Wiceminister Paweł Bejda z Ministerstwa Obrony Narodowej (MON) stanął na czele polskiej delegacji podczas IDEF 2025 - International Defence Industry Fair, które odbyły się w Stambule. Targi te są jednymi z największych tego typu wydarzeń na świecie, a ich organizację nadzorują tureckie Ministerstwo Obrony oraz prezydent Recep Tayyip Erdoğan.

Podczas wizyty, wiceminister Bejda miał okazję osobiście podziękować prezydentowi Erdoğanowi za zaproszenie i ciepłe przyjęcie polskiej delegacji. Na targach zaprezentowano najnowsze technologie z różnych segmentów przemysłu obronnego, w tym:

Jak możemy przeczytać w komunikacie MON: "wizyta w Stambule potwierdziła, że Turcja postrzega Polskę jako ważnego partnera w dziedzinie obronności".

W czasie targów odbędą się rozmowy wiceministra Bejdy z kluczowymi przedstawicielami tureckiej sfery przemysłowej, takimi jak prezes Agencji Przemysłu Obronnego, prof. Haluk Gorgun, oraz dyrektor generalny firmy MKE, Ilhami Keles, wykazali oni duże zainteresowanie zacieśnieniem współpracy niemal w każdym segmencie branży.

"To otwiera szansę na realne korzyści dla obu stron, potencjalnie prowadząc do wspólnych przedsięwzięć, co bezwzględnie wzmocnić może pozycję obu krajów na arenie międzynarodowej" - napisano w komunikacie MON.