Będą tam serwisowane czołgi Abrams. Zainaugurowano powstanie Regionalnego Centrum Kompetencyjnego w Poznaniu

20 lutego bieżącego roku, na terenie Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. w Poznaniu odbyła się uroczystość zainaugurowania działalności Regionalnego Centrum Kompetencyjnego do obsługi czołgów Abrams. Otwarcie ośrodka jest następstwem współpracy Polskiej Grupy Zbrojeniowej i Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych oraz producenta czołgów amerykańskiego koncernu General Dynamics Land Systems.

Uruchomienie centrum jest następstwem zawartego porozumienia „Teaming Agreement” z 26 czerwca ubiegłego roku, którego stronami były PGZ S.A. oraz General Dynamics Land Systems. Utworzenie Centrum ma bezpośredni związek z decyzją Ministra Obrony Narodowej o zakupie na potrzeby polskiej armii czołgów Abrams.

W Poznaniu na terenie #WZM zainaugurowano działalność Regionalnego Centrum Kompetencyjnego do obsługi czołgów #Abrams. To efekt udanej współpracy wchodzących w skład PGZ Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych i producenta czołgów 🇺🇸koncernu @GD_LandSystems.https://t.co/drpK9W8xEt pic.twitter.com/JR3ob5okZp— Polska Grupa Zbrojeniowa🇵🇱 (@PGZ_pl) February 20, 2024

Jak możemy przeczytać w komunikacie: „utworzone w ramach Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych Centrum Kompetencyjne w zakresie czołgów Abrams, ustanawia jednocześnie potencjał do ich szeroko pojętych obsług w celu zabezpieczenia przyszłych potrzeb w tym zakresie ze strony Sił Zbrojnych RP. W dalszej perspektywie z potencjału Centrum będą mogły korzystać także oddziały wojsk amerykańskich stacjonujących w Polsce i innych krajach europejskich. Utworzony ośrodek ma więc objąć swym zasięgiem nie tylko Polskę, ale także inne kraje regionu, w których stacjonują czołgi Abrams”.

Jak mówił wiceprezes zarządu PGZ S.A. Krzysztof Sola, podczas uroczystości: „armia musi mieć zapewnione wsparcie w zakresie serwisu, obsługi i utrzymania każdego typu sprzętu, jaki posiada na swoim wyposażeniu. Dzisiejsza uroczystość potwierdza, że my, jako partner godny zaufania, podchodzimy do swojej roli niezwykle poważnie. Po 8 miesiącach ponownie spotykamy się w tym miejscu, w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych, by móc otworzyć nowy rozdział w historii PGZ. Serdecznie dziękuję zarówno przedstawicielom General Dynamics Land Systems, jak też zarządowi Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych i pracownikom Polskiej Grupy Zbrojeniowej za to, że wspólnie udało nam się ten projekt zrealizować w tak krótkim czasie”.

W 2022 roku, Polska zawarła umowę na zakup 250 czołgów Abrams M1A2 SEPv3 wraz ze sprzętem towarzyszącym, pakietem logistycznym i szkoleniowym. Umowa w całości ma zostać zrealizowana do końca 2026 r.

Poza tym w 2023 roku, MON zawarło umowę na 116 czołgów Abrams w wersji M1A1 – wraz ze sprzętem towarzyszącym, pakietem logistycznym i szkoleniowym. Pierwsza kompania czołgów Abrams, będąca na wyposażeniu 1 Warszawskiej Brygady Pancernej, przeszła już swoją certyfikację i pozostaje w gotowości do użycia.

Jak możemy przeczytać w komunikacie na samym końcu: „dzięki uruchomionemu dziś ośrodkowi sprzęt ten będzie obsługiwany w Centrum Kompetencyjnym w Poznaniu. Oznacza to, że w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej posiadać będziemy zdolności i potencjał do obsługi czołgów Abrams, Leopard, K2, PT-91 i T-72”.