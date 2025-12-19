Polska innowacja w obronności. GRUPA WB i Sieć Łukasiewicz łączą siły w badaniach i rozwoju

Sieć Badawcza Łukasiewicz oraz spółki GRUPY WB (WB Electronics, Polska Amunicja i MindMade) podpisały umowę o strategicznym partnerstwie w obszarze badań, rozwoju i transferu technologii. Kooperacja ma pozwolić na uzyskanie suwerenności technologicznej Polski w obszarze wysokiej techniki i zwiększyć sprzedaż zagraniczną polskich systemów obronnych.

Nowy etap współpracy GRUPY WB i Sieci Łukasiewicz

18 grudnia 2025 r. w Sali prezentacyjnej GRUPY WB w Warszawie podpisano umowę o strategicznej współpracy między Siecią Badawczą Łukasiewicz a trzema spółkami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim. Od kilkunastu miesięcy wszystkie podmioty współpracują m.in. przy projektach GLADIUS i WARMATE oraz innych systemach bezzałogowych.

Wspólnie przygotowywane rozwiązania powstają z myślą o modernizacji Sił Zbrojnych RP i wsparciu Polski w wyścigu technologicznym. Polem współpracy będą przede wszystkim systemy obronne i bezpieczeństwa, opracowane wedle założeń suwerenności technologicznej, niezbędnej dla odporności państwa.

Umowa o partnerstwie strategicznym pozwoli na przyspieszenie prac badawczych i umożliwi przenoszenie gotowych rozwiązań do integrowanych przez GRUPĘ WB systemów wojskowych, a następnie ich sprawdzenie podczas prób i testów. To przykład synergii między polskim przemysłem obronnym a ośrodkami badawczo-rozwojowymi.

Sieć Badawczą Łukasiewicz reprezentował prezes Centrum Łukasiewicz dr Hubert Cichocki, a spółkę dominującą w GRUPIE WB – WB Electronics – prezes Piotr Wojciechowski. W imieniu firmy Polska Amunicja podpisy złożyli prezes Paweł Poncyljusz i członek zarządu Mateusz Buzuk. Spółkę MindMade reprezentowali prezes Paweł Poncyljusz i członek zarządu Jan J. Szczyrek.

Innowacje dla Sił Zbrojnych RP i bezpieczeństwa państwa

„GRUPA WB to jedno z najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Europie. Cieszę się, że największy prywatny przedsiębiorca sektora zbrojeniowego w Polsce jest jednocześnie sprawdzonym i priorytetowym partnerem Sieci Badawczej Łukasiewicz. Systemy GRUPY WB sprawdzają się m.in. w Ukrainie, gdzie stanowią strategiczny element wspierający zdolności obronne” – powiedział prezes Centrum Łukasiewicz dr Hubert Cichocki

„Szeroka kooperacja z placówkami tak znamienitej organizacji badawczo-rozwojowej jaką jest Sieć Badawcza Łukasiewicz wpisuje się w potrzebę tworzenia suwerenności, a wręcz dominacji technologicznej Polski w obszarze wysokiej techniki w bezpieczeństwie i obronności. Takie umowy pozwalają tworzyć nasze specjalizacje na rynku polskim i także europejskim”, powiedział Piotr Wojciechowski prezes GRUPY WB.

„To partnerstwo jest dla nas ważnym krokiem w realizacji strategii naszej Sieci. W konsekwencji chcemy uzyskać status podmiotu badawczo-rozwojowego pierwszego wyboru dla przedsiębiorstw polskiego sektora zbrojeniowego” – podkreślił Hubert Cichocki. Dodał, że wdrożenia technologii zwiększają efektywność operacyjną produktów, a co za tym idzie: ich potencjał eksportowy.

Prezes GRUPY WB, Piotr Wojciechowski podczas ceremonii podpisania umowy podkreślił, że jest niezwykle dumny ze współpracy z instytutami Sieci Badawczej Łukasiewicz.

„W ostatnich kilkunastu miesiącach nastąpiła dynamizacja współpracy instytutów Sieci z Grupą WB. To zupełnie nowa jakość: w kilka miesięcy przygotowano technologię dotyczącą ważnego składnika amunicji, co według pierwotnych założeń miało zająć kilka lat” – ocenił prezes Łukasiewicza.

Zgodnie z zapisami umowy instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz wezmą udział w tworzeniu nowych wersji amunicji krążącej rodziny WARMATE oraz systemu poszukiwawczo-uderzeniowego GLADIUS. W planach są także projekty dotyczące m.in. bezzałogowych statków powietrznych, elektroniki i zaawansowanych materiałów.

Łukasiewicz dynamicznie odpowiada na potrzeby GRUPY WB, dostarczając rozwiązań z zakresu autonomii i automatyzacji oraz komponentów elektroniki specjalnej. To w szczególności obwody drukowane, fotodiody i optoelektronika.

Na podstawie informacji prasowej GRUPY WB.