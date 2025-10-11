Od teorii do walki o każdy budynek. Terytorialsi uczą się walczyć w mieście

Żołnierze Obrony Terytorialnej zakończyli intensywny „Kurs walki w mieście”, doskonaląc umiejętności w realistycznych warunkach.

Szkolenie obejmowało teorię i praktykę z wykorzystaniem nowoczesnych systemów pozoracji, dronów oraz laserów.

Instruktorzy CSWOT wcielali się w rolę przeciwnika, podnosząc poziom trudności i zmuszając do adaptacji.

Nowoczesne szkolenie Terytorialsów w CSWOT

W dniach 6–10 października 2025 roku w Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej przeprowadzono intensywny „Kurs walki w mieście”. W szkoleniu uczestniczyły dziesiątki żołnierzy z Brygad OT z całego kraju. Zwieńczeniem kursu były rozbudowane ćwiczenia praktyczne z użyciem zaawansowanych technologii symulujących realne warunki działań bojowych.

Przed rozpoczęciem części praktycznej żołnierze odbyli dwutygodniowe szkolenie teoretyczne. Obejmowało ono zagadnienia związane z planowaniem działań, zabezpieczeniem medycznym, logistyką oraz taktycznym dowodzeniem. Celem kursu było przygotowanie dowódców do prowadzenia operacji w środowisku zurbanizowanym.

Realistyczne warunki pola walki

Jak podkreślają uczestnicy, możliwość wcielenia się zarówno w rolę dowódcy, jak i żołnierza na linii działań, pozwoliła na lepsze zrozumienie procesu podejmowania decyzji. Podczas ćwiczeń wykorzystywano drony oraz system laserowy połączony z amunicją ćwiczebną i środkami pozoracji. Każde trafienie oznaczało wykluczenie z dalszych działań, co wymuszało większą ostrożność i zaangażowanie.

„Jeśli żołnierz podczas tego kursu jest w stanie przyjąć zarówno rolę dowódcy, jak i żołnierza w okopie, może podejmować lepsze, bardziej świadome decyzje. Jest to doświadczenie, które trudno jest uzyskać w inny sposób” – relacjonował jeden z kursantów, cytowany w komunikacie prasowym DWOT.

Instruktorzy jako przeciwnik

Za stronę przeciwną odpowiadali instruktorzy taktyki z CSWOT, co podniosło poziom trudności i nadało ćwiczeniom dynamiczny charakter. Scenariusze nie były narzucone z góry, a działania dostosowywano do decyzji podejmowanych przez dowódców, co wymagało od kursantów ciągłej adaptacji do zmieniającej się sytuacji.

„Przeciwnik jest rzeczywisty, stanowią go w większości instruktorzy taktyki Centrum Szkolenia WOT. Dlatego też jest to najwyższy poziom trudności. Nie ma tu scenariuszy, które piszemy z góry. Cały czas dostosowujemy się do decyzji dowódców, którzy ćwiczą różne podejścia” – powiedział płk rezerwy Piotr Lewandowski, wykładowca CSWOT.

Po każdej części ćwiczeń instruktorzy omawiali działania żołnierzy, analizując decyzje oraz ich skutki. Uczestnicy otrzymywali natychmiastowe wskazówki, dzięki czemu mogli wprowadzać poprawki w kolejnych etapach szkolenia. Podkreślano, że zarówno sukcesy, jak i błędy stanowią kluczowy element procesu nauki i doskonalenia umiejętności.