Nie żyje generał Waldemar Skrzypczak

Nie żyje gen. Skrzypczak

„Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci generała broni w st. spocz. Waldemara Skrzypczaka – żołnierza Wojska Polskiego, dowódcy, nauczyciela, publicysty” – przekazał Sztab Generalny WP w mediach społecznościowych.

„Były Dowódca Wojsk Lądowych (2006–2009), uczestnik misji w Iraku, wiceminister obrony narodowej ds. modernizacji (2012–2013). Absolwent m.in. Akademii Sztabu Generalnego i Akademii Obrony NATO w Rzymie. W całej swojej służbie kierował się etosem żołnierskim i dobrem Sił Zbrojnych RP” - podkreślono.

Generała pożegnał szef MON

Na platformie X pojawił się również wpis ministra obrony narodowej, Władysława Kosiniaka-Kamysza, który pożegnał gen. Waldemara Skrzypczaka.

„Dotarła do nas smutna informacja o śmierci generała Waldemara Skrzypczaka. To ogromna strata dla bliskich i dla naszej rodziny wojskowej. Profesjonalizm, oddanie Ojczyźnie, patriotyzm - te słowa przychodzą na myśl, gdy wspominamy Pana Generała. Dziękuję za tysiące wyszkolonych żołnierzy, za dowodzenie nimi w kraju i na misjach. Za doświadczenie, którym do końca Pan Generał dzielił się z młodym pokoleniem. Dziś nasze myśli i modlitwy są z pogrążona w żałobie Rodziną” – napisał szef MON.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci generała broni w st. spocz. Waldemara Skrzypczaka – żołnierza Wojska Polskiego, dowódcy, nauczyciela, publicysty.Były Dowódca Wojsk Lądowych (2006–2009), uczestnik misji w Iraku, wiceminister obrony narodowej ds. modernizacji… pic.twitter.com/KELIrDwvO8— Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) July 21, 2025

Lojalny wojsku i Polsce

Generał broni Waldemar Skrzypczak to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci współczesnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Jego kariera wojskowa, rozciągająca się na ponad trzy dekady, stanowi przykład żołnierskiego profesjonalizmu, zaangażowania i służby państwu.

Urodzony w 1956 roku, Skrzypczak ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Pancernych w Poznaniu, a następnie Akademię Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W dalszej kolejności pogłębiał wiedzę wojskową na kursach zagranicznych, w tym w prestiżowej Akademii Obrony NATO w Rzymie. Szybko dał się poznać jako sprawny dowódca i oficer sztabowy, obejmując kolejne funkcje w strukturach Wojska Polskiego, przede wszystkim w wojskach pancernych i zmechanizowanych.

W latach 2003–2005 pełnił funkcję dowódcy 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Jego dowodzenie przypadło na czas intensywnych ćwiczeń oraz procesu integracji sił zbrojnych RP z NATO, co wymagało głębokiego zrozumienia procedur sojuszniczych i nowoczesnego podejścia do dowodzenia.

Szczególne miejsce w biografii generała zajmuje jego udział w misji wojskowej w Iraku. W 2005 roku objął stanowisko dowódcy Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe w Iraku, będąc jednym z nielicznych polskich dowódców, którzy dowodzili wielonarodowym zgrupowaniem bojowym w warunkach działań stabilizacyjnych i asymetrycznych. Jego dowodzenie w Iraku zbiegło się z jednym z trudniejszych okresów operacji, co wymagało zarówno umiejętności wojskowych, jak i zdolności dyplomatycznych w kontaktach z sojusznikami i władzami lokalnymi

Dotarła do nas smutna informacja o śmierci generała Waldemara Skrzypczaka. To ogromna strata dla bliskich i dla naszej rodziny wojskowej. Profesjonalizm, oddanie Ojczyźnie, patriotyzm - te słowa przychodzą na myśl, gdy wspominamy Pana Generała. Dziękuję za tysiące wyszkolonych… pic.twitter.com/sducaLkmxj— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) July 21, 2025

W latach 2006–2009 generał Skrzypczak pełnił funkcję Dowódcy Wojsk Lądowych. To właśnie w tym okresie rozpoczęto zakrojoną na szeroką skalę modernizację polskich sił lądowych, w tym zakupy sprzętu dla kontyngentów wojskowych oraz przygotowanie jednostek do działań poza granicami kraju. Generał był orędownikiem zwiększania mobilności, interoperacyjności oraz nowoczesnego szkolenia Wojsk Lądowych, co przekładało się na wzrost ich gotowości bojowej i zdolności do operowania w warunkach NATO.

Po zakończeniu służby liniowej został w 2012 roku powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, odpowiedzialnego za modernizację techniczną Sił Zbrojnych RP. Pełnił tę funkcję do 2013 roku. W tym czasie aktywnie wspierał proces reformy systemu zakupów zbrojeniowych oraz promował rozwój krajowego przemysłu obronnego.

W całej swojej służbie generał Waldemar Skrzypczak kierował się etosem oficera Wojska Polskiego, podkreślając rolę lojalności wobec państwa i odpowiedzialności za podległych żołnierzy. Jego postawa, oparta na doświadczeniu bojowym i zdolności strategicznego myślenia, zyskała uznanie nie tylko wśród wojskowych, ale również w kręgach cywilnych związanych z obronnością kraju.

Po przejściu do rezerwy generał pozostał aktywnym komentatorem spraw wojskowych i bezpieczeństwa, dzieląc się swoim doświadczeniem w debacie publicznej i mediach. Jego głos jest często słuchany z uwagą, zwłaszcza w kontekście konfliktów zbrojnych i wyzwań stojących przed współczesnymi siłami zbrojnymi.