Druga w tym roku partia nowych Krabów dla Wojska Polskiego. Kolejne w planach

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał na platformie X, że do 23. Śląskiego Pułku Artylerii trafiło 8 haubic Krab, wyprodukowanych w Hucie Stalowa Wola w ramach dywizjonowego modułu ogniowego Regina. Z kolei sekretarz stanu w MON Paweł Bejda dodał w swoim wpisie, że kolejne dostawy są w planach.

Kolejny ważny krok w umacnianiu naszej obronności! Do 23 Śląskiego Pułku Artylerii trafiło 8 nowoczesnych haubic KRAB, wyprodukowanych w naszych zakładach przemysłowych. Do jednostki trafiają także elementy dywizjonowego modułu ogniowego REGINA, który znacząco zwiększa zdolności… pic.twitter.com/gss9kXDhGH— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) September 24, 2025

Z końcem miesiąca Wojsko Polskie odebrało kolejne 8 haubic samobieżnych Krab, w ramach dywizjonowego modułu ogniowego Regina. Jest to druga sprawna dostawa przewidziana na ten rok, kolejne są w planach. pic.twitter.com/w4sjUwWijd— Paweł Bejda (@pawelbejda) September 24, 2025

W tym roku jest to, już druga dostawa armatohaubic Krab. W sierpniu pisaliśmy, że 23. Śląski Pułku Artylerii w Bolesławcu odebrał armatohaubice Krab, wóz dowódczo-sztabowy oraz trzy wozy dowodzenia i dwa wozy amunicyjne. Wtedy była to pierwsza dostawa w ramach umowy wykonawczej zawartej w roku 2016 na 96 armatohaubic dla Wojska Polskiego. Polska armia w obecnej chwili posiada prawdopodobnie 42 Kraby. Armatohaubic byłoby więcej, ale Polska zdecydowała się przekazać Ukrainie 54 Kraby, chociaż tutaj brak dokładnych danych - raport prezydencki z zeszłego roku na temat tego co Polska przekazał Ukrainie, mówi o ponad stu działach samobieżnych Krab oraz Goździkach.

AHS Krab

AHS Krab to polska armatohaubica samobieżna kalibru 155 mm, zaprojektowana z myślą o intensywnym ogniu artyleryjskim, precyzyjnym rażeniu celów i dużej mobilności na polu walki. Wyprodukowana przez Hutę Stalowa Wola, powstała przez połączenie koreańskiego podwozia K9 Thunder produkcji Hanwha Defense oraz brytyjskiego systemu wieży AS-90, wyposażonego w lufę o długości 52 kalibrów. Krab może prowadzić ogień na dystansie nawet do 40 kilometrów przy użyciu standardowych pocisków odłamkowo-burzących, a z amunicją o zwiększonym zasięgu nawet do 50 km. Haubica wyróżnia się wysoką szybkostrzelnością, osiągając do 6 strzałów na minutę w trybie intensywnym. Posiada opancerzenie chroniące załogę przed odłamkami i lekką bronią strzelecką, a jej konstrukcja pozwala na szybkie przemieszczanie się w trudnym terenie.

Sercem systemu jest cyfrowy system kierowania ogniem Topaz, który integruje dane z rozpoznania, umożliwiając precyzyjne namierzanie celów, automatyczne obliczanie parametrów strzału i koordynację z innymi jednostkami artylerii. Jest jednym z kluczowych elementów modernizacji artylerii Sił Zbrojnych RP, który jest produkowanym w Hucie Stalowa Wola, będąc kluczową częścią Dywizjonowego Modułu Ogniowego REGINA.

Załoga składa się z pięciu osób: dowódcy, działonowego, ładowniczego, kierowcy i operatora systemów. Haubica jest napędzana silnikiem wysokoprężnym o mocy około 1000 KM, co pozwala na osiągnięcie prędkości do 60 km/h na drodze i około 30 km/h w terenie. Masa bojowa wynosi około 48 ton, a opancerzenie chroni przed odłamkami, pociskami małego kalibru oraz, w ograniczonym stopniu, przed improwizowanymi ładunkami wybuchowymi. Krab jest wyposażony w systemy samoobrony, w tym wyrzutnie granatów dymnych, a jego konstrukcja umożliwia szybkie zajmowanie pozycji ogniowych i ich zmianę, co zwiększa przeżywalność na polu walki. Wóz posiada zapas amunicji (około 40 pocisków).

Wprowadzony do służby w 2012 roku, Krab stał się filarem polskiej artylerii, zastępując przestarzałe systemy, takie jak 2S1 Goździk. Armatohaubica Krab wykorzystywana jest operacyjnie przez Polskę, a także została przekazana Ukrainie w trakcie wojny z Rosją, gdzie wykazała się dużą skutecznością bojową.