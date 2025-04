Wsparcie szkoleniowe i logistyczne dla programu WISŁA. Kosiniak – Kamysz: To ważny moment

31 marca w 3. Warszawskiej Brygadzie Rakietowej OP w Sochaczewie doszło do podpisania umowy międzyrządowej na dostawę elementów logistycznych i szkoleniowych dla II fazy programu WISŁA. W wydarzeniu wziął udział premier Donald Tusk, wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz wiceministrowie MON - Paweł Bejda i Cezary Tomczyk.

Umowa z USA dotyczy dostaw wsparcia logistycznego dla systemu PATRIOT w Siłach Zbrojnych i obejmie elementy technicznego wsparcia oraz szkolenia. Realizacja umowy pozwoli na uzyskanie gotowości operacyjnej wyrzutni PATRIOT, na których opiera się program Wisła. Polska jest drugim krajem na świecie, po USA, z najnowocześniejszymi zestawami PATRIOT z systemem IBCS.

W zakresie wsparcia technicznego SZ RP przewiduje się zakup, podobnie jak miało to miejsce w fazie I, m.in. kabin Battery Maintenance Center (BMC), Small Repair Parts Transporter (SRPT), agregatów prądotwórczych, przetwornice częstotliwości, zapasów części zamiennych zarówno w zakresie systemów PATRIOT jak i IBCS, wyposażenia warsztatowego pozyskiwanych kabin oraz niezbędną dokumentację technicznej.

W zakresie wsparcia szkoleniowego planowane jest dostarczenie na potrzeby szkolenia trenażerów System of Systems Trainer (SoST). Umowa przewiduje także pozyskanie na potrzeby zabezpieczenia rakietowych strzelań bojowych implementowanego do SZ RP systemu, niezbędnej ilości celów powietrznych, oprogramowania i wsparcia technicznego.

Wartość umowy wynosi ok. 1,94 mld USD netto i będzie ona realizowana do 2032 roku. Przedmiotowy kontrakt jest wymogiem niezbędnym do uzyskania gotowości operacyjnej pozyskiwanych w ramach II fazy baterii obrony przeciwlotniczeji przeciwrakietowej średniego zasięgu.

Jak mówił wicepremier Władysław Kosiniak - Kamysz w czasie konferencji:

"To ważny moment. Kolejny etap realizacji II fazy programu WISŁA. Mówimy o obronie powietrznej, obronie przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Polska buduje wielowarstwową obronę powietrzną. (...) Ta inwestycja na poziomie około 2 miliardów dolarów, bo na tyle opiewa to porozumienie, które przed chwilą zostało podpisane, obejmuje dostarczanie sprzętu, zabezpieczenie logistyczne do dobrze funkcjonujących baterii Patriot, do całego systemu i do całego programu Wisła. Ważnym elementem tej umowy są trenażery, które pozwolą naszym żołnierzom, najlepszym żołnierzom Wojska Polskiego, najlepszym specjalistom w dziedzinie obrony powietrznej, trenować się w pozorowanych atakach, w odpowiedzi na te pozorowane ataki, w pełnym przygotowaniu do osiągnięcia pełnych zdolności operacyjnych, które przez 37. Dywizjon powinny zostać osiągnięte pod koniec tego roku".

Jak podkreślił wicepremier:

"Podpisujemy kolejne kontrakty po to, żeby Polska była bezpieczna. Jeżeli ktoś nie potrafi pomóc, to niech lepiej nie przeszkadza, ponieważ sprawa jest naprawdę poważna i tu już nie chodzi o emocje polityczne, nie chodzi o jakiekolwiek nasze sympatie, antypatie, światopoglądy czy poglądy. Chodzi o bezpieczeństwo państwa polskiego i nasz trwały, niezmienny sojusz transatlantycki, którego umacnianie i budowa sił Europy idą w parze, a nie przeciwko sobie, tak jak budowa silnego NATO i silnej Unii Europejskiej jest uzupełnieniem" - zaznaczył wicepremier W. Kosiniak-Kamysz.