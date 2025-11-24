Kursy pierwszej pomocy, survival i cyberhigiena. Wojsko podsumowuje start programu „wGotowości”

Program „wGotowości” cieszy się dużym zainteresowaniem

Sztab Generalny Wojska Polskiego informuje, że zakończyły się pierwsze szkolenia w ramach pilotażowego programu „wGotowości”, którego celem jest podniesienie odporności społeczeństwa oraz zwiększenie liczby obywateli przygotowanych do działania w sytuacjach kryzysowych. Ochotnicy uczestniczyli w zajęciach opracowanych przez instruktorów Wojska Polskiego oraz specjalistów z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

Największe zainteresowanie wzbudził kurs z cyberhigieny, blisko 80% dedykowanych miejsc zostało wypełnionych przez uczestników, a szkolenia, które przyciągnęły najliczniejszą grupę ochotników odbyły się w:

161 batalionie lekkiej piechoty we Wrocławiu,

Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu,

162 batalionie lekkiej piechoty w Głogowie.

Do dziś [red. 24.11.2025 r.] w aplikacji mObywatel odnotowano 18 000 zapisów do udziału w programie „wGotowości” w całej Polsce!

„Zdecydowaliśmy się otworzyć program pilotażowy, którego celem nawet nie była duża liczba szkoleń, ale wyciągnięcie wniosków, które umożliwią nam rozwój tego programu w przyszłości i uczynią go jeszcze bardziej efektywnym na bazie opinii uczestników. To jest tylko pilot - w przyszłym roku to szkolenie będzie zwielokrotnione i praktycznie każdy będzie miał możliwość wzięcia w nim udziału” - podkreślił gen. Wiesław Kukuła.

Szkolenia pozwalają zdobyć praktyczne umiejętności, przydatne w codziennym życiu - od udzielania pierwszej pomocy, ochronę w sieci po zasady przetrwania. W pilotażu, który potrwa do 14 grudnia 2025 r. zaplanowano cztery rodzaje szkoleń:

Podstawowy kurs bezpieczeństwa (142 szkolenia): to praktyczny wymiar “Poradnika bezpieczeństwa” przygotowanego wspólnie przez MSWiA oraz MON. Podczas tego szkolenia uczestnicy dowiedzą się i przećwiczą jak przygotować siebie i swoich bliskich na różne zagrożenia, jak reagować na sygnały alarmowe i przeprowadzić ewakuację.

to praktyczny wymiar “Poradnika bezpieczeństwa” przygotowanego wspólnie przez MSWiA oraz MON. Podczas tego szkolenia uczestnicy dowiedzą się i przećwiczą jak przygotować siebie i swoich bliskich na różne zagrożenia, jak reagować na sygnały alarmowe i przeprowadzić ewakuację. Kurs z pierwszej pomocy przedmedycznej (103 szkolenia): to praktyczny kurs udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy kursu przećwiczą w praktyce prawidłowe wezwanie służb ratunkowych i przekazywanie informacji, nauczą się resuscytacji krążeniowo-oddechowej – u dorosłych, dzieci i niemowląt, przećwiczą praktycznie sposoby udzielania pomocy w różnych sytuacjach, jak rany, złamania, oparzenia, utrata przytomności, zadławienia, itp., nauczą się też bezpiecznego użycia defibrylatora AED oraz zabezpieczenia poszkodowanego do czasu przyjazdu służb, a także zasad bezpieczeństwa własnego i organizacji miejsca zdarzenia.

to praktyczny kurs udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy kursu przećwiczą w praktyce prawidłowe wezwanie służb ratunkowych i przekazywanie informacji, nauczą się resuscytacji krążeniowo-oddechowej – u dorosłych, dzieci i niemowląt, przećwiczą praktycznie sposoby udzielania pomocy w różnych sytuacjach, jak rany, złamania, oparzenia, utrata przytomności, zadławienia, itp., nauczą się też bezpiecznego użycia defibrylatora AED oraz zabezpieczenia poszkodowanego do czasu przyjazdu służb, a także zasad bezpieczeństwa własnego i organizacji miejsca zdarzenia. Kurs z przetrwania (87 szkoleń): to szereg praktycznych umiejętności przydatnych w czasie sytuacji kryzysowych, np: czym jest i jak przygotować plecak ewakuacyjny, jak zorganizować miejsce ukrycia lub schronienia, podstawy terenoznawstwa i survivalu, rozpoznawanie zagrożeń, umiejętność działania w warunkach kryzysowych.

to szereg praktycznych umiejętności przydatnych w czasie sytuacji kryzysowych, np: czym jest i jak przygotować plecak ewakuacyjny, jak zorganizować miejsce ukrycia lub schronienia, podstawy terenoznawstwa i survivalu, rozpoznawanie zagrożeń, umiejętność działania w warunkach kryzysowych. Kurs z cyberhigieny (33 szkolenia): kierowany raczej do starszych osób. Uczestnicy dowiedzą się jak chronić swoje dane, jak rozpoznawać phishing, fake newsy i ataki socjotechniczne, jak bezpiecznie korzystać z AI i mediów społecznościowych.

Szkolenia „wGotowości” są szkoleniami powszechnymi, to znaczy że może się na nie zapisać każdy pełnoletni obywatel Polski. Rejestracja odbywa się wyłącznie poprzez aplikację mObywatel - w zakładce „Usługi” → „Szkolenia obronne” → „Szkolenia indywidualne”. Po wyborze rodzaju kursu i terminu system automatycznie wskaże najbliższą jednostkę wojskową.

Na podstawie informacji prasowej.