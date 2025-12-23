Niespodziewany prezent pod choinkę. Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii z nowymi pojazdami

Ostatni dni przed gwiazdką to dla Wojska Polskiego najlepszy czas jeśli chodzi o dostawy i zakupy sprzętu wojskowego. Agencja Uzbrojenia 23 grudnia przekazała, że w ostatnich dniach, do Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu dotarły z Huty Stalowa Wola nowe pojazdy nauki jazdy: trenażery haubic Krab i Wozów Dowódczo-Sztabowych.

Według zapowiedzi wcześniej składanych do Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu miały dotrzeć dwie armatohaubice Krab co było zapisane w sprawozdaniu HSW. Były one widoczne w czasie oficjalnego przekazania BWP Borsuk. Jednakże trenażera do tej pory dla Torunia nie było. Trenażery służą przede wszystkim do bezpiecznego, ekonomicznego i efektywnego szkolenia artylerzystów redukując potrzebę wykorzystywania drogiego sprzętu bojowego. Taki profesjonalny trenażer do armatohaubicy Krab służy do szkolenia kierowców, dowódców i strzelców w jeździe, obserwacji i prowadzeniu ognia.

Kraby w Wojsku Polskim

W 2025 r. do Wojska Polskiego trafiły trzy dostawy Krabów. Pierwsza z nich miała miejsce pod koniec sierpnia i objęła osiem haubic 155 mm Krab, wóz dowódczo-sztabowy oraz trzy wozy dowodzenia i dwa wozy amunicyjne dla 23. Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu. Druga dostawa została zrealizowana pod koniec września. Wówczas do 23. Śląskiego Pułku Artylerii trafiło 8 haubic Krab, wyprodukowanych w Hucie Stalowa Wola w ramach dywizjonowego modułu ogniowego Regina. Potem kolejna dostawa miała miejsce w listopadzie, gdzie 5. Lubuskiego Pułku Artylerii dotarła partia armatohaubic 155 mm Krab wraz z wozami towarzyszącymi.

Dostawa nowych armatohaubic Krab do 23. Śląskiego Pułku Artylerii jest realizacją umowy wykonawczej zawartej w roku 2016, kiedy to zamówiono 96 Krabów. W służbie jest obecnie ok. 58 sztuk planowane dostawy 2 dodatkowych do końca 2025 r., co da łącznie ok. 60 sztuk (w tym 18 w lekko ulepszonej wersji).

Huta Stalowa Wola ma dostarczyć jeszcze 152 egzemplarze. Docelowo Wojsko Polskie ma otrzymać 212 Krabów, w tym 48 w zmodernizowanej wersji Krab 2. Dostawy w 2026 r. mają być przyspieszone, wraz z pełnymi dywizjonowymi modułami ogniowymi (DMO) Regina, obejmującymi wozy dowodzenia, amunicyjne i wsparcia.

AHS Krab

AHS Krab to polska armatohaubica samobieżna kalibru 155 mm, zaprojektowana z myślą o intensywnym ogniu artyleryjskim, precyzyjnym rażeniu celów i dużej mobilności na polu walki. Wyprodukowana przez Hutę Stalowa Wola, powstała przez połączenie koreańskiego podwozia K9 Thunder produkcji Hanwha Defense oraz brytyjskiego systemu wieży AS-90, wyposażonego w lufę o długości 52 kalibrów. Krab może prowadzić ogień na dystansie nawet do 40 kilometrów przy użyciu standardowych pocisków odłamkowo-burzących, a z amunicją o zwiększonym zasięgu nawet do 50 km. Haubica wyróżnia się wysoką szybkostrzelnością, osiągając do 6 strzałów na minutę w trybie intensywnym. Posiada opancerzenie chroniące załogę przed odłamkami i lekką bronią strzelecką, a jej konstrukcja pozwala na szybkie przemieszczanie się w trudnym terenie.

Sercem systemu jest cyfrowy system kierowania ogniem Topaz, który integruje dane z rozpoznania, umożliwiając precyzyjne namierzanie celów, automatyczne obliczanie parametrów strzału i koordynację z innymi jednostkami artylerii. Jest jednym z kluczowych elementów modernizacji artylerii Sił Zbrojnych RP, który jest produkowanym w Hucie Stalowa Wola, będąc kluczową częścią Dywizjonowego Modułu Ogniowego REGINA.

Załoga składa się z pięciu osób: dowódcy, działonowego, ładowniczego, kierowcy i operatora systemów. Haubica jest napędzana silnikiem wysokoprężnym o mocy około 1000 KM, co pozwala na osiągnięcie prędkości do 60 km/h na drodze i około 30 km/h w terenie. Masa bojowa wynosi około 48 ton, a opancerzenie chroni przed odłamkami, pociskami małego kalibru oraz, w ograniczonym stopniu, przed improwizowanymi ładunkami wybuchowymi. Krab jest wyposażony w systemy samoobrony, w tym wyrzutnie granatów dymnych, a jego konstrukcja umożliwia szybkie zajmowanie pozycji ogniowych i ich zmianę, co zwiększa przeżywalność na polu walki. Wóz posiada zapas amunicji (około 40 pocisków).

Wprowadzony do służby w 2012 roku, Krab stał się filarem polskiej artylerii, zastępując przestarzałe systemy, takie jak 2S1 Goździk. Armatohaubica Krab wykorzystywana jest operacyjnie przez Polskę, a także została przekazana Ukrainie w trakcie wojny z Rosją, gdzie wykazała się dużą skutecznością bojową.