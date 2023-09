System bezzałogowców uderzeniowych Gladius, niszczyciel czołgów Ottokar-Brzoza, pojazd dowodzenia dla systemów artyleryjskich Homar-A/K, Artyleryjski Wóz Rozpoznawczy AWR. Wszystkie ona umieszczone zostały na pojeździe Waran, który Huta Stalowa Wola wytwarza w kooperacji z czeską Tatrą, najstarszym producentem samochodów ciężarowych na świecie. W pewnym sensie Waran „narodził się” w Kielcach, czy raczej na XXVIII Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w 2020 roku. Wówczas zawarto porozumienie pomiędzy HSW i Tatra Export, zgodnie z którym na bazie prezentowanego rok wcześniej w Kielcach pojazdu Patriot II powstanie nowy pojazd opancerzony w układzie 4x4.

Dzięki tej umowie w Polsce powstało nadwozie wraz z opancerzoną kabiną, natomiast strona czeska dostarcza podwozie T815-7 z przekładnią sześciobiegową Allison 4500SP i silnikiem Tatra T3C-928-90 o mocy 408 KM. Alternatywny napęd może stanowić amerykański Cummins ISL o mocy 367 KM. Przy maksymalnej masie 18 ton Waran osiąga prędkość 110 km/h i zasięg 700 km. Długość pojazdu to 6,2 m, szerokość 2,55 m, a wysokość – 2,55 m, przy rozstawie osi 3,65 m. Zastosowanie podwozia Tatra 815 o dużym prześwicie zapewnia wysokie walory trakcyjne. Waran może pokonywać wzniesienia o nachyleniu do 45 stopni, pionowe przeszkody o wysokości 0,5 m i brodzić w wodzie do głębokości 1.2 m.

Masa własna pojazdu Waran 4x4 wynosi do 13 ton, co pozwala na uzyskanie ochrony balistycznej (czyli przed ostrzałem) na poziomie od 2-4 i przeciwminowej 2a/2b do3a/2b zgodnie ze standardem NATO STANAG 4569. Oznacza to, że minimalna wersja opancerzenia chroni przed odłamkami i ogniem z karabinków i karabinów, łącznie z amunicją przeciwpancerną kalibru 7,62 mm. Maksymalnie jest to ochrona przed ogniem ciężkiego karabinu maszynowego 14,5 mm. Kabina zapewnia też ochronę przed skutkami działania broni masowego rażenia oraz klimatyzację. Gwarantowane jest poprawne działanie w warunkach od -32˚C do +49˚C. W kabinie oraz w komorze silnika zastosowano automatyczne systemy przeciwpożarowe.

W standardowej konfiguracji pojazd mieści dwuosobową załogę i do ośmiu żołnierzy desantu z pełnym wyposażeniem, których może zastąpić różnorodne wyposażenie i uzbrojenie, łącznie ze zdalnie sterowanym modułem uzbrojenia umieszczonym na dachu. Zamiast kabiny desantu można też zainstalować przestrzeń ładunkową, uzbrojenie lub wyposażenie o łącznej masie 5 ton. Podczas XXXI MSPO w Kielcach można było zobaczyć bardzo zróżnicowane konfiguracje, takie jak: