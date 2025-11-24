Japonia rozmieści rakiety w pobliżu Tajwanu. Rosną napięcia między Tokio i Pekinem

Japonia planuje rozmieszczenie rakiet ziemia-powietrze średniego zasięgu na wyspie Yonaguni, położonej blisko Tajwanu, w odpowiedzi na rosnące napięcia z Chinami i ryzyko zbrojnego ataku.

Wyspa Yonaguni jest intensywnie militaryzowana, obejmuje to rozbudowę portów, lotniska, instalację radaru obserwacyjnego oraz jednostki walki elektronicznej.

Wspólne japońsko-amerykańskie manewry wojskowe Resolute Dragon 2025 odbyły się na wyspie, a Korpus Piechoty Morskiej USA dostarczył sprzęt medyczny i zaopatrzenie, czyniąc z niej wysunięty punkt logistyczny.

Dlaczego Japonia wzmacnia obronność Yonaguni?

Decyzja o rozmieszczeniu rakiet na Yonaguni jest bezpośrednią odpowiedzią na rosnące napięcia między Japonią a Chinami, szczególnie w kontekście potencjalnego konfliktu o Tajwan. Minister obrony Shinjirō Koizumi podkreślił, że „rozmieszczenie sił może pomóc zmniejszyć ryzyko zbrojnego ataku na nasz kraj. Pogląd, że zaostrzy to napięcia regionalne, jest nieprawdziwy”. Wyspa Yonaguni jest najbardziej na zachód wysuniętą wyspą japońską i stanowi strategiczny punkt w obronie kraju. Japonia intensywnie militaryzuje tę wyspę, przygotowując się na ewentualny atak Chin na Tajwan.

Tym samym Yonaguni staje się kluczowym elementem japońskiej strategii obronnej. We wrześniu na wyspie odbyły się wspólne japońsko-amerykańskie manewry wojskowe Resolute Dragon 2025, które podkreśliły jej znaczenie. Po manewrach Korpus Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych dostarczył na wyspę sprzęt medyczny, chłodnie, cysterny z wodą i paliwem, przekształcając ją w wysunięty punkt uzbrojenia i tankowania samolotów i śmigłowców.

Wyspa posiada już dwa porty, z czego jeden jest zdolny do przyjmowania średniej wielkości okrętów, a jego szybka rozbudowa została zapowiedziana przez rząd w Tokio. Dodatkowo, na Yonaguni znajduje się lotnisko, zaawansowany radar obserwacyjny oraz jednostka walki elektronicznej, wprowadzona w 2024 r., która może zakłócać wrogie systemy łączności i naprowadzania. Wszystkie te elementy mają na celu wzmocnienie zdolności obronnych Japonii w obliczu rosnącego zagrożenia. Warto jednak podkreślić, że na razie nie ma oficjalnych informacji, jakie pociski trafią na Yonaguni. Nie można wykluczyć, że będą to pociski przeciwokrętowe Type-12.

BREAKING:Japan refuses to bow down to Chinese pressure over Taiwan and announces that it’s deploying medium-range missiles to Yonaguni Island, just 110 km east of Taiwan.Japan says it’s doing so decrease the likelihood of a Chinese invasion attempt against Taiwan 🇯🇵🇹🇼 pic.twitter.com/ZNwj0fgVmp— Visegrád 24 (@visegrad24) November 23, 2025

Napięcia z Chinami i kwestia suwerenności

Yonaguni jest zachodnim ogniwem łańcucha wysp Riukiu, który rozciąga się na kilkaset kilometrów od głównego archipelagu japońskiego. W miarę nasilania się napięć z Chinami, chińskie media kontrolowane przez państwo opublikowały artykuły kwestionujące suwerenność Japonii nad wyspami i podkreślające, jak Królestwo Riukiu było niezależne od Japonii kilkaset lat temu.

Te działania są postrzegane jako próba podważenia pozycji Japonii w regionie. Napięcia te wzrosły również po wypowiedzi premier Japonii, Sanae Takaichi, która przed dwoma tygodniami stwierdziła, że „wojna o Tajwan może zagrozić japońskiemu bezpieczeństwu, co może skutkować odpowiedzią jej sił samoobrony”. Sytuacja ta świadczy o coraz bardziej złożonym i delikatnym kontekście geopolitycznym, w którym Japonia podejmuje kroki w celu zabezpieczenia swoich interesów i obrony.