Polacy masowo ruszyli na szkolenia wojskowe. MON zaskoczony frekwencją

W 2025 roku Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) oraz Wojsko Polskie zainicjowały program „wGotowości”, którego celem jest przeszkolenie cywilów w zakresie obronności. W ramach czterech pilotażowych edycji, zorganizowanych w ścieżce „Odporność”, ponad 16 tysięcy osób zdobyło praktyczne umiejętności z zakresu pomocy medycznej, cyberbezpieczeństwa, survivalu oraz podstawowego kursu bezpieczeństwa. Zainteresowanie programem było na tyle duże, że wiele osób znalazło się na listach rezerwowych, co świadczy o rosnącej świadomości Polaków w kwestii bezpieczeństwa i obronności.

„wGotowości”: Dwie ścieżki rozwoju

Program „wGotowości” oferuje dwie główne ścieżki szkoleniowe: „Odporność” i „Rezerwy”. Ścieżka „Odporność”, skierowana do osób bez wcześniejszych związków z wojskiem, koncentruje się na praktycznych umiejętnościach przydatnych w sytuacjach kryzysowych. Uczestnicy szkoleń jednodniowych, trwających około ośmiu godzin, mogą wybrać spośród czterech obszarów tematycznych:

Pomoc medyczna : nauka udzielania pierwszej pomocy.

: nauka udzielania pierwszej pomocy. Cyberbezpieczeństwo i cyberhigiena : ochrona przed zagrożeniami w sieci.

: ochrona przed zagrożeniami w sieci. Survival : podstawowe techniki przetrwania w trudnych warunkach.

: podstawowe techniki przetrwania w trudnych warunkach. Podstawowy kurs bezpieczeństwa: zasady zachowania się w sytuacjach kryzysowych.

🛡️W tegorocznym pilotażu szkoleń „wGotowości” wzięło udział ponad 16 tys. osób.🛡️ Wśród uczestników szkoleń większość stanowili mężczyźni - 59 procent. Najstarszy uczestnik kursu ma 91 lat i skorzystał z kursu z cyberhigieny i cyberbezpieczeństwa, zaś najstarsza uczestniczka w… pic.twitter.com/4LYs3ez0wy— Cezary Tomczyk (@CTomczyk) December 22, 2025

BUDZISZ: EUROPA SŁABA I PODZIELONA | Poranny Ring Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Pilotaż tej ścieżki, który rozpoczął się w listopadzie, cieszył się dużym powodzeniem. Szkolenia odbywały się w ponad 130 jednostkach wojskowych, głównie dzięki zaangażowaniu Wojsk Obrony Terytorialnej.

Ścieżka „Rezerwy”, której uruchomienie zaplanowano na przyszły rok, będzie skierowana do osób pragnących zdobyć podstawowe przeszkolenie wojskowe, obejmujące między innymi obsługę broni. Jej głównym celem jest wzmocnienie systemu szkolenia rezerw dla Wojska Polskiego.

Kto najchętniej szkoli się z obronności?

Jak wynika z danych przekazanych przez MON, zainteresowanie szkoleniami było największe w dużych aglomeracjach i ich okolicach. Nieco mniejsze, choć nadal znaczące, było w regionach przy wschodniej i zachodniej granicy Polski.

Wśród uczestników szkoleń dominowali mężczyźni, stanowiąc 59 procent wszystkich przeszkolonych. Warto jednak zaznaczyć, że proporcje płci różniły się w zależności od kategorii wiekowej. Największy odsetek kobiet, bo aż 44 procent, odnotowano w najmłodszej grupie wiekowej, czyli 18-30 lat. W najstarszej grupie, 60+, udział kobiet był najmniejszy.

MON podkreśla, że program przyciągnął osoby w różnym wieku, co świadczy o jego uniwersalności. Najstarszy uczestnik kursu z cyberhigieny i cyberbezpieczeństwa miał 91 lat, natomiast najstarsza uczestniczka kursu survivalu – 80 lat.

„Dane jasno pokazują, że największą gotowość do udziału w szkoleniach obronnych wykazują osoby w wieku aktywności zawodowej, które – świadome zagrożeń – podejmują działania, by zadbać o bezpieczeństwo nie tylko własne, ale też swoich bliskich” – zauważa resort obrony.

Przyszłość programu „wGotowości”: Co nas czeka w 2026 roku?

Wnioski zebrane podczas pilotażowych edycji szkoleń posłużą do usprawnienia organizacji kolejnych kursów, zaplanowanych na 2026 rok. W planach MON jest między innymi wprowadzenie szkoleń grupowych dla przedsiębiorców, co ma na celu zwiększenie odporności gospodarczej kraju w sytuacjach kryzysowych. Ponadto, uruchomienie ścieżki „Rezerwy” otworzy nowe możliwości dla osób zainteresowanych bardziej zaawansowanym przeszkoleniem wojskowym.