kolejny krok we wzmacnianiu naszych zdolności”.

To kontynuacja realizacji umowy z 2022 roku na zakup 250 fabrycznie nowych maszyn tego typu dla Wojska Polskiego. Dostawy, które rozpoczęły się na początku 2025 roku, przebiegają w szybkim tempie, a ich zakończenie planowane jest jeszcze w 2026 roku.

Każdy transport, po dotarciu drogą morską do Polski, jest kierowany do Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych w Poznaniu. Tam czołgi przechodzą proces tzw. deprocessingu, czyli szczegółowego przeglądu i przygotowania do służby po podróży. Następnie trafiają bezpośrednio do jednostek "Żelaznej Dywizji", sukcesywnie zwiększając jej potencjał bojowy. Do początku 2026 roku Polska otrzymała już 117 z 250 zamówionych maszyn w wersji M1A2 SEPv3.

Czym jest 18. Dywizja Zmechanizowana, czyli "Żelazna Dywizja"?

Sformowana w 2018 roku 18. Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka to kluczowy związek taktyczny Wojska Polskiego, którego dowództwo stacjonuje w Siedlcach. Jej powstanie było odpowiedzią na zmieniającą się sytuację geopolityczną i konieczność wzmocnienia zdolności obronnych na wschodzie kraju. "Żelazna Dywizja" jest odpowiedzialna za obronę wschodniej flanki NATO, a jej jednostki, takie jak 1. Warszawska Brygada Pancerna czy 19. Brygada Zmechanizowana, są głównymi beneficjentami dostaw Abramsów.

Polskie kontrakty na Abramsy – skala i perspektywy

Polska buduje największą flotę czołgów Abrams w Europie, opierając się na dwóch kluczowych umowach.

250 fabrycznie nowych czołgów M1A2 SEPv3, to kontrakt o wartości ok. 4,75 mld dolarów, podpisany w 2022 roku, obejmuje także wozy zabezpieczenia technicznego M88A2 Hercules, mosty towarzyszące oraz pakiety szkoleniowe i amunicyjne.

116 używanych czołgów M1A1 FEP, którą umowę podpisano w 2023 roku o wartości ok. 1,4 mld USD pozwoliła ona na szybkie uzupełnienie potencjału po donacjach sprzętu dla Ukrainy. Dostawy tych maszyn zostały już zakończone.

Docelowo Wojsko Polskie będzie dysponowało 366 czołgami Abrams. Planowane jest również podniesienie starszych maszyn M1A1 do standardu M1A2 SEPv3, co ujednolici flotę i zmaksymalizuje jej potencjał. Ten ogromny program modernizacyjny pozwoli na całkowite zastąpienie postsowieckich czołgów T-72 i PT-91.

Abrams M1A2 SEPv3 - czołgi ze światowej czołówki

Czołg Abrams M1A2 SEPv3 to jedna z najnowocześniejszych i najlepiej opancerzonych maszyn bojowych na świecie, a zarazem najnowsza wersja amerykańskiego czołgu podstawowego Abrams. Polska zdecydowała się na zakup tych czołgów w odpowiedzi na rosnące zagrożenia w regionie i potrzebę modernizacji Sił Zbrojnych RP. M1A2 SEPv3, jako zmodernizowana wersja sprawdzonego amerykańskiego czołgu M1 Abrams, oferuje znacznie wyższy poziom ochrony, zaawansowaną elektronikę oraz lepszą interoperacyjność z siłami NATO.

Abrams M1A2 SEPv3 został wyposażony w mocny silnik turbinowym o mocy 1500 KM, który zapewnia wysoką mobilność mimo masy przekraczającej 66 ton. Czołg uzbrojony jest w armatę gładkolufową kalibru 120 mm M256, współpracującą z nowoczesnymi systemami kierowania ogniem. Dodatkowo, na jego wyposażeniu znajduje się karabin maszynowy kalibru 7,62 mm sprzężony z armatą, karabin 12,7 mm na wieżyczce dowódcy oraz system zdalnie sterowanego uzbrojenia CROWS-LP. Czołg posiada również zaawansowane systemy ochrony, w tym pancerz kompozytowy wzbogacony o warstwy ze zubożonego uranu, systemy przeciwdziałania zakłóceniom, a także nowoczesne środki łączności i zarządzania polem walki.