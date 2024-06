Są już wszystkie. Ostatnia partia czołgów M1A1 Abrams w Polsce

Spis treści

Dostawa ostatniej partii M1A1 Abrams dla Wojska Polskiego

Jak napisała Agencja Uzbrojenia na platformie X, po półtora roku po podpisaniu przez Agencje Uzbrojenia umowy, zakończyły się dostawy 116 czołgów M1A1 Abrams dla 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. Jak dodano we wpisie, ostatnia transza obejmowała dostawę 47 czołgów i 26 warsztatów na podwoziu HMMWV.

28 czerwca 2023 r. dokonano odbioru pierwszej partii złożonej z 14 czołgów M1A1 i 3 wozów zabezpieczenia technicznego M88A2 HERCULES. 21 listopada 2023 r., w Święto Służby Czołgowo-Samochodowej, wpłynął statek z 26 czołgami M1A1 ABRAMS i 9 wozami zabezpieczenia technicznego M88A2 HERCULES. Z kolei 6 stycznia br. do Polski przybył trzeci transport składający się z 29 czołgów M1A1.

Kontrakt na dostawę czołgów M1A1 Abrams został podpisany 4 stycznia 2023 r., przez ówczesnego ministra obrony Mariusza Błaszczaka. Wartość kontraktu wyniosła 1,4 mld dolarów (6,2 mld zł) netto, z czego prawie 200 mln (880 mln zł) stanowiła amerykańska pomoc wojskowa. Polska zamówiła 116 używanych M1A1FEP (Firepower Enhancement Package) z zapasów nadmiarowego sprzętu amerykańskiego. Czołgi M1A1 pochodzą z zapasów Piechoty Morskiej USA i wymagały jedynie przeglądów i prostych remontów po „wyciągnięciu z naftaliny”. Przeprowadzono też modyfikacje dostosowujące je do wymogów Sił Zbrojnych RP. Wymieniono w nich także moduły starego pancerza kompozytowego na nowocześniejszy, zapewniający lepszą ochronę.

Docelowo wszystkie pojazdy polskiej armii zostaną doprowadzone do standardu M1A2SEPv3, najnowszego używane obecnie przez US Army. Zapewnia on nie tylko wyższy poziom ochrony, ale też większą celność ognia, szczególnie prowadzonego w ruchu oraz możliwość wykorzystania nowocześniejszej amunicji. Proces ten potrwa jednak lata i w pierwszej kolejności dostarczone zostaną do Polski fabrycznie nowe M1A2SEPv3.

Abrams M1A1

M1A1 to czołg III generacji, którego opancerzenie składa się z elementów stalowych oraz płyt ze zubożonego uranu. W Polskiej wersji opancerzenie nie zawiera tego kontrowersyjnego komponentu, ale został on zastąpiony innym materiałami o bardzo zbliżonej odporności. Jedną z istotnych cech czołgu Abrams jest to, że amunicja armatnia umieszczona jest w odseparowanym magazynie w tyle wieży. Chroni to załogę w wypadku wybuchu amunicji, gdyż magazyn posiada specjalne klapy które służą do skanalizowania energii wybuchu na zewnątrz.

Napęd czołgu Abrams stanowi turbina gazowa Honeywell AGT1500, działająca na podobnej zasadzie jak silniki śmigłowców czy samolotów turbośmigłowych, co zapewnia bardzo dużą dynamikę i moc 1500 KM. Jest to kolejna unikalna cecha tych pojazdów, skopiowana jedynie w niektórych wersjach rosyjskiego czołgu T-80. Pozwala to rozpędzić pojazd o masie ponad 61,3 tony do prędkości 70 km/h na drodze i ponad 40 km/h w terenie.

Uzbrojenia stanowi armata gładkolufowa 120 mm typu M256 z lufą długości 44 kalibrów oraz 2 karabiny maszynowe M240 kalibru 7,62 mm i jeden M2HB kalibru 12,7 mm. Polska jest pierwszym krajem europejskim uzbrojonym w czołgi Abrams. Docelowo do naszego kraju mają trafić również najnowsze wozy Abrams w wersji M1A2 SEP v3, czyli najnowszy wariant eksploatowany obecnie przez US Army. Został on wyposażony m.in. w zdalnie sterowane stanowisko uzbrojenia na wieży, lepszy pancerz i poprawione systemy obserwacyjno-celownicze. Może również zostać dopancerzony dodatkowo zestawem TUSK do walki w mieście.

Kolejne Abramsy już wkrótce

Z kolei jak dodał we wpisie na X, sekretarz stanu w MON Paweł Bejda: „Jako następne w kolejce do transportu czekają najnowocześniejsze czołgi M1A2 SEP v.3 – zamówiliśmy 250 sztuk”.

Umowa na czołgi M1A2 SEP v.3 Abrams dla Sił Zbrojnych RP została zawarta 5 kwietnia 2022 roku. Wartość kontraktu była szacowana na 4,75 mld USD. Jak mówił wówczas ówczesny minister Mariusz Błaszczak: „czołgi Abrams trafią do 18 Dywizji Zmechanizowanej. Zadaniem tych czołgów i konsekwencją tego, że polskie władze rozwijają Wojsko Polskie jest odstraszanie ewentualnego agresora”.

Przedmiotem zawartej umowy była dostawa 250 czołgów M1A2 SEP v.3 ABRAMS wraz ze sprzętem towarzyszącym, obejmującym 26 wozów zabezpieczenia technicznego M88A2 HERCULES i 17 mostów towarzyszących M1074 JOINT ASSAULT BRIDGE, a także pakietem szkoleniowym i logistycznym oraz zapasem amunicji. Dostawy czołgów zostały przewidziane w latach 2025-2026.

Czołgi M1A2 Abrams

M1A2 SEP v.3 to najnowsza wersja amerykańskiego czołgu podstawowego ABRAMS. Jego główne uzbrojenie stanowi 120 mm armata gładkolufowa M256, która została dostosowana do wykorzystywania najnowszych rodzajów amunicji, w tym amunicji programowalnej. Wysoką skuteczność prowadzonego ognia zapewnia zaawansowany system kierowania ogniem. Uzbrojenie pomocnicze składa się ze zdalnie sterowanego modułu uzbrojenia CROWS z wielkokalibrowym karabinem maszynowym kal. 12,7 mm oraz dwóch karabinów maszynowych kal. 7,62 mm.

Czołg M1A2 ABRAMS charakteryzuje się silną odpornością balistyczną i przeciwminową, zapewniając najwyższy poziom ochrony załogi, która w najnowszej wersji SEP v.3 może zostać uzupełniona przez aktywny system ochrony pojazdu TROPHY. Napęd czołgu stanowi silnik turbowałowy Honeywall AGT1500C o mocy 1500 KM, który zapewnia wysoką prędkość maksymalną oraz mobilność w każdym terenie. Najnowsza wersja została dodatkowo wyposażona w pomocniczą jednostkę napędową (APU).

Masa bojowa czołgu M1A2 SEP v.3 ABRAMS wynosi, w zależności od zastosowanych na platformie rozwiązań, ok. 65-70 t, co umożliwia wykorzystanie do ich transportu ciągników siodłowych z zestawami niskopodwoziowymi do transportu czołgów i ciężkiego sprzętu gąsienicowego o masie do 70 t.