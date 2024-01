Czołgi Abrams i pojazdy A-MTV w Świnoujściu. Trafią do Wojsk Lądowych

Do portu w Świnoujściu zawinął statek wielozadaniowy Spuigracht pod banderą Niderlandów, ale wioząc na pokładzie specjalny, amerykański ładunek. 8 stycznia rozpoczął on rozładunek trzeciej transzy czołgów M1A1 FEP (Firepower Enhancement Package) Abrams oraz pojazdów minoodpornych M1240A1 M-ATV (Mine Resistant Ambush Protected - All Terrain Vehicle). Wszystkie one trafią niebawem do jednostek polskich Wojsk Lądowych.