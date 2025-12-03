Ukraiński atak na rurociąg Przyjaźń. Rosyjska ropa płonie, to już piąte uderzenie

Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) po raz kolejny przeprowadził atak na rurociąg Przyjaźń, kluczową infrastrukturę służącą do transportu rosyjskiej ropy naftowej do Europy. To już piąte takie uderzenie, które ma na celu zakłócenie dostaw surowca i wywarcie presji na Rosję. Atak, przeprowadzony w obwodzie tambowskim, spowodował pożar i uszkodzenie rurociągu, co może mieć znaczące konsekwencje dla eksportu rosyjskiej ropy.

Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) potwierdził przeprowadzenie kolejnego, już piątego ataku na rurociąg Przyjaźń. Informację tę podała agencja Interfax-Ukraina, powołując się na własne źródła w HUR. Celem ataku był odcinek rurociągu znajdujący się w pobliżu miejscowości Kazinskije Wysiełki w obwodzie tambowskim, na trasie między Taganrogiem a Lipieckiem. Działanie to wpisuje się w szerszą strategię Kijowa, mającą na celu destabilizację rosyjskiego sektora energetycznego i utrudnienie finansowania działań wojennych. Agencja Reutera podkreśliła, że rurociąg Przyjaźń jest kluczowy dla dostaw rosyjskiej ropy naftowej na Węgry i Słowację, co może oznaczać poważne reperkusje dla tych krajów.

Metoda ataku i wcześniejsze incydenty

Według doniesień Interfax-Ukraina, do zniszczenia fragmentu rurociągu użyto zdalnie detonowanego ładunku wybuchowego, wzbogaconego o dodatkowe mieszanki łatwopalne. Taka kombinacja miała na celu zwiększenie siły spalania i maksymalizację zniszczeń. Jest to kolejna odsłona serii ataków na rosyjską infrastrukturę naftową. Wcześniej, w nocy z wtorku na środę (2 na 3 grudnia), lokalne władze rosyjskie informowały o pożarze w bazie paliwowej również w obwodzie tambowskim, spowodowanym atakiem ukraińskich dronów. Dzień wcześniej ukraińskie bezzałogowce zaatakowały skład ropy naftowej Rosnieftu w mieście Liwny w obwodzie orłowskim, oddalonym o około 140 km na południowy wschód od Orła. W wyniku tego incydentu doszło do pożaru w dwóch zbiornikach paliwa, o czym przypomniał niezależny portal Moscow Times.

Rosyjska odpowiedź i brak wzmianki o Tambowie

Rosyjskie ministerstwo obrony w swoim komunikacie poinformowało o „przechwyceniu i zniszczeniu” 102 ukraińskich samolotów bezzałogowych nad terytorium Rosji w nocy z wtorku na środę. Co ciekawe, w raporcie nie wymieniono obwodu tambowskiego, co może sugerować, że rosyjskie władze celowo pominęły ten incydent lub nie były w stanie skutecznie obronić tej konkretnej lokalizacji. 

