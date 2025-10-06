Wojsko Polskie czeka na Borsuki. Szkolenia żołnierzy i pierwsze dostawy w grudniu

6 października jest Dniem Borsuka z tej okazji Polska Grupa Zbrojeniowa przekazała na platformie X cytując Agnieszkę Czube-Pytlos z Hutu Stalowa Wola, rozpoczyna się szkolenia żołnierzy na BWP Borsuk, a w grudniu nastąpi zdanie Borsuków do wykonawcy. Jak dodała: "W tym roku zdajemy 15 wozów, w przyszłym 3, a kolejne lata to 33 i 55".

Rozpoczynamy szkolenia żołnierzy, (...) w grudniu nastąpi zdanie Borsuków do wykonawcy. W tym roku zdajemy 15 wozów, w przyszłym 3, a kolejne lata to 33 i 55 - zapowiedziała Agnieszka Czuba-Pytlos, Huta Stalowa Wola.

Co słychać u naszego Borsuka❓🗣️ - Rozpoczynamy szkolenia żołnierzy, (...) w grudniu nastąpi zdanie Borsuków do wykonawcy. W tym roku zdajemy 15 wozów, w przyszłym 3, a kolejne lata to 33 i 55 - zapowiedziała Agnieszka Czuba-Pytlos, Huta Stalowa Wola. pic.twitter.com/YwSIFKT4ST— Polska Grupa Zbrojeniowa🇵🇱 (@PGZ_pl) October 6, 2025

Jak dodano we wpisie, to realizacja umowy z 27 marca 2025 podpisanej przez Agencje Uzbrojenia i przedstawicieli PGZ oraz HSW na dostawę bojowych wozów piechoty Borsuk dla Wojsko Polskie. Kontrakt dotyczy 111 egzemplarzy BWP, które będą dostarczane w latach 2025-2029. Jego wartość przekracza 6,5 mld zł.

BWP Borsuk czym jest?

BWP Borsuk to nowoczesny polski pojazd opancerzony zaprojektowany z myślą o wsparciu piechoty na polu bitwy. Jest to wóz przeznaczony do transportu żołnierzy, zapewniając im ochronę przed różnymi zagrożeniami, a jednocześnie umożliwiając wsparcie ogniowe i manewrowość w trudnym terenie.

Borsuk posiada nowoczesne opancerzenie, które zapewnia ochronę przed bronią strzelecką, odłamkami, a także bronią przeciwpancerną. Jest to pojazd klasy IV (według klasyfikacji NATO), co oznacza wysoką odporność na pociski dużego kalibru. Pojazd jest napędzany silnikiem wysokiej mocy, co zapewnia dużą mobilność zarówno w terenie, jak i na drogach. Borsuk jest w stanie poruszać się w trudnym terenie, co jest kluczowe podczas działań wojskowych w różnych warunkach.

Standardowo wyposażony jest w armatę kal. 30 mm, karabin maszynowy, oraz systemy przeciwpancernymi Spike. Borsuk jest projektowany jako wóz wsparcia piechoty, ale jego wszechstronność umożliwia użycie w różnych scenariuszach, takich jak transport żołnierzy, wsparcie ogniowe, czy także prowadzenie działań zwiadowczych. BWP Borsuk jest przewidziany do użytku przez Wojsko Polskie, ale jego konstrukcja sprawia, że może być używany również przez inne armie. Borsuk wpisuje się w potrzeby współczesnych armii, które wymagają mobilnych i dobrze opancerzonych pojazdów zdolnych do wsparcia piechoty w nowoczesnych konfliktach, w tym w walce w trudnym terenie, w miastach oraz w trudnych warunkach atmosferycznych.