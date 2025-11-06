Pierwsza pomoc, cyberbezpieczeństwo, przetrwanie. Rusza program szkoleń „wGotowości” dla wszystkich chętnych

6 listopada miała miejsce konferencja prasowa wicepremiera W. Kosiniaka-Kamysza, sekretarza stanu w MON Cezarego Tomczyka i Szefa Sztabu Generalnego WP gen. Wiesława Kukuły dotycząca uruchomionego od 6 listopada programu powszechnych dobrowolnych szkoleń wojskowych "#WGotowości".

Celem ogólnopolskiego programu powszechnych dobrowolnych szkoleń obronnych #wGotowości jest wzmocnienie odporności obywateli i bezpieczeństwa państwa. To pierwsza w Polsce tak szeroka inicjatywa budująca gotowość obywatelską i pozwalająca każdej osobie pełnoletniej zdobyć praktyczne umiejętności niezbędne do tego by wiedzieć jak reagować w sytuacjach kryzysowych – od pierwszej pomocy, przez przetrwanie i bezpieczeństwo domowe, po cyberbezpieczeństwo. To także inwestycja w bezpieczeństwo państwa i lokalnych społeczności, które dzięki powszechnym szkoleniom stają się bardziej odporne i świadome mogących się pojawić zagrożeń.

Jak zaznacza MON w swoim komunikacie, pilotażowy program powszechnych dobrowolnych szkoleń obronnych ma charakter dobrowolny i powszechny. Mogą w nim wziąć udział osoby pełnoletnie, posiadające obywatelstwo polskie. Liczba uczestników pilotażu wynosi do 25 tysięcy osób. Pilotaż będzie realizowany do 14 grudnia 2025 roku. Jak zaznacza się w komunikacie, pilotaż będzie z wykorzystaniem infrastruktury jednostek wojskowych w czasie 8 godzin w ciągu dnia.

Zapisy na szkolenia obronne już dostępne w mObywatelu

Do wyboru są:

podstawowy kurs bezpieczeństwa,

kurs przetrwania,

kurs medyczny.

kurs cyberhigieny.

Szkolenia odbywają się w weekendy, zwykle trwają jeden dzień i są organizowane na terenie całego kraju. Jak zaznacza Ministerstwo Cyfryzacji dzięki mObywatelowi:

szybko i wygodnie wybierzesz interesujące Cię szkolenie,

wskażesz na mapie miejsce, w którym chcesz odbyć kurs,

uzupełnisz swoje dane, które zostaną przesłane wprost do organizatora,

przejrzysz swoje szkolenia lub zrezygnujesz z udziału, jeśli coś Ci wypadnie.

Jak się podkreśla: szkolenia obronne nie są równoważne z pełnieniem służby wojskowej, nie kończą się złożeniem przysięgi ani wpisem na listę rezerwistów.

Jak mówił w czasie konferencji wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz:

"Każdy z nas jest powołany do dbania o naszą ojczyznę. Nie każdy będzie służył w wojsku, nie każdy zostanie żołnierzem, nie każdy złoży przysięgę, ale każdy z nas musi mieć umiejętności, wiedzę oraz praktyczną znajomość zachowania się w trudnej sytuacji. W sytuacji kryzysu, o którym przed chwilą była mowa na filmie: powodzi, zagrożenia, wypadku drogowego, ale też zagrożenia konfliktem zbrojnym".

Jak mówił dalej:

"Przez ostatnie sześć miesięcy pracowaliśmy bardzo intensywnie z szefem Sztabu Generalnego, panem ministrem Tomczykiem oraz całym zespołem w Ministerstwie Obrony Narodowej i Wojsku Polskim nad projektem niezwykłym - największym w polskiej historii programem powszechnych, dobrowolnych szkoleń obronnych. Będą one dotyczyły wszystkich obywateli polskich, którzy będą chcieli z nich skorzystać. Szkolenia obejmą najmłodszych — zarówno w szkołach podstawowych, jak i ponadpodstawowych. Będą skierowane do osób pracujących i firm, ponieważ przewidziano zarówno szkolenia indywidualne, jak i grupowe. Obejmą również seniorów, którzy będą mogli skorzystać z przygotowania i podnieść swoje umiejętności".

Jak wyjaśnił dalej wicepremier:

"Jest kilka modułów, które rozpoczniemy już w listopadzie tego roku. 22 listopada rusza pilotaż - jesteśmy gotowi na kilkanaście tysięcy osób już w tym roku, a pełna gotowość zostanie osiągnięta na początku przyszłego roku. 132 jednostki, oparte w głównej mierze na Wojskach Obrony Terytorialnej, ale z dużym udziałem Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, są przygotowane do przeszkolenia wszystkich chętnych, którzy zgłoszą się na kursy i będą chcieli podnieść swoje umiejętności. To jest poświęcenie swojego czasu, ale to także budowanie odporności całego państwa. Bezpieczeństwo Polski zależy od silnej armii, silnych sojuszy i siły nas samych - siły naszego społeczeństwa. Wiedza, informacja, umiejętność zachowania się, odczytywania sygnałów, znaków, alarmów, znajomości miejsc ukrycia — to wszystko jest dziś bardzo potrzebne. To często działania pozamilitarne, ale budujące obronę narodową i odporność społeczną".

Głos potem zabrał sekretarz stanu w MON Cezary Tomczyk:

"Przez ostatnie sześć miesięcy szkoliliśmy instruktorów, przygotowywaliśmy zmiany prawne. Budowaliśmy system - bo o system tu chodzi. O to, aby wszystkie te elementy były ze sobą spójne. Aby zarówno elementy dotyczące szkoleń obronnych, jak i szkoleń wojskowych składały się w jedną wielką całość, która dotyczy budowy odpornego społeczeństwa.Tylko w listopadzie i grudniu - tak jak powiedział pan minister - przeszkolimy około 20 tysięcy ludzi w ramach szkoleń indywidualnych. Ale suma szkoleń w listopadzie i grudniu, jeżeli chodzi o wszystkie formy szkolenia, to aż około 100 tysięcy osób. W przyszłym roku, w roku 2026, łącznie przeszkolimy około 400 tysięcy ludzi: indywidualnie, grupowo, w ramach „Edukacji z wojskiem", w ramach szkoleń rezerwy oraz dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej".

Jak mówił dalej Tomczyk:

"To, co państwo widzą przed sobą, to dwie ścieżki: pierwsza ścieżka odporności, druga ścieżka rezerwy. Jeżeli mówimy o ścieżce odporności, kierujemy tę zdolność uruchomioną właśnie teraz - do pełnoletnich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, którzy już od piętnastu minut mogą, przy użyciu aplikacji mObywatel, zapisać się na szkolenie obronne w swojej miejscowości albo w pobliżu, w jednostce wojskowej. Dla kogo te szkolenia są kierowane? Tak jak powiedziałem - chciałbym, aby ruszyły natychmiast, aby zapisy ruszyły natychmiast. Każdy z nas ma dziś w swojej kieszeni telefon komórkowy; mamy 10 milionów użytkowników aplikacji mObywatel. Ta aplikacja jest dla państwa i jest gotowa właśnie teraz".

