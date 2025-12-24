Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się z żołnierzami w Wigilię Bożego Narodzenia

• Zaufanie do Wojska Polskiego deklaruje obecnie 94 proc. obywateli – najwyższy wynik w historii.

• Od nowego roku wprowadzona zostanie Karta Rodziny Wojskowej dla żołnierzy, pracowników cywilnych i ich rodzin.

• Polska mówi jednym głosem w sprawach bezpieczeństwa.

– Rok temu również byliśmy tutaj, w Rzeszowie, składając wam życzenia. I będę z wami zawsze – na granicy, na morzu i wszędzie tam, gdzie służą polscy żołnierze. Jesteśmy jedną wielką polską drużyną. Innej nie będzie. Nie będzie innego symbolu niż biało-czerwona, innego hymnu niż hymn Rzeczypospolitej ani innej ojczyzny niż Polska. Wierzę w was. Życzę wam, aby te święta dały poczucie nadziei – że wszystko, co dobre, jest jeszcze przed nami. Dobrych, błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia, szczęśliwego Nowego Roku oraz pokoju i spokoju w rodzinach, w Ojczyźnie i na świecie. Wszystkiego dobrego!

Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że w tym szczególnym dniu ok. 20 tys. żołnierzy stoi na straży bezpieczeństwa państwa polskiego i naszych sojuszników. Nie ma dnia, który zwalnia z tej służby. Wicepremier– minister przypomniał, że zaufanie do Wojska Polskiego deklaruje obecnie 94 proc. obywateli – najwięcej w historii. Podkreślił też, że żołnierze, mimo świątecznej służby, nie są sami.

– Polscy żołnierze są na służbie: są na warcie, na straży, na wachcie, w różnych miejscach naszej ojczyzny, w operacjach krajowych oraz poza granicami państwa – w specjalnych kontyngentach wojskowych. Pełnią misję na rzecz pokoju i bezpieczeństwa, misję patriotyczną, zawsze służąc Polsce i swoim rodakom. (…) Jesteśmy z dowódcami wśród żołnierzy POLLOGHUB-u, czyli miejsca, w którym od czterech lat koordynowana, dostarczana i realizowana jest pomoc dla walczącej Ukrainy. Tutaj, w Jasionce, wykonujecie wspaniałą misję ochrony transportów niezbędnych do wsparcia Ukrainy – zarówno pomocy humanitarnej, jak i transportu sprzętu oraz żołnierzy szkolących się w Polsce i u naszych sojuszników. Podkarpacie, z Rzeszowem – miastem ratownikiem – ma ogromne doświadczenie w niesieniu pomocy. Wszyscy, którzy tworzą wspólnotę województwa podkarpackiego, zawsze dobrze przyjmują tych, którzy tu służą...

Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział również wprowadzenie od nowego roku Karty Rodziny Wojskowej.

– Razem z żołnierzem w wojsku służy cała jego rodzina. Dlatego Karta Rodziny Wojskowej będzie wsparciem i wyrazem docenienia dla 800 tys. osób – żołnierzy, pracowników cywilnych wojska i ich rodzin – za to, że ich bliscy zostali posłani na służbę ojczyźnie.

Po podzieleniu się opłatkiem z polskimi żołnierzami w POLLOGHUB wicepremier spotkał się także z wojskowymi z Holandii, którzy od 10 grudnia stacjonują na lotnisku w Jasionce. Obsługują m.in. systemy Patriot oraz rozwiązania antydronowe.

Podczas briefingu zaapelował, by przy wigilijnym stole pamiętać o żołnierzach strzegących bezpieczeństwa Polski, dziękując jednocześnie wojskowym z Holandii i innych państw NATO obecnym w naszym kraju.

Zapytany o życzenia dla prezydenta Karola Nawrockiego, odpowiedział krótko:

– Pokoju i spokoju. Jak najlepsze życzenia. Nie mam złych emocji. Życzę pokoju i spokoju Polsce i panu prezydentowi jako pierwszemu obywatelowi.

Podkreślił też, że Polska musi mówić jednym głosem w sprawach bezpieczeństwa.

– Nie może być dwóch strategii bezpieczeństwa. Szczególnie za granicą musimy mówić jednym głosem.

Odnosząc się do obaw Polaków przed konfliktem zbrojnym, zapewnił, że Polska jest dziś bezpieczna.

– Jesteśmy dumni, że jesteśmy Polakami i musimy być razem. Jeśli potrafimy znaleźć to, co nas łączy – choćby przyszłość naszych dzieci – będziemy bezpieczni...