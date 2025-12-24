Świąteczny czas Terytorialsów. Wigilia, Bieg Mikołajowy i pamięć o kombatantach

Kolędy, opłatek i świąteczne życzenia komendanta CSWOT

Boże Narodzenie to przede wszystkim czas spotkań z bliskimi. Z tej okazji żołnierze CSWOT zorganizowali spotkanie wigilijne, które - jak co roku - połączyło wojskowych i pracowników cywilnych w atmosferze wzajemnej życzliwości, wspólnego świętowania oraz pielęgnowania tradycyjnych polskich zwyczajów.

Wśród uczestników spotkania świątecznego znaleźli się także zaproszeni goście, wicewojewoda kujawsko-pomorski, przedstawiciele władz samorządowych oraz komendanci zaprzyjaźnionych służb mundurowych. Spotkanie wigilijne uświetniło wykonanie tradycyjnych polskich kolęd przez jednego z żołnierzy centrum, a następnie odbyło się symboliczne dzielenie się opłatkiem.

„Wigilia to moment, w którym możemy zatrzymać się i podziękować wszystkim żołnierzom oraz pracownikom za codzienną służbę i zaangażowanie. To dzięki Waszej pracy i wzajemnemu wsparciu Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej może sprawnie funkcjonować i realizować swoje zadania. Życzę, aby nadchodzące święta przyniosły Państwu spokój, zdrowie i siłę na wyzwania nowego roku.” – w czasie spotkania wigilijnego powiedział płk Marcin Piwowarczyk, komendant CSWOT.

Pamięć o tych, którzy służyli. Terytorialsi odwiedzili kombatantów

W ramach przedświątecznych przygotowań nie zabrakło także elementów sportu oraz pamięci o kombatantach. Zorganizowany Bieg Mikołajowy był sprawdzianem formy żołnierzy przed wigilijną wieczerzą. W tym samym czasie inni żołnierze Centrum Szkolenia WOT odwiedzili kombatantów, dzieląc się opłatkiem, obdarowując ich prezentami, a także składając najlepsze świąteczne życzenia.

Na podstawie materiałów prasowych CSWOT.