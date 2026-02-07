Czeska firma z gigantycznym kontraktem. Patriot podbija Azję Południowo-Wschodnią

Kontrakt obejmuje szeroką gamę wariantów pojazdów Patriot, zaprojektowanych z myślą o nowoczesnych wojskach lądowych. Wśród nich znajdą się m.in. platformy przenoszące system moździerzowy, pojazdy dowodzenia, transportery opancerzone dla żołnierzy piechoty, kołowe bojowe wozy piechoty oraz wozy ewakuacji medycznej. Ta różnorodność konfiguracji podkreśla uniwersalność i wielozadaniowość platformy, co pozwala na jej dostosowanie do specyficznych wymagań każdego klienta.

Vladimír Stulančák, prezes Excalibur Army, podkreśla znaczenie tego kontraktu:

„W ramach grupy CSG spółka Excalibur Army specjalizuje się w rozwoju i produkcji najwyższej klasy systemów lądowych, często bazujących na podwoziach Tatra. Umowa zawarta w Azji Południowo-Wschodniej potwierdza zaufanie ze strony naszych partnerów. Została ona zawarta także dzięki naszym sukcesom w realizacji dostaw do odbiorców w regionie, gdzie wcześniej wyeksportowaliśmy np. systemy przeprawowe i systemy rakietowe”.

Technologiczne serce: Podwozie Tatra i ekstremalna mobilność

Zarówno Patriot, jak i jego polska odmiana, czyli Waran, bazują na kołowym podwoziu terenowym produkowanym przez Tatra. Charakteryzuje się ono unikalną konstrukcją centralnej rury nośnej z niezależnymi wahliwymi półosiami. To innowacyjne rozwiązanie zapewnia pojazdom ekstremalnie wysoką mobilność nawet w najtrudniejszych warunkach terenowych, co jest kluczowe dla operacji wojskowych w zróżnicowanym środowisku.

Polski Waran: Lokalna produkcja i perspektywy eksportowe

Dzięki transferowi technologii od grupy CSG, Waran 4x4 jest seryjnie produkowany przez Hutę Stalowa Wola i sukcesywnie dostarczany do Sił Zbrojnych RP. Lokalizacja produkcji w Polsce umożliwia szybkie dostosowanie pojazdów do nowych wymagań definiowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Obecny model biznesowy otwiera również możliwość eksportu pojazdów Waran, także do odbiorców, którzy chcą skorzystać z finansowania kontraktów obronnych w ramach unijnego programu SAFE. Dotyczy to również pojazdów Heron 6x6, konstrukcyjnie spokrewnionych z Waranem, których produkcja również została uruchomiona przez Hutę Stalowa Wola. Heron 6x6 jest obecnie oferowany Siłom Zbrojnym RP m.in. w konfiguracji wozu dowodzenia dla poddziałów Wojska Rakietowych i Artylerii oraz wozu ewakuacji medycznej, co świadczy o jego wszechstronności i potencjale.

Na podstawie komunikatu prasowego Czechoslovak Group (CSG)