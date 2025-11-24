L3Harris Technologies w Warszawie. Nowy rozdział w polsko-amerykańskiej współpracy obronnej

L3Harris Technologies wzmacnia swoje długoterminowe partnerstwo z Polską poprzez oficjalne otwarcie biura operacyjnego w Warszawie. Nowe biuro L3Harris w Warszawie będzie gościć zespoły zajmujące się rozwojem biznesu, zarządzaniem programami, usługami terenowymi i inżynierią systemów, tworząc wielofunkcyjne centrum zapewniające lokalne wsparcie dla priorytetów modernizacji obronności Polski. Obiekt został zaprojektowany tak, aby zbliżyć L3Harris do klientów, partnerów rządowych i interesariuszy z branży, podkreślając zaangażowanie firmy we wspieranie sojuszników NATO w Europie Środkowej i Wschodniej. Jak zaznacza się w komunikacie

"Ta lokalizacja zwiększa regionalny zasięg firmy, który obejmuje również zakład w Katowicach do produkcji czujników i systemów elektrooptycznych / podczerwieni (EO / IR), centrum konserwacji i napraw w Czernicy we współpracy z Wojskowymi Zakładami Łączności nr 2 SA (WZŁ-2) oraz stałą współpracę z Wojskową Akademią Techniczną (WAT)".

Centralny ośrodek w sercu Warszawy

„To biuro reprezentuje ponad 25 lat partnerstwa w obronie Polski i przybliża nas do naszych klientów i decydentów” - powiedział Sam Mehta, prezes ds. systemów komunikacyjnych w L3Harris.

"Dzisiejsze środowisko bezpieczeństwa w Europie wymaga od firm takich jak nasza obecności, zwinności i głębokiego zaangażowania w sprawy klientów w terenie. Inwestując w Warszawie, zapewniamy polskim siłom zbrojnym i okolicznym sojusznikom responsywne, interoperacyjne systemy, których potrzebują, aby odnieść sukces w walce z przeciwnikami".

"Lokalizacja w Warszawie służy jako pomost między globalnym doświadczeniem L3Harris a lokalnymi partnerstwami w Polsce". Według Davida Taubmana, regionalnego dyrektora zarządzającego L3Harris, lokalizacja została wybrana ze względu na bliskość i łatwość dostępu do kluczowych interesariuszy.

„To biuro jest naprawdę wielofunkcyjnym centrum” - powiedział Taubman. „Nasz zespół zapewni wsparcie w każdym aspekcie, od reagowania na pilne potrzeby klientów, poprzez zapewnienie realizacji programu, aż po integrację naszych rozwiązań z szerszymi systemami obronnymi”.

Komunikat prasowy L3Harris Technologies